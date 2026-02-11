'उदित नारायण यांनी त्यांच्या दोन भावांसोबत मिळून माझं...', पहिल्या पत्नीचे गंभीर आरोप, म्हणाली 'मी रुग्णालयात...', बॉलिवूडमध्ये खळबळ

Udit Narayan First Wife allegations: प्रसिद्ध पार्श्वगायक उदित नारायण पुन्हा एकदा वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत. मात्र यावेळी ते आपल्या पहिल्या पत्नीमुळे वादात अडकताना दिसत आहे. त्यांची पहिली पत्नी रंजना यांनी बिहारमधील सुपौल येथील महिला पोलिस धाव घेतली आहे. त्यांनी त्यांच्यावर, त्यांच्या दोन भावांवर आणि दुसऱ्या पत्नीवर गंभीर गुन्हेगारी गुन्ह्यांचा आरोप केला आहे.
रंजना यांनी मंगळवारी त्यांचे वकील करुणकांत झा यांच्यासह पोलिस ठाण्यात औपचारिक तक्रार दाखल केली. त्यांच्या आरोप केला आहे की, त्यांच्या नकळत त्यांचे गर्भाशय काढून टाकण्यात आले. वैद्यकीय उपचारादरम्यानच त्यांना हे वर्षभरानंतर याची माहिती मिळाली.
रंजना यांनी त्यांनी तक्रारीत स्वतःची ओळख सांगितली आहे. त्यानुसार, सुपौल जिल्ह्यातील बलुआ बाजार पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील संस्कृत निर्मली वॉर्ड क्रमांक 11 येथील रहिवासी चंद्रकांत झा यांच्या त्या मुलगी आहेत. त्यांचं वय सध्या 61 वर्ष आहे, 7 डिसेंबर 1984 रोजी हिंदू रितीरिवाज आणि विधींनुसार त्यांचे उदित नारायण यांच्याशी लग्न झाले असं त्यांनी सांगितलं आहे.
रंजना यांच्या म्हणण्यानुसार, 1985 मध्ये उदित नारायण संगीत क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी मुंबईत आले. या काळात त्यांना मीडियामधून त्यांनी दीपा नारायण यांच्याशी दुसरं लग्न केल्याची माहिती मिळाली. तथापि, त्यांच्या दाव्यानुसार, जेव्हा याबद्दल विचारलं जायचं तेव्हा ते तिला दिशाभूल करत असत,
त्यांनी पुढे आरोप केला आहे की, 1996 मध्ये, वैद्यकीय उपचारांच्या बहाण्याने, उदित यांनी त्यांचे भाऊ संजय कुमार झा आणि ललित नारायण झा यांच्यासोबत त्यांना दिल्लीतील एका मोठ्या रुग्णालयात नेलं, जिथे त्यांच्या संमतीशिवाय किंवा माहितीशिवाय गर्भाशय काढून टाकण्यात आले. रंजना यांनी दावा केला की दीपा नारायण देखील त्यावेळी रुग्णालयात उपस्थित होत्या.
रंजना यांनी असंही म्हटलं आहे की 2006 मध्ये, जेव्हा त्या मुंबईला आल्या तेव्हा उदित आणि दीपा यांनी त्यांच्यावर अत्याचार केले आणि त्यांना त्यांच्या घरात प्रवेश दिला नाही. त्यानंतर त्या नेपाळमधील त्यांच्या सासरच्या घरी गेल्या, जिथे त्यांचा अपमान करण्यात आला आणि हाकलून लावण्यात आले. तेव्हापासून त्या त्यांच्या पालकांच्या घरी राहत आहे.
मी यापूर्वी सुपौल येथील कौटुंबिक न्यायालय आणि महिला आयोगाकडे धाव घेतली होती, जिथे उदित यांनी त्यांना पत्नी म्हणून स्वीकारलं होतं आणि तडजोड करार सादर केला होता. तथापि, त्यांनी आरोप केला की ते त्याच्या वचनांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाले आणि आदर किंवा पाठिंबा दिला नाही. वैद्यकीय उपचारांदरम्यानच गर्भाशय काढून टाकल्याचे कळलं, ज्यामुळे महिला पोलिस स्टेशनमध्ये नवीन तक्रार दाखल करावी लागली असं त्यांचं म्हणणं आहे.