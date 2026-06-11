'सगळंच हातातून निसटून गेलं...' लोकप्रिय अभिनेत्रीचा 9 वर्षांचा संसार मोडला, पोस्ट शेअर करत म्हणाली...

जेव्हा हुनर हाली आणि मयंक गांधी यांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा टेलिव्हिजन जग आणि त्याचे लाखो चाहते यांना मोठा धक्का बसला. 9 जून 2026 रोजी त्यांचा अधिकृतपणे घटस्फोट झाला आणि नऊ वर्षांचा संसार संपुष्टात आला. 'थप्पक्की प्यार की' फेम हुनर हाली आणि मयंक गांधी यांनी सप्टेंबर 2025 मध्ये घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. 'रिमझिम - छोटी उमर बडा सफर' या तिच्या शोचे चित्रीकरण करत असताना जेव्हा तिला कायदेशीर आदेश मिळाला, तेव्हा 36 वर्षीय हुनर तो वाचून भावुक झाली. अभिनेत्रीच्या मते, हा तिच्या आयुष्यातील सर्वात भावनिक निर्णय होता. या अनुभवाने तिला स्पष्टता, समाधान आणि प्रेमाची अधिक सखोल समज दिली आहे.
2007 मध्ये 'कहानी घर घर की' या मालिकेत एका छोट्या भूमिकेतून पदार्पण केलेल्या हुनर हालीने ईटाइम्सला सांगितले, "तुम्ही फक्त एका व्यक्तीलाच सोडत नाही, तर तुम्ही तुमची स्वप्ने, योजना, आठवणी आणि एकेकाळी तुमचे वाटणारे भविष्यही मागे सोडत असता. बऱ्याच काळापासून मी स्वतःला सांगत होते की, जर मी अधिक प्रेम केले, अधिक जुळवून घेतले, अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेतले, तर कदाचित गोष्टी अखेरीस ठीक होतील. पण घटस्फोटासाठी अर्ज करणे हे सर्वात कठीण नव्हते. सर्वात कठीण गोष्ट ही होती की, मी आता पूर्वीसारखी राहिलेली नाही, हे लक्षात येणे."
'ससुराल गेंदा फूल' आणि 'पटियाला बेब्स' यांसारख्या मालिकांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या हुनर हालीने तिच्या घटस्फोटाबद्दल पुढे सांगितले, "घटस्फोटाचा निर्णय काळजीपूर्वक विचार, थकवा आणि स्पष्टतेनंतर घेतला गेला. मी अशा टप्प्यावर पोहोचले होते जिथे मला समजले की, माझ्या शांततेची निवड करणे म्हणजे लग्नाचा नकार नसून, स्वतःशी केलेली एक वचनबद्धता आहे."
घटस्फोट अंतिम होण्यापूर्वी मयंक गांधीसोबत सर्व बाबींवर स्पष्टपणे चर्चा केली होती का, असे विचारले असता हुनर म्हणाल्या, "मला प्रत्येक कलमाचे आणि निर्णयाचे दूरगामी परिणाम पूर्णपणे समजून घ्यायचे होते. सर्व काही स्पष्ट, न्याय्य आणि कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे, हे सुनिश्चित करणे हे प्राधान्य होते. सत्य स्वीकारण्याची आणि ते शहाणपणाने हाताळण्याची ही एक हळूहळू चालणारी प्रक्रिया होती. अखेरीस, मी आणि मयंक एका तोडग्यावर पोहोचू शकलो आणि सन्मानाने हे प्रकरण संपवू शकलो."