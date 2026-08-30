'त्यांच्या घरातील जेवणाची गुणवत्ता तपासली तर...' दुकानदारांना धडकी भरवणाऱ्या मुंढेंना काय म्हणाली ट्विंकल? Post Viral

महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे हे सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळतात. काही दिवसांपूर्वी अभिनेत्री श्वेता तिवारीने त्यांना सोशल मिडियावर तक्रार केली होती. आता अक्षय कुमारची पत्नी आणि बॅालिवूड अभिनेत्री ट्विंकल खन्नाने अन्नसुरक्षा छाप्यांवर कारवाई केल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांची खिल्ली उडवली आहे. अलीकडील 'मिसेस फनीबोन्स' या कॅालममध्ये अभिनेत्री ट्विंकल खन्नाने तिच्या खास शैलीमध्ये विनोदी टिपणी केली आहे. अभिनेत्रीने आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावर अन्न व्यवसायावरील कारवाई केल्यानंतर त्यातून मागील काही दिवसांमध्ये मुंढेंना प्रसिद्धी मिळाली आहे. काय म्हणाली अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी मे 2026 मध्ये महाराष्ट्र एफडीए आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर त्यांनी तातडीने कारवाई केली. तुकाराम मुंढे यांनी अनेकदा बनावट पनीरबद्दल अनेक मुलाखतींमध्ये उघडपणे सांगितले आहे. आता माजी बॉलिवूड अभिनेत्री आणि स्तंभलेखिका ट्विंकल खन्ना यांनी बनावट पनीर आणि तुकाराम मुंढे यांच्याबद्दल एक पोस्ट लिहिली आहे. आपल्या पोस्टमध्ये त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, तुकाराम मुंढे यांच्यावर छापा पडल्यापासून आणि बनावट पनीरचा पर्दाफाश झाल्यापासून त्यांनी घरी पनीर बनवायला सुरुवात केली आहे.
ट्विंकल खन्नाने शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये लिहिले, "अलीकडेच आम्ही एका रेस्टॉरंटमध्ये गेलो होतो, जिथे आम्ही ब्रोकोली आणि चिकन टिक्का मागवले. जेव्हा जेवण वाढले गेले, तेव्हा मी सर्वात आधी विचारले की तुकाराम मुंढे यांनी हे रेस्टॉरंट पाहिले होते का. त्यांनी मला सांगितले, 'हो मॅडम, ते गेल्या आठवड्यातच इथून गेले होते.' त्यानंतर, मी कोणत्याही काळजीशिवाय पनीर टिक्का खाल्ला." पुढे या लेखामध्ये अभिनेत्रीने लिहीले आहे की, "पूर्वीच्या काळी, जेव्हा मी अभिनय करण्याऐवजी जत्रांमध्ये फिरायचे, तेव्हा माझे 'बुद्धी के बाल' (केसांची मिठाई) भडक गुलाबी रंगाचे असायचे. आता, (टच-अपच्या मधल्या काळात) ते माझ्या केसांच्या मुळांच्या रंगासारखे झाले आहे, आणि अखेर ते आपल्या नावाला साजेसे झाले आहे".
पुढे अभिनेत्रीने असेही लिहीले आहे की, "हा गुलाबी रंग नाहीसा होण्यामागे एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे कारणीभूत आहेत . त्यांच्या आगमनापासून, डोमिनोजसह शेकडो रेस्टॉरंट्स पत्त्यांच्या घरासारखी कोसळली आहेत. जिथे मुंडे जातात, तिथे 'मुंडियांची' (डोकी) उडतात." मग ट्विंकल तोच विनोद आपल्या वैयक्तिक आयुष्याशी जोडते आणि विचारते की, जर मुंढेने तिच्या घरातील जेवणाची गुणवत्ता तपासली तर काय होईल. ती गंमतीने सांगते की, तिने स्वयंपाकघर तपासले असता तिला 'शाही मसाल्याचे' मुदत संपलेले पाकीट सापडले. ही अभिनेत्रीची सोशल मिडिया पोस्ट चर्चेत आहे.