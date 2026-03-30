प्रसिद्ध अभिनेत्याचा समुद्रात बुडून मृत्यू! शुटींगदरम्यान तलासरी समुद्र किनाऱ्यावरील धक्कादायक घटना

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 30, 2026, 06:44 AM IST
त्याने दिलेल्या शेवटच्या सीनचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर होतोय व्हायरल

Famous Actor Drown In Sea During Shooting: आतापर्यंत तुम्ही सेटवर आग लागल्याने किंवा इतर अपघात झाल्याने एखाद्या कलाकाराचा किंवा क्रू मेंबरचा मृत्यू झाल्याच्या बातम्या यापूर्वी ऐकल्या किंवा वाचल्या असतील. मात्र एका विचित्र अपघातामध्ये शुटींगदरम्यान एका भारतीय अभिनेत्याचा चक्क समुद्रात बुडून मृत्यू झाला आहे. 

कोण आहे हा अभिनेता?

ही धक्कादायक घटना घडली आहे ती एका बंगली अभिनेत्यासोबत! मयत अभिनेत्याचं नाव राहुल अरुणोदय बॅनर्जी असं आहे. तो बंगाली मनोरंजन क्षेत्रामध्ये छोट्या पडद्यावर म्हणजेच टीव्ही मालिकांमध्ये सक्रीय होता. राहुल संपूर्ण टीमसोबत ओडिशामधील तलासरी समुद्र किनाऱ्यावर शुटींग करत होता. त्याचवेळी राहुल समुद्रात उतरला आणि अचानक बुडू लागला. शुटींगच्या सेटवरील तांत्रिक सपोर्ट देणाऱ्या टीममधील सदस्यांनी बऱ्याच प्रयत्नांनंतर राहुलला बाहेर काढलं आणि तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.

उपचारादरम्यान मृत्यू

राहुल हा 'भोले बाबा पार करेगा' नावाच्या मालिकेसाठी शुटींग करत होता. या मालिकेचं शुटींग ओडिशामधील दीघा जवळच्या तलासरी समुद्र किनाऱ्यावर सुरु असून तिथेच राहुल कामानिमित्त गेला होता. रविवारी दुपारी तीन वाजता शुटींग संपल्याचं जाहीर करण्यात आलं. त्यानंतर पुढील काही मिनिटांमध्ये राहुल समुद्रात बेपत्ता झाला. राहुल हा 43 वर्षांचा होता. राहुलला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं तेव्हा त्याची प्रकृती चिंताजनक होती. त्याला दीघा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. तिथेच उपचारादरम्यान राहुलचं निधन झालं.

समुद्र किनाऱ्यावर नेमकं घडलं काय?

समोर आलेल्या माहितीनुसार, नियोजित शुटींग पूर्ण झालं होतं. मात्र त्यानंतर राहुल समुद्रात उतरला. पण पोहता येत असूनही तो अचानक समुद्रात बुडू लागला. जवळपास एक तास तो कुठे आहे काही कळत नव्हतं. बराच शोध घेतल्यानंतर राहुल सापडला. त्याची अवस्था पाहून त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. कार्यक्रमामध्ये त्याच्यासोबत काम करणारे अभिनेते भास्कर बॅनर्जी यांनी संपूर्ण टीम तलासरीमध्ये गेली होती. दुपारी 3 वाजता पॅकअप झाल्यानंतर सर्वजण समुद्रकिनाऱ्यावरुन निघण्याची तयारी करत होते. त्याचवेळेस अचानक राहुल समुद्रात बुडाल्याची माहिती मिळाली आणि सर्वांनीच आपआपल्या पद्धतीने शोध मोहिमेमध्ये योगदान देण्याचा प्रयत्न केल्याचं, भास्कर बॅनर्जी म्हणाले. आता राहुलने दिलेल्या फायनल शॉटचा व्हिडीओ व्हायरल होतोय.

काही कळण्याआधीच तो दिसेनासा झाला

शोध सुरु झाल्यानंतर राहुल सापडला मात्र त्यानंतर अर्ध्या तासानेच मला राहुलचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाली, असं भास्कर बॅनर्जी यांनी सांगितलं.  राहुलने कोणत्याही पद्धतीची नशा केलेली नव्हती असंही भास्कर यांनी सांगितलं आहे. ही दुर्घटना अचानक झाली. कोणालाही काही कळण्याआधीच राहुल समुद्रात दिसेनासा झाला आणि जवळपास तासाभराने सापडल्याचं घटनास्थळी असलेल्या लोकांनी सांगितलं. 

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

