/6 कोटी रुपयांचा बजट आणि बंपर कमाई! हॉरर कॉमेडी सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर रचला इतिहास... 16 दिवसांत कमावली दुप्पट कमाई

गेल्या काही काळापासून मराठी चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर उत्कृष्ट कामगिरी करत आहेत. सर्वात आधी, 'राजा शिवाजी'ने आपल्या प्रचंड कमाईने अनेक जुने विक्रम मोडले. त्यानंतर लगेचच, 'देऊळ बंध 2' ने सुद्धा आपल्या जबरदस्त थिएटरमधील व्यवसायाने सर्वांना आश्चर्यचकित केले. या सिनेमांमध्ये एक मराठी हॉरर चित्रपट थिएटरमध्ये दाखल झाला आहे आणि त्याने अल्पावधीतच मोठी कमाई केली आहे. या सिनेमाने 16 दिवसांतच दुप्पट कमाई केल्याच दसत ङे.
मराठी चित्रपटसृष्टीतील हा नवीन हॉरर-कॉमेडी चित्रपट, 'तुंबडची मंजुळा', बॉक्स ऑफिसवर तिसऱ्या आठवड्यातही आपली प्रभावी घोडदौड सुरू ठेवत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, चित्रपटाने प्रदर्शनाच्या तिसऱ्या शनिवारी, म्हणजेच 16 व्या दिवशी, सुमारे 75 लाख रुपयांचा जबरदस्त व्यवसाय केला आहे. आदल्या दिवशी, म्हणजेच 15 व्या दिवशी, चित्रपटाने 30 लाख रुपये कमावले होते. या संदर्भात, चित्रपटाच्या शनिवारच्या कमाईत तब्बल 150% वाढ दिसून आली. चित्रपटाची गती आणि त्याने निर्मात्यांसाठी मिळवलेल्या भरीव नफ्यामुळे व्यापार तज्ज्ञ चकित झाले आहेत.
चित्रपटाचे कथानक एक चित्तवेधक हॉरर-कॉमेडी ड्रामा आहे, ज्यात एका साध्या गावाचे चित्रण आहे, जिथे सामान्य जीवन अचानक भीती आणि विविध अफवांनी व्यापले जाते. ही कथा केशव नावाच्या मुलाभोवती फिरते, जो उपहासाच्या भरात गावकऱ्यांना एक खोटे सांगतो. केशवचा दावा असतो की मंजुळा नावाच्या स्त्रीचा आत्मा त्याच्या शरीरात प्रवेश केला आहे. तिथून कथेला एक नवीन वळण मिळते. केशवने उच्चारलेले हे छोटेसे खोटे हळूहळू वणव्यासारखे संपूर्ण गावात पसरते.
भोळे गावकरी यावर विश्वास ठेवू लागतात. यामुळे अंधश्रद्धा, भीती आणि अनेक विनोदी घटनांची मालिका सुरू होते. दिग्दर्शकाने कथेत विनोद आणि हलक्याफुलक्या भयाचे असे मिश्रण केले आहे की प्रेक्षक हसल्याशिवाय राहू शकत नाहीत. हा चित्रपट केवळ अंधश्रद्धेवर हल्लाच करत नाही, तर प्रचंड मनोरंजनही देतो. विविध कोरगावकर दिग्दर्शित या चित्रपटात जितेंद्र जोशी, ओम भुतकर, मकरंद अनासपुरे, सई ताम्हणकर आणि उषा नाडकर्णी यांसारखे दिग्गज कलाकार असून, त्यांनी उत्कृष्ट अभिनय केला आहे.