Marathi News
अभिनेत्रीला मुंबई लोकलमध्ये आला धक्कादायक अनुभव!

Krystle D'Souza molested:  टीव्ही अभिनेत्री क्रिस्टल डिसूझाला मुंबई लोकलमध्ये धक्कादायक अनुभव आला.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 6, 2025, 07:20 PM IST
'तो महिलांच्या डब्यात शिरला आणि...' अभिनेत्रीला मुंबई लोकलमध्ये आला धक्कादायक अनुभव!
क्रिस्टल डिसूझा

Krystle D'Souza molested in Mumbai local : मुंबई लोकल ही मुंबईकरांसाठी लाईफलाइन आहे. यातून लाखो लोक दररोज प्रवास करतात. असे असताना काहींना यात धक्कादायक अनुभव येत असतात. असाच अनुभव टीव्ही अभिनेत्री क्रिस्टल डिसूझाला आला. क्रिस्टल ही ‘एक हजारों में मेरी बहना है’ मालिकेतून घराघरात पोहोचली. तिने 'झूम'ला दिलेल्या मुलाखतीत तिच्या आयुष्यातील एक वेदनादायी अनुभव उघड केला. 

वयाच्या 15व्या वर्षी मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये क्रिस्टलसोबत छेडछाडीचा प्रकार घडला. या घटनेने ती प्रचंड घाबरली होती. या अनुभवामुळे तिने ट्रेनने प्रवास करणे बंद केले. छेडछाडीचा भयानक अनुभव नेमका काय होता? सविस्तर जाणून घेऊया. 

क्रिस्टलने सांगितले की, वयाच्या 15व्या वर्षी ती लोकल ट्रेनने कॉलेजला जात असताना तिच्यावर छेडछाड झाली. महिलांचा डबा जवळपास रिकामा असताना एका पुरुषाने तिला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे ती प्रचंड घाबरली.

या घटनेनंतरही क्रिस्टलने धैर्य दाखवले आणि त्या व्यक्तीचा हात पकडून त्याला डब्याबाहेर ढकलले. मात्र, या अनुभवानंतर ती थरथर कापू लागली आणि तिची प्रकृती बिघडली. ती म्हणाली, “काही पुरुष असे का वागतात, हे मला समजत नाही.” पण या घटनेनंतर डब्यातील इतर महिलांनी क्रिस्टलला शांत करण्याचा प्रयत्न केला. या अनुभवाने तिला मानसिक धक्का बसला आणि तिला सावरण्यासाठी बराच वेळ लागला.

'ट्रेन प्रवास थांबवला'

या धक्कादायक अनुभवामुळे क्रिस्टलने लोकल ट्रेनने प्रवास करणे पूर्णपणे बंद केले. ती म्हणाली, “दिवसा असे घडू शकते, तर रात्री महिलांची सुरक्षितता किती असेल?” या घटनेने तिच्या मनावर खोलवर परिणाम केला.

FAQ

प्रश्न: क्रिस्टल डिसूझासोबत मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये कोणता धक्कादायक अनुभव घडला?

उत्तर: वयाच्या 15व्या वर्षी क्रिस्टल डिसूझा लोकल ट्रेनने कॉलेजला जात असताना तिच्यावर छेडछाड झाली. महिलांचा डबा जवळपास रिकामा असताना एका पुरुषाने तिला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे ती प्रचंड घाबरली आणि तिची प्रकृती बिघडली.

प्रश्न: छेडछाडीच्या घटनेनंतर क्रिस्टलने काय केले?

उत्तर: क्रिस्टलने धैर्य दाखवत त्या व्यक्तीचा हात पकडून त्याला डब्याबाहेर ढकलले. मात्र, या अनुभवानंतर ती थरथर कापू लागली. डब्यातील इतर महिलांनी तिला शांत करण्याचा प्रयत्न केला, पण या घटनेमुळे तिला मानसिक धक्का बसला.

प्रश्न: या घटनेनंतर क्रिस्टलने ट्रेन प्रवासाबाबत काय निर्णय घेतला?

उत्तर: या धक्कादायक अनुभवामुळे क्रिस्टलने मुंबईच्या लोकल ट्रेनने प्रवास करणे पूर्णपणे बंद केले. तिने सांगितले की, “दिवसा अशा घटना घडू शकतात, तर रात्री महिलांची सुरक्षितता किती असेल?” या घटनेने तिच्या मनावर खोल परिणाम केला.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

