'त्या तिघांनी बाथरुममध्ये नेऊन...' प्रसिद्ध TV अभिनेत्यासह दोघांवरील बलात्काराचा खटला न्यायालयात

मनोरंजन विश्वातून एक गंभीर आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. प्रसिद्ध टिव्ही अभिनेत्यासह दोघांवरील सामुहिक अत्याचाराचा खटला आता सत्र न्यायालायत पोहोचला आहे. या टी. व्ही. अभिनेत्याविरुद्ध पीडितेने दाखल केलेल्या तक्रारीमध्ये हादरवणरा घटनाक्रम समोर आला आहे. जाणून घ्या कोण आहे हा आभिनेता?

प्रिती वेद | Updated: Jan 21, 2026, 04:12 PM IST
Ashish kapoor: मनोरंजन विश्वातून एक गंभीर आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. प्रसिद्ध टिव्ही अभिनेता आशिष कपूर याच्यावर दाखल झालेल्या कथित बलात्कार प्रकरणाने मोठी खळबळ उडवली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून पुढील सुनावणी आता सत्र न्यायालयात होणार आहे. या प्रकरणात आशिष कपूरसह आणखी दोन जण आरोपी आहेत. सध्या तिघेही आरोपी जामिनावर बाहेर आहेत. आभिनेत्याने 'सरस्वतीचंद्र' या लोकप्रिय मालिकेत महत्त्वाची भूमिका साकारली होती.

प्रकरण सत्र न्यायालयात का गेले?
दिल्लीतील तीस हजारी न्यायालयाने हे प्रकरण पुढील कार्यवाहीसाठी सत्र न्यायालयात पाठवले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 64(1) अंतर्गत असलेला गुन्हा केवळ सत्र न्यायालयातच चालवता येतो. त्यामुळे न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी यांनी हा खटला पुढील टप्प्यासाठी हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले.

न्यायालयाने दिलेले निर्देश
न्यायालयाने या प्रकरणातील आरोपपत्र आणि सर्व संबंधित कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर हा निर्णय दिला. कोर्टाने संबंधित कर्मचाऱ्यांना 22 January 2026 रोजी दुपारी 2 वाजेपर्यंत केस फाइल जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांसमोर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारी वकिलांनाही या निर्णयाची माहिती देण्यात आली आहे.

एफआयआर आणि तपासाची माहिती
पीडितेच्या तक्रारीनंतर 11 August 2025 रोजी सिव्हिल लाइन्स पोलिस ठाण्यात आशिष कपूर, कपिल गुप्ता आणि रितू गुप्ता यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. या एफआयआरमध्ये बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हल्ला आणि इतर गंभीर आरोपांचा समावेश आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतर Delhi Police यांनी November 2025 मध्ये आरोपपत्र दाखल केले.

जामीन आणि पोलिस तपासावर प्रश्न
सध्या तिन्ही आरोपी जामिनावर आहेत. जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने पोलिस तपासातील काही त्रुटींची नोंद घेतली होती. पोलीस कोठडीत असतानाही आरोपीचा मोबाईल फोन परत मिळवण्यासाठी ठोस प्रयत्न झाले नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले होते.

नेमकं घडलं काय?
पीडितेच्या तक्रारीनुसार, एका पार्टीदरम्यान आरोपींनी तिला ड्रग्ज दिले, ज्यामुळे ती बेशुद्ध झाली. त्यानंतर तिला बाथरूममध्ये नेऊन तिच्यावर अत्याचार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात आशिष कपूरला 2 September 2025 रोजी पुण्याहून अटक करण्यात आली होती.

हे प्रकरण आता सत्र न्यायालयात जाणार असल्याने पुढील सुनावणी निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण मनोरंजन विश्वाचे लक्ष या खटल्याकडे लागले असून, न्यायालयीन प्रक्रियेतून सत्य समोर येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

