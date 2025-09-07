English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'आमच्या धर्माला हे...', गणपती बाप्पा मोरया’ न बोलल्याने ट्रोल झालेल्या अली गोनीने सोडलं मौन

Aly Goni : गणपती बाप्पा मोरया न बोलल्यामुळे त्याला ट्रोल करण्यात आलं होतं. आता त्यावर अली गोनीने स्पष्टीकरण देत न बोलण्यामागचे कारण सांगितलं आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 7, 2025, 07:27 PM IST
'आमच्या धर्माला हे...', गणपती बाप्पा मोरया’ न बोलल्याने ट्रोल झालेल्या अली गोनीने सोडलं मौन

Aly Goni : टीव्ही अभिनेता अली गोनी सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे. गणेशोत्सवाच्या दरम्यान मुंबईत झालेल्या गणपती सेलिब्रेशनमध्ये अली गोनीसोबत त्याची गर्लफ्रेंड जैस्मिन भसीन उपस्थित होती.  या सेलिब्रेशनदरम्यान जैस्मिन भसीन बाप्पाचा जयघोष करताना दिसली पण अली गोनी मात्र शांत उभा राहिला. यावरून त्याच्यावर टीका होऊ लागली. 

Add Zee News as a Preferred Source

लोकांनी प्रश्न उपस्थित केला की, जैस्मिन गणपतीसाठी जय जयकार करत असताना अली का शांत होता? त्याने समर्थन का दिलं नाही? इतकंच नाही तर काहींनी हा मुद्दा वाढवत, जैस्मिन भसीनने अलीसाठी बुरखा घालून मस्जिदमध्ये प्रवेश केला पण अलीने तिच्यासाठी गणपती बाप्पाचा जयघोष केला नाही असेही काहींनी म्हटलं. या सर्व चर्चांवर अली गोनीने अखेर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

काय म्हणाला अली गोनी? 

अली गोनीने ‘फिल्मीज्ञान’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले, 'माझ्या शांततेचा कोणताही अपमान करण्याचा किंवा मुद्दाम दूर राहण्याचा हेतू नव्हता. मी माझ्या विचारात हरवून गेलो होतो. मला अजिबात जाणवलं नाही की हा मुद्दा इतका मोठा होईल. ही माझ्यासाठी पहिलीच वेळ होती गणपतीच्या कार्यक्रमाला जाण्याची. मी जिथे पूजा किंवा धार्मिक कार्यक्रम चालू असतो तिथे कसे वागावे याची कल्पना नाही. त्यामुळे मी काहीतरी चुकून बोलू नये म्हणून शांत राहिलो. मी थोडा रँडम आहे. कधीही काहीही बोलून किंवा करून बसतो. त्यामुळे मी जाणीवपूर्वक शांत नव्हतो.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

धर्माचा आदर करत असल्याची भूमिका

अलीने आपला धर्म आणि श्रद्धेबद्दलही स्पष्टपणे सांगितले, 'माझ्या धर्मात अशा पूजेला परवानगी नाही. आम्ही नमाज अदा करतो. दुआ करतो आणि प्रत्येक धर्माचा आदर करतो. कुरआनमध्येही हे स्पष्टपणे लिहिलं आहे आणि मी त्यानुसारच वागतो असं तो म्हणाला.  त्याने या विषयावर भर देत सांगितलं की त्याचा कोणत्याही धर्माचा अपमान करण्याचा हेतू नाही.

गणेशोत्सवाच्या दरम्यान अली गोनीभोवती निर्माण झालेला वाद त्याने दिलेल्या स्पष्ट आणि संयमी प्रतिक्रियेमुळे थोडेफार वातावरण शांत झाले आहे. तो आपल्या धर्माचा आदर राखून इतर धर्मांचा सन्मान करणारा असल्याचं सांगत असून, जाणूनबुजून कोणालाही दुखावण्याचा त्याचा हेतू नव्हता, असं त्याने नमूद केलं. 

FAQ

1. अली गोनी आणि जैस्मिन भसीन यांच्याशी संबंधित गणेशोत्सव वाद काय आहे?

गणेशोत्सव 2025 दरम्यान मुंबईतील एका गणपती सेलिब्रेशनमध्ये अली गोनी आणि त्याची गर्लफ्रेंड जैस्मिन भसीन उपस्थित होते. जैस्मिन गणपती बाप्पाचा जयघोष करताना दिसली, तर अली शांत उभा राहिला. यामुळे सोशल मीडियावर टीका झाली, आणि काहींनी प्रश्न उपस्थित केला की, जैस्मिनने अलीसाठी मस्जिदमध्ये बुरखा घातला, पण अलीने गणपतीच्या जयघोषात सहभाग का घेतला नाही? यावरून धार्मिक संवेदनशीलतेचा मुद्दा निर्माण झाला.

2. अली गोनीने या वादावर काय प्रतिक्रिया दिली?

7 सप्टेंबर 2025 रोजी ‘फिल्मीज्ञान’ला दिलेल्या मुलाखतीत अली गोनी म्हणाला, “मी शांत राहण्यामागे कोणताही अपमानाचा हेतू नव्हता. ही माझी पहिलीच वेळ होती गणपतीच्या कार्यक्रमाला, आणि मी धार्मिक ठिकाणी कसे वागावे याबाबत अनभिज्ञ होतो. मी काही चुकून बोलू नये म्हणून शांत राहिलो. मी थोडा रँडम आहे, पण जाणीवपूर्वक शांत नव्हतो.” त्याने स्पष्ट केले की, त्याचा कोणत्याही धर्माचा अपमान करण्याचा हेतू नव्हता.

3. अली गोनीने त्याच्या धर्माबाबत काय सांगितले?

अलीने सांगितले, “माझ्या धर्मात (इस्लाम) अशा पूजेला परवानगी नाही. आम्ही नमाज अदा करतो आणि दुआ करतो. कुरआनमध्ये सर्व धर्मांचा आदर करण्याचे सांगितले आहे, आणि मी तेच करतो.” त्याने सर्व धर्मांचा सन्मान करत असल्याचे ठामपणे सांगितले आणि कोणालाही दुखावण्याचा हेतू नसल्याचे नमूद केले.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
aly goni ganpati visarjanaly goni ganpatialy goni jasmin bhasinaly goni newsअली गोनी गणपति विसर्जन

इतर बातम्या

Lalbaugcha Raja Visarjan 2025: लालबागच्या राजाच्या विसर्जना...

मुंबई बातम्या