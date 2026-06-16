'माझ्या मुलीची...', अभिनेत्री संचिता उगलेने आयुष्य संपवल्यानंतर वडिलांचा धक्कादायक दावा, 'फक्त अर्ध्या तासासाठी...'

Sanchita Ugale Ends Life: टीव्ही अभिनेत्री संचिता उगलेने आत्महत्या करत आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. संचिता उगलेने आत्महत्या केल्याने टीव्ही इंडस्ट्रीत एकच खळबळ माजली आहे. कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला असताना तिच्या वडिलांनी मृत्यूचं नेमकं कारण सांगितलं आहे. आत्महत्येपूर्वी तिचं मानसिक आरोग्य ठीक नव्हतं असं त्यांनी सांगितलं आहे. अनेकदा ती ठीक आहे असं वाटत असतानाच, थोडीशी त्रस्त वाटायची असं ते म्हणाले आहेत. ती सतत एका दबावाखाली होती आणि काही मागण्या पूर्ण करण्यासाठी तिचा छळ केला जात होता असाही दावा त्यांनी केला आहे.
संचिताचे वडील मच्छिंद्र उगले यांनी सांगितलं आहे की, "ती नाराज असायची. तिने आम्हाला कधी कारण सांगितलं नाही, पण ती नाराज राहत असे. म्हणजे जेव्हा ती चांगल्या मूडमध्ये असायची तेव्हा अचानक तणावात जात असे".
पुढे त्यांनी म्हटलं की, "ही गोष्ट आमच्या लक्षात आली होती आणि यामुळेच आम्ही तिच्यासोबत रोज येणं जाणं करत होतो. फक्त तेवढाच अर्धा तास आम्ही तिच्यासोबत नव्हतो. तीच आमची चूक झाली. पण ती इतक्या तणावात गेली आहे की, असं काहीतरी पाऊल उचलेल असं वाटलं नव्हतं".
पुढे त्यांनी सांगितलं की, "आम्ही तिच्याशी संवादही साधला होता. पण तिचा छळ केला जात होता. तिच्याकडे सतत पैशांची मागणी करत किंवा काही इतर गोष्टींवरुन सतत छळ आणि त्रास दिला जात होता. कोणत्या ना कोणत्या प्रकरणात हे होत होतं. ही गोष्ट आता स्पष्ट झाली आहे. पण निश्चितपणे असंच होत होतं".
"प्रशासनाकडे एकच मागणी आहे की, माझ्या मुलीसोबत जे काही चुकीचं झालं आहे, त्यासंदर्भात न्याय द्या. माझी असो किंवा भारतातील कोणाचीही असो...शेवटी ती मुलगीच आहे. माझ्या मुलीला न्याय मिळायला हवा. फक्त माझ्याच नाही तर भारतातील सर्व मुलींना न्याया मिळायला हवा", अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संचिताने 14 जून रोजी नालासोपारातील राहत्या घऱी आत्महत्या केली.