टीव्हीवरील राम-सीता तब्बल चार वर्षांनी एकत्र साजरी करत आहेत दिवाळी; जाणून घ्या, काय होती कारणं त्या अडचणींची

टीव्ही आणि सिनेसृष्टीतील अनेक कलाकारसुद्धा यंदाच्या सणाचा आनंद घेताना दिसत आहेत. मात्र, जेव्हा रामानंद सागर यांची ‘रामायण’ ही मालिक प्रसारित होत होती, तेव्हा राम-सीता भूमिका करणारे दीपिका चिखलिया आणि अरुण गोविल यांसारख्या कलाकारांना दिवाळी साजरी करता आली नव्हती.
रामानंद सागर यांची ‘रामायण’ ही मालिक एकेकाळची सर्वात मोठी हिट मालिका होती. तिचे शूटिंग तब्बल चार वर्षे चालले, आणि या कालावधीत कलाकारांना मोठा त्याग करावा लागला. दीपिका चिखलियाने एका मुलाखतीत खुलासा करत सांगितले की संपूर्ण शूटिंग कालावधीत कलाकार दिवाळी साजरी करू शकले नव्हते. कधी कधी त्यांना घरी जाऊन कुटुंबासमवेत वेळ घालवण्याची संधी देखील मिळत नव्हती.
दीपिकाने स्पष्ट केले की, मालिकेचे शूटिंग महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यातील उमरगाव गावात चालत होते. शूटिंगच्या कालावधीसाठी कलाकार आणि क्रू मेंबर्सना जवळच राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. घरापासून लोकेशन खूप लांब असल्यामुळे कलाकारांना ये-जा करणे कठीण झाले. परिणामी, संपूर्ण शूटिंग कालावधीत कोणीही घरी राहून दिवाळी साजरी करू शकले नाही.
रामायणनंतर, दीपिका चिखलियाने सांगितले की, लव-कुश मालिकेच्या चार वर्षांच्या शूटिंग दरम्यानही त्यांना लोकेशनवरच राहावे लागले. घर आणि कुटुंबाची आठवण नेहमीच होत असे, पण कामाच्या जबाबदाऱ्यांमुळे घर जाऊ शकत नव्हते. या काळात कलाकारांनी आपल्या कुटुंबीयांसोबत सण साजरा करणे मागे ठेवले.
विशेष म्हणजे, लॉकडाऊन दरम्यान ‘रामायण’ मालिकेचे पुन: प्रसारण झाले आणि ती पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या पसंतीस आली. शोने सर्वाधिक टीआरपी मिळवली आणि पुन्हा एकदा हा शो प्रेक्षकांसाठी हिट ठरला. यामुळे राम-सीता भूमिका करणारे अरुण गोविल आणि दीपिका चिखलिया पुन्हा चर्चेत आले.
आजही हे कलाकार त्यांच्या अभिनय कारकिर्दीवर लक्ष केंद्रित करत आहेत, मात्र प्रेक्षकांना त्या काळातील आठवणी जिवंत आहेत. दीपिकाने सांगितले की, या अनुभवामुळे तिला कामावरील समर्पण आणि त्यागाचे महत्व समजले. हे सण आणि शूटिंगच्या आठवणी तिच्या आयुष्यातल्या अविस्मरणीय क्षणांपैकी एक आहेत.
FAQ
रामायणच्या शूटिंग दरम्यान कलाकारांना दिवाळी का साजरी करता आली नाही?
शूटिंग चार वर्षे सतत चालले, लोकेशन मुंबईपासून दूर नंदुरबार जिल्ह्यातील उमरगाव गावात होती. घरापासून दूर असल्यामुळे कलाकार आणि क्रू मेंबर्सना दिवाळी साजरी करता आली नाही.
दीपिका चिखलिया आणि अरुण गोविल या काळात कुठे राहत होते?
कलाकारांना लोकेशनजवळच राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. घर दूर असल्यामुळे घरी जाऊन सण साजरी करणे कठीण झाले.
रामायण शो आजही प्रेक्षकांच्या आठवणीत का आहे?
लॉकडाऊन दरम्यान शोचे पुन: प्रसारण झाले आणि सर्वाधिक टीआरपी मिळाली. राम-सीता भूमिका करणारे कलाकार पुन्हा चर्चेत आले आणि प्रेक्षकांना त्या काळातील आठवणी जिवंत झाल्या.