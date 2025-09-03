गौहर खानच्या कुटुंबात दुप्पट आनंद, झाले दुसऱ्यांदा पालक, चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव

Gauahar Khan Good News: बॉलिवूड आणि टीव्ही इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय अभिनेत्री गौहर खान आणि तिचा पती जैद दरबार यांच्या घरी पुन्हा एकदा आनंदाची बातमी आली आहे. हे दाम्पत्य आधीपासूनच एका मुलाचे आई-वडील होते. आता अशातच त्यांच्या घरी दुसऱ्या मुलाचा जन्म झाला असून चाहत्यांकडून आणि सेलिब्रिटींकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.
गौहर आणि जैद यांनी 1 सप्टेंबर 2025 रोजी दुसऱ्या मुलाचे स्वागत केले. मात्र, या गुड न्यूजची अधिकृत घोषणा त्यांनी 3 सप्टेंबर रोजी इन्स्टाग्रामवर एका सुंदर पोस्टद्वारे केली आहे.
अभिनेत्रीने इन्स्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करताना कॅप्शनमध्ये लिहिले की, 'बिस्मिल्लाह हिर रहमान निर रहीम... जेहान 1 सप्टेंबर 2025 रोजी जन्मलेल्या आमच्या नव्या बेबी ब्रदरसोबत आपलं किंगडम शेअर करण्यास खूप आनंदी आहे. आमच्या कुटुंबासाठी सर्वांनी कायम प्रेम आणि आशीर्वाद द्यावा ही विनंती.
कृतज्ञ पालक जैद आणि गौहर' असं म्हटलं आहे. या घोषणेनंतर काही मिनिटांतच चाहत्यांनी आणि जवळच्या मंडळींनी तिच्या या पोस्टवर कमेंट्स व शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे.
गौहर-जैदच्या या गुड न्यूजवर इंडस्ट्रीतील अनेक कलाकारांनी आनंद व्यक्त केला आहे. गायिका नीती मोहन हिने लिहिले की, 'ओ माय गॉड! ही बातमी ऐकून आम्हाला फार आनंद झाला. तुम्हा सर्वांना विशेषतः जेहानला खूप खूप शुभेच्छा.' याशिवाय अनेक कलाकारांनी कमेंट बॉक्समध्ये हार्ट इमोजी टाकून शुभेच्छा दिल्या आहेत.
गौहर खान आणि जैद दरबार यांनी 2020 मध्ये निकाह केला. त्यांच्या जोडीला सुरुवातीपासूनच चाहत्यांचे प्रचंड प्रेम लाभले. लग्नाच्या तीन वर्षांनी म्हणजेच 2023 मध्ये, या दाम्पत्याने पहिल्या मुलाचे जेहानचे स्वागत केले. आता 2025 मध्ये त्यांच्या कुटुंबात आणखी एका नन्ह्या पाहुण्याचे आगमन झाले असून त्यांच्या आनंदात दुपटीने भर पडली आहे.
गौहर आणि जैद यांच्या पोस्टवर चाहत्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कमेंट्स केल्या आहेत. कुणी त्यांना 'परफेक्ट कपल' म्हटले तर कुणी 'ब्लेस्ड फॅमिली'. सोशल मीडियावर या कपलच्या फोटोंना भरपूर लाईक्स मिळत असून चाहते त्यांच्या नव्या बाळाच्या पहिल्या झलकसाठी आतुर झाले आहेत.