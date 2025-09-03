English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

गौहर खानच्या कुटुंबात दुप्पट आनंद, झाले दुसऱ्यांदा पालक, चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव

Gauahar Khan Good News:  टीव्ही अभिनेत्री गौहर खान आणि जैद दरबार पुन्हा एकदा आई-बाबा झाले आहेत. अभिनेत्रीने पोस्ट शेअर करत चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 3, 2025, 05:24 PM IST
गौहर खानच्या कुटुंबात दुप्पट आनंद, झाले दुसऱ्यांदा पालक, चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव

Gauahar Khan Good News: बॉलिवूड आणि टीव्ही इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय अभिनेत्री गौहर खान आणि तिचा पती जैद दरबार यांच्या घरी पुन्हा एकदा आनंदाची बातमी आली आहे. हे दाम्पत्य आधीपासूनच एका मुलाचे आई-वडील होते. आता अशातच त्यांच्या घरी दुसऱ्या मुलाचा जन्म झाला असून चाहत्यांकडून आणि सेलिब्रिटींकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

गौहर आणि जैद यांनी 1 सप्टेंबर 2025 रोजी दुसऱ्या मुलाचे स्वागत केले. मात्र, या गुड न्यूजची अधिकृत घोषणा त्यांनी 3 सप्टेंबर रोजी इन्स्टाग्रामवर एका सुंदर पोस्टद्वारे केली आहे.

अभिनेत्रीच्या पोस्टमध्ये काय? 

अभिनेत्रीने इन्स्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करताना कॅप्शनमध्ये लिहिले की,  'बिस्मिल्लाह हिर रहमान निर रहीम... जेहान 1 सप्टेंबर 2025 रोजी जन्मलेल्या आमच्या नव्या बेबी ब्रदरसोबत आपलं किंगडम शेअर करण्यास खूप आनंदी आहे. आमच्या कुटुंबासाठी सर्वांनी कायम प्रेम आणि आशीर्वाद द्यावा ही विनंती. 

कृतज्ञ पालक जैद आणि गौहर' असं म्हटलं आहे. या घोषणेनंतर काही मिनिटांतच चाहत्यांनी आणि जवळच्या मंडळींनी तिच्या या पोस्टवर कमेंट्स व शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे.

सेलिब्रिटींनी व्यक्त केली आनंदाची भावना

गौहर-जैदच्या या गुड न्यूजवर इंडस्ट्रीतील अनेक कलाकारांनी आनंद व्यक्त केला आहे. गायिका नीती मोहन हिने लिहिले की, 'ओ माय गॉड! ही बातमी ऐकून आम्हाला फार आनंद झाला. तुम्हा सर्वांना विशेषतः जेहानला खूप खूप शुभेच्छा.' याशिवाय अनेक कलाकारांनी कमेंट बॉक्समध्ये हार्ट इमोजी टाकून शुभेच्छा दिल्या आहेत.

गौहर खान आणि जैद दरबार यांनी 2020 मध्ये निकाह केला. त्यांच्या जोडीला सुरुवातीपासूनच चाहत्यांचे प्रचंड प्रेम लाभले. लग्नाच्या तीन वर्षांनी म्हणजेच 2023 मध्ये, या दाम्पत्याने पहिल्या मुलाचे जेहानचे स्वागत केले. आता 2025 मध्ये त्यांच्या कुटुंबात आणखी एका नन्ह्या पाहुण्याचे आगमन झाले असून त्यांच्या आनंदात दुपटीने भर पडली आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव

गौहर आणि जैद यांच्या पोस्टवर चाहत्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कमेंट्स केल्या आहेत. कुणी त्यांना 'परफेक्ट कपल' म्हटले तर कुणी 'ब्लेस्ड फॅमिली'. सोशल मीडियावर या कपलच्या फोटोंना भरपूर लाईक्स मिळत असून चाहते त्यांच्या नव्या बाळाच्या पहिल्या झलकसाठी आतुर झाले आहेत.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Gauhar KhanZaid DarbarGauhar Khan and Zaid Darbar become parents for the second timeगौहर खानजैद दरबार

इतर बातम्या

ही अभिनेत्री बोल्ड सीनमुळे गाजली पण करिअर कोसळले; विवाहानंत...

मनोरंजन