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'त्यांच्या घरातील जेवणाची गुणवत्ता तपासली तर...' दुकानदारांना धडकी भरवणाऱ्या मुंढेंना काय म्हणाली ट्विंकल? Post Viral

अभिनेत्रीने आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्यावर अन्न व्यवसायावरील कारवाई केल्यानंतर त्यातून मागील काही दिवसांमध्ये मुंढेंना प्रसिद्धी मिळाली आहे. यावर आता अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना हिने टिपणी केली आहे यासंदर्भात वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 30, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 09:09 PM IST
'त्यांच्या घरातील जेवणाची गुणवत्ता तपासली तर...' दुकानदारांना धडकी भरवणाऱ्या मुंढेंना काय म्हणाली ट्विंकल? Post Viral
Image Credit: ट्विंकल खन्ना लेटेस्ट कॉलम (Photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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'त्यांच्या घरातील जेवणाची गुणवत्ता तपासली तर...' दुकानदारांना धडकी भरवणाऱ्या मुंडेंना काय म्हणाली ट्विंकल? Post Viral
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