'तो महिलांच्या डब्यात शिरला आणि...' अभिनेत्रीला मुंबई लोकलमध्ये आला धक्कादायक अनुभव!

Krystle D'Souza molested in Mumbai local : मुंबई लोकल ही मुंबईकरांसाठी लाईफलाइन आहे. यातून लाखो लोक दररोज प्रवास करतात. असे असताना काहींना यात धक्कादायक अनुभव येत असतात. असाच अनुभव टीव्ही अभिनेत्री क्रिस्टल डिसूझाला आला. क्रिस्टल ही ‘एक हजारों में मेरी बहना है’ मालिकेतून घराघरात पोहोचली. तिने 'झूम'ला दिलेल्या मुलाखतीत तिच्या आयुष्यातील एक वेदनादायी अनुभव उघड केला.
वयाच्या 15व्या वर्षी मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये क्रिस्टलसोबत छेडछाडीचा प्रकार घडला. या घटनेने ती प्रचंड घाबरली होती. या अनुभवामुळे तिने ट्रेनने प्रवास करणे बंद केले. छेडछाडीचा भयानक अनुभव नेमका काय होता? सविस्तर जाणून घेऊया.
क्रिस्टलने सांगितले की, वयाच्या 15व्या वर्षी ती लोकल ट्रेनने कॉलेजला जात असताना तिच्यावर छेडछाड झाली. महिलांचा डबा जवळपास रिकामा असताना एका पुरुषाने तिला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे ती प्रचंड घाबरली.
या घटनेनंतरही क्रिस्टलने धैर्य दाखवले आणि त्या व्यक्तीचा हात पकडून त्याला डब्याबाहेर ढकलले. मात्र, या अनुभवानंतर ती थरथर कापू लागली आणि तिची प्रकृती बिघडली. ती म्हणाली, “काही पुरुष असे का वागतात, हे मला समजत नाही.” पण या घटनेनंतर डब्यातील इतर महिलांनी क्रिस्टलला शांत करण्याचा प्रयत्न केला. या अनुभवाने तिला मानसिक धक्का बसला आणि तिला सावरण्यासाठी बराच वेळ लागला.
या धक्कादायक अनुभवामुळे क्रिस्टलने लोकल ट्रेनने प्रवास करणे पूर्णपणे बंद केले. ती म्हणाली, “दिवसा असे घडू शकते, तर रात्री महिलांची सुरक्षितता किती असेल?” या घटनेने तिच्या मनावर खोलवर परिणाम केला.
