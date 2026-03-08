'कलाकार त्यांना शिव्याच देतील म्हणून...' अभिनेत्री निया शर्माने केली Celebrities Manager ची पोल खोल

Marathi News: टीव्ही इंडस्ट्रीतील, अनेकदा आपल्या बोल्ड स्टाइलमुळे किंवा स्पष्ट वक्तव्यांमुळे चर्चेत असणाऱ्या निया शर्माने यावेळी वेगळ्याच कारणामुळे सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. अभिनेत्रीने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत एका फर्जी टॅलेंट एजन्सीबद्दल गंभीर आरोप केले आहेत. या पोस्टमध्ये तिने काही धक्कादायक गोष्टी उघड केल्या असून एका सेलिब्रिटी मॅनेजरवर थेट आरोप केले आहेत. या प्रकरणामुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली असून चाहत्यांमध्येही उत्सुकता वाढली आहे. नेमकं काय आहे हे प्रकरण, आणि अभिनेत्रीने कोणावर आरोप केले आहेत, याबद्दल जाणून घेऊया.
अलीकडेच ‘निया शर्मा’ला कॉमेडी शो ‘लाफ्टर शेफ 3’मध्ये पाहायला मिळाले. या शोमध्ये तिच्या उपस्थितीने ती सतत चर्चेत असते. पण याच दरम्यान अभिनेत्रीने आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीमधून एक गंभीर मुद्दा समोर आणला आहे.
7 मार्च 2026 रोजी शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये ‘निया शर्मा’ने एका सेलिब्रिटी मॅनेजरवर फसवणुकीचे आरोप केले आहेत. तिच्या म्हणण्यानुसार, काही टॅलेंट एजन्सी कलाकारांची पेमेंट रोखून ठेवतात आणि नंतर नवीन ऑफिस सुरू करण्याच्या गोष्टी सांगतात.
या पोस्टमुळे सोशल मीडियावर मोठी खळबळ उडाली आहे. अभिनेत्रीने थेट नाव घेऊन त्या व्यक्तीला एक्सपोज केल्याचे पाहायला मिळाले.
‘निया शर्मा’ने आपल्या पोस्टमध्ये ‘उजित सिंह’ या सेलिब्रिटी मॅनेजरचा उल्लेख केला आहे. रिपोर्टनुसार ‘उजित सिंह’ हा ‘गुलमोहर टॅलेंट मॅनेजमेंट’ या एजन्सीचा फाउंडर असल्याचे सांगितले जाते.
माहितीनुसार, काही काळापूर्वी ‘उजित सिंह’ ‘निया शर्मा’चे कामही सांभाळत होते. मात्र अभिनेत्रीने आता त्याच्यावर गंभीर आरोप करत सोशल मीडियावर इशारा दिला आहे.
तिने इन्फ्लुएंसर्स आणि कलाकारांना अशा एजन्सींपासून सावध राहण्याचा सल्लाही दिला आहे.
‘निया शर्मा’ने आपल्या पोस्टमध्ये स्पष्ट शब्दांत लिहिले, ‘‘हे सेलिब्रिटी मॅनेजर आहेत जे सेलिब्रिटींची पेमेंट खाऊन टाकतात आणि नंतर नवीन ऑफिस लॉन्च करण्याच्या गोष्टी करतात. अशा लोकांपासून सावध रहा. हे लोक क्रेडिबिलिटी आणि गुडविलबद्दल मोठ्या मोठ्या गोष्टी करतात.’’.
तिने पुढे लिहिले, ‘@UjitSingh-सेलिब्रिटी मॅनेजर, गुलमोहर टॅलेंट मॅनेजमेंट एजन्सी. हे लोक आपले टॅग्स आणि कमेंट सेक्शनही खुले ठेवू शकत नाहीत, कारण त्यांना माहीत आहे किती शिव्या येतील. दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व इन्फ्लुएंसर्सनी या गुलमोहर एजन्सीच्या स्कॅमर्सपासून सावध राहावे.’
या पोस्टनंतर सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली असून अनेकजण अभिनेत्रीच्या या खुलाशावर प्रतिक्रिया देताना दिसत आहेत. आता या प्रकरणावर संबंधित व्यक्तीकडून काही प्रतिक्रिया येते का, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.