  • 51व्या वाढदिवशी ट्विंकल खन्नाचा खास खुलासा; आईच्या या एका अटीवर झाले अक्षयसोबत लग्न

51व्या वाढदिवशी ट्विंकल खन्नाचा खास खुलासा; आईच्या 'या' एका अटीवर झाले अक्षयसोबत लग्न

ट्विंकल खन्ना आज ( 29 डिसेंबर 2025) तिचा 51 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. अभिनेत्री तिच्या वादग्रस्त विधानांमुळे नेहमच चर्चेत असते. पण तुम्हला महित आहे का? ट्विंकल लग्नाआधी तिच्या आईने  तिला एक अट घातली होती. काय होती ही अट? हा रंजक किस्सा जाणून घ्या. 

Updated: Dec 29, 2025, 01:11 PM IST
51व्या वाढदिवशी ट्विंकल खन्नाचा खास खुलासा; आईच्या 'या' एका अटीवर झाले अक्षयसोबत लग्न

Twinkle Khanna Birthday: ‘ट्विंकलने 1995 मध्ये ‘बरसात’ या चित्रपटाद्वारे आपल्या फिल्मी करिअरची सुरुवात केली होती. ट्विंक तिच्या संपूर्ण कारकीर्दीत 17 चित्रपट केले आहेत. 2001 मध्ये अक्षय कुमारशी लग्न केल्यानंतर ट्विंकने तिच्या चित्रपटांच्या प्रवासाला निरोप दिला. अभिनयाला निरोप दिल्यानंतर ट्विंकलने लिखानाच्या जगात प्रवेश केला असून तिने बरीच पुस्तके लिहिली आहेत. तिच्या कारकिर्दीशिवया तिचं वैयक्तीक आयुष्यदेखील नेहमी चर्चेत असतं. 

अभिनय सोडल्यानंतर लेखनाकडे
अभिनय सोडल्यानंतर ट्विंकल खन्नाने लेखनाकडे आपला मोर्चा वळवला. ती एक यशस्वी लेखिका आणि स्तंभकार म्हणून ओळखली जाते. तिची पुस्तके Mrs Funnybones, The Legend of Lakshmi Prasad आणि Pyjamas Are Forgiving वाचकांमध्ये खूप लोकप्रिय झाली. तिच्या लेखनशैलीत विनोद, वास्तव आणि समाजावर भाष्य यांचा सुरेख मिलाफ पाहायला मिळतो.

लग्ना आधीची 'ही' एक अट अन्...
ट्विंकल खन्ना आणि अक्षय कुमार यांची प्रेमकथा खूप चर्चेत राहिली आहे. मात्र, त्यांच्या लग्नाआधी ट्विंकलची आई डिंपल कपाडिया यांनी एक खास अट ठेवली होती. डिंपल यांनी दोघांना लग्नापूर्वी काही काळ एकत्र राहण्याचा सल्ला दिला होता, जेणेकरून एकमेकांना नीट समजून घेता येईल. ही अट पूर्ण झाल्यानंतरच 2001 साली ट्विंकल आणि अक्षय कुमार विवाहबंधनात अडकले. एवढेच नाही तर काही गोंधळ उडाल्यामुळे अक्षय कुमार आणि ट्विंकल खन्ना यांचा पहिल्यांदा साखरपुडा झाल्यानंतर त्यांचं नातं तुटलं. पण काही दिवसांत ते पुन्हा एकत्र आले आणि लग्नाच्या आधी त्यांनी पुन्हा एकदा साखरपुडा केला होता.

वैयक्तिक आयुष्य
आज ट्विंकल खन्ना दोन मुलांची आई असून ती आपल्या स्पष्ट मतांमुळे, सामाजिक विषयांवरील लेखनामुळे आणि वेगळ्या विचारसरणीमुळे कायम चर्चेत असते. अभिनय सोडला असला तरी ट्विंकलने स्वतःची एक स्वतंत्र आणि मजबूत ओळख निर्माण केली आहे, ज्यामुळे ती आजही बॉलीवूडमधील महत्त्वाची व्यक्ती मानली जाते.

twinkle khannaTwinkle Khanna and AkshayTwinkle Khanna birthdayhappy birthday Twinkle KhannaBook Written byTwinkle Khanna

