Marathi News
  • कित्येक वर्ष छळलं, माझं गर्भाशयही..., उदित नारायण यांच्या पत्नीचे गंभीर आरोप

'कित्येक वर्ष छळलं, माझं गर्भाशयही...', उदित नारायण यांच्या पत्नीचे गंभीर आरोप

Udit Narayan: भारतातील सुप्रसिद्ध गायक उदित नारायणच्या पत्नीने त्याच्यावर शारीरिक आणि मानसिक छळ केल्याचे आरोप केले आहेत. अनेक वर्षांनंतर उघड झालेल्या या गोष्टींमुळे सत्य काय आणि गैरसमज काय, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.मात्र गायकाच्या पत्नीने केलेले आरोप खळबळ जनक आहेत. सविस्तर जाणून घ्या.

प्रिती वेद | Updated: Feb 11, 2026, 03:21 PM IST
(photo Credit- Social Media)

Utit Narayan Controvercy: चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध गायक उदित नारायण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. त्यांच्या पहिल्या पत्नी रंजना झा यांनी गंभीर स्वरूपाचे आरोप करत पोलिसांकडे तक्रार दिली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, उपचाराच्या नावाखाली त्यांच्यावर असा वैद्यकीय उपचार करण्यात आला ज्यामुळे त्या कधीच आई होऊ शकल्या नाहीत. या प्रकरणामुळे केवळ वैयक्तिक आयुष्यच नाही तर अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला कौटुंबिक वाद पुन्हा समोर आला आहे. न्याय आणि सन्मान मिळावा यासाठी त्यांनी कायदेशीर मार्ग निवडल्याचे सांगितले आहे.

'हे'च होतं वादाचं मूळ कारण
रंजना झा यांनी सुपौल येथील महिला पोलिस ठाण्यात लेखी अर्ज देत गायक, त्यांच्या कुटुंबीयांवर आणि दुसऱ्या पत्नीवर संगनमत, फसवणूक आणि छळाचे आरोप केले आहेत. त्यांच्या मते उपचाराच्या कारणाने त्यांना मोठ्या रुग्णालयात नेण्यात आले, पण त्या वेळी खरे काय केले गेले याची माहिती त्यांना देण्यात आली नव्हती.

उपचाराच्या नावाखाली मोठा धक्का
तक्रारीनुसार 1996 मध्ये दिल्लीतील रुग्णालयात नेऊन त्यांच्या परवानगीशिवाय गर्भाशय काढून टाकण्यात आल्याचा आरोप आहे. अनेक वर्षांनी दुसऱ्या आजारासाठी तपासणी करताना त्यांना ही बाब कळाली. या घटनेमुळे त्यांना शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागल्याचे त्यांनी सांगितले.

लग्न आणि नात्यात आलेले अंतर
रंजना यांनी सांगितले की त्यांचे लग्न 7 December 1984 रोजी पारंपरिक पद्धतीने झाले होते. काही काळानंतर गायक करिअरसाठी मुंबईत गेले आणि हळूहळू संपर्क कमी होत गेला. नंतर माध्यमांतून त्यांना त्यांच्या पतीने दुसरे लग्न केल्याचे समजले.

त्या मुंबईत गेल्यानंतर त्यांना घरात राहू दिले नाही, असा त्यांचा दावा आहे. त्यानंतर त्या नेपाळमधील सासरी गेल्या, पण तिथेही परिस्थिती सुधारली नाही. अखेरीस त्यांना आई-वडिलांकडे राहावे लागले. सध्या आरोग्य समस्या आणि आर्थिक अडचणींना त्या सामोऱ्या जात असल्याचे त्यांनी म्हटले.

न्याय आणि सन्मानाची मागणी
रंजना झा यांनी स्पष्ट केले की त्यांचा उद्देश बदनामी करणे नसून न्याय मिळवणे आहे. त्यांनी निष्पक्ष चौकशीची मागणी करत सत्य बाहेर यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

महिला पोलिसांनी तक्रार मिळाल्याची पुष्टी केली आहे. प्रकरण सुमारे 30 वर्षे जुने असल्याने आधी तपास करून तथ्य पडताळले जाणार आहे. त्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाईल. सध्या दुसऱ्या बाजूकडून अधिकृत प्रतिक्रिया येण्याची प्रतीक्षा आहे.

