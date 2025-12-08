English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दोन ग्लास, एक बॉटल… सूरज चव्हाणचा भन्नाट उखाणा Viral

Suraj Chavan Ukhana:  सोशल मीडियावर बिग बॉस मराठी 5चे विनर सूरज चव्हाण यांचा उखाणा सांगतानाचा व्हिडिओ धुमाकूळ घालत आहे. हा भन्नाट उखाणा तुम्ही ऐकलाय का? नसेल तर पाहायलाच हवा!  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 8, 2025, 01:53 PM IST
बिग बॉस मराठी सीझन ५चा विजेता सूरज चव्हाण उर्फ ‘गुलिगत किंग’ नुकताच विवाहबद्ध झाला असून त्याच्या लग्नाची राज्यभर चर्चा आहे. पुण्याजवळील सासवड येथे पार पडलेल्या या लग्नसोहळ्यात मोठ्या थाटात साखरपुडा, हळद आणि विवाह विधी एकाच दिवशी पार पडले. लाखो चाहत्यांनी या सोहळ्याची माहिती सोशल मीडियावर शेअर केली. लग्नाच्या पत्रिका आणि काही फोटो आधीच व्हायरल झाले आहेत, तर आता सूरजचा एक व्हिडिओ चर्चेचा विषय ठरत आहे.

सासुरवाडीत पहिली भेट आणि जोरदार स्वागत

सूरजने लग्नानंतर पहिल्यांदा पत्नी संजना गोफणेच्या सासुरवाडीत पाऊल ठेवले. संजनाच्या कुटुंबीयांनी सूरजचे जोरदार स्वागत केले आणि संपूर्ण घर रंगबेरंगी सजवले. या व्हिडिओमध्ये सूरज आणि संजनाचा सासुरवाडीत प्रवेश करताना उखाणा घेतल्याचा क्षण टिपला आहे. संजना उखाणा घेत म्हणाली, 'नाव घ्या नाव घ्या, नावात काय विशेष? नाव घ्या नाव घ्या, नावात काय विशेष? सूरज राव माझे हसबंड, मी त्यांची मिसेस.' सूरजनेही जबरदस्त उखाणा घेतला 'वन बॉटल, टू ग्लास… वन बॉटल, टू ग्लास, संजना माझी फर्स्ट क्लास.' दोघांनी घरात प्रवेश करताना सूरज म्हणाला, 'टॉपचा किंग आणि टॉपची क्विन… सूरज चव्हाण'. या व्हिडिओने सोशल मीडियावर प्रचंड धुमाकूळ घातला असून चाहत्यांनी दोघांचे कौतुक केले आहे.

सूरज-संजना विवाहाची दिमाखदार सोहळा

सूरज चव्हाणने 29 नोव्हेंबर 2025 रोजी संजनासोबत विवाह केला. सासवड येथे पार पडलेल्या या लग्नसोहळ्यात साखरपुडा, हळद आणि विवाह विधी सर्व एकाच दिवशी मोठ्या थाटात पार पडले. या सोहळ्यात सूरजचे नातेवाईक, करीबी मित्र आणि काही सेलिब्रिटींची उपस्थिती होती. सूरजच्या बहिणी अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकर यांनीही या सोहळ्यात हजेरी लावली. या लग्नसोहळ्याचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून चाहत्यांच्या प्रतिक्रिया प्रचंड प्रमाणात येत आहेत.

व्हायरल व्हिडिओमध्ये सूरज-संजना उखाणा घेताना

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये सूरज आणि संजना दोघेही उखाणा घेताना दिसतात. सूरज काळा ब्लेझर घालून तर संजना गुलाबी साडी परिधान करून दिसली. दोघांनीही उखाणा घेऊन घरात प्रवेश केला. या व्हिडिओमध्ये सूरज आणि संजना दोघांचा जोडीदार म्हणून आत्मविश्वास आणि मजा प्रेक्षकांना पाहायला मिळते. व्हिडिओला चाहत्यांकडून भरपूर प्रतिसाद मिळत आहे. अनेकांनी सूरज आणि संजनाच्या या क्षणाचे कौतुक केले आहे, तर काहींनी त्यांच्या लग्नासाठी शुभेच्छाही दिल्या आहेत.

सूरजचे वैयक्तिक जीवन आणि लग्नाचा प्रवास

सुरजच्या मते, गौरी किंवा संजना सारख्या व्यक्तींच्या प्रेम आणि आधारामुळे त्याचे आयुष्य समृद्ध झाले आहे.

सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया

सूरज-संजना यांचा उखाणा घेणारा व्हिडिओ प्रेक्षक आणि चाहत्यांच्या लक्षवेधी ठरत आहे. काहींनी सूरजच्या आत्मविश्वासाचे कौतुक केले आहे, तर काहींनी त्यांचा व्हिडिओ मजेशीर आणि मनमोहक असल्याचे म्हटले आहे. एकंदरीत, बिग बॉस मराठी ५ विजेता सूरज चव्हाणचा लग्नसोहळा आणि व्हायरल उखाणा सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरत आहे.

FAQ
सूरज चव्हाणने लग्न केव्हा आणि कुठे केले?
सूरज चव्हाणने 29 नोव्हेंबर 2025 रोजी पुण्याजवळील सासवड येथे संजना गोफणे हिच्यासोबत विवाह केला.

व्हिडिओमध्ये सूरज-संजना काय करताना दिसत आहेत?
व्हिडिओमध्ये दोघेही उखाणा घेताना दिसतात. सूरज म्हणतो, 'वन बॉटल, टू ग्लास… संजना माझी फर्स्ट क्लास' तर संजना म्हणते, 'नाव घ्या नाव घ्या, नावात काय विशेष? सूरज राव माझे हसबंड, मी त्यांची मिसेस.'

लग्नसोहळ्यात कोणत्या विधी पार पडले?
साखरपुडा, हळद आणि विवाह विधी सर्व एकाच दिवशी मोठ्या थाटामाटात पार पडले, तसेच सूरजच्या बहिणी जान्हवी किल्लेकरही उपस्थित होत्या.

