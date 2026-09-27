बिग-बींना पाहण्यासाठी मुंबईत आलेला कसाब? उज्ज्वल निकम यांच्या खुलाशांवर भडकले अमिताभ बच्चन, म्हणाले, 'त्याला तिथेच गोळ्या...'

कौन बनेगा करोडपती 18च्या स्पेशल एपिसोडमध्ये अमिताभ बच्चन यांचा एक वेगळाच अंदाज समोर आला आहे. कार्यक्रमात विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम यांनी हजेरी लावली. त्याच्यासोबत प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम चित्रपटाचे अभिनेते राजकुमार राव आणि वामिका गब्बीदेखील उपस्थित होते. यावेळी उज्ज्वल निकम यांनी 26/11च्या दहशतवादी हल्ल्यासंदर्भातील एक हैराण करणारा दावा केला आहे. उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलेला दावा ऐकून अमिताभ बच्चन यांनाही संताप अनावर झाला.
उज्ज्वल निकम यांनी म्हटलं होतं की, अजमल कसाबने दावा केला होता की, तो अमिताभ बच्चन यांना पाहण्यासाठी मुंबईला आला होता. उज्ज्वल निकम यांच्या या खुलाश्यावर संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी म्हटलं आहे, 'जर तो घरी आला असता तर तिथेच त्याच्यावर गोळ्या झाडल्या असता. अमिताभ बच्चन यांचा हा व्हिडिओ चांगलाच चर्चेत आला आहे.'
अमिताभ बच्चन यांनी कार्यक्रमादरम्यान कसाबच्या फाशीसाठी विलंब का झाला? असा सवाल देखील केला होता. अमिताभ यांनी म्हटलं होतं की, 'कसाबला फाशी देण्यासाठी चार वर्षांचा वेळ का लागला. त्याला तिथेच का नाही गाडले. इतका वेळ का लागला?'. बिग बींच्या प्रश्नावर उज्ज्वल निकम यांनी कोर्टाचे नियम आणि कायदेशीर प्रक्रियाबाबत माहिती दिली. त्यांनी कसाबचसोबत झालेल्या पहिल्या भेटीचाही किस्सा शेअर केला.
उज्ज्वल निकम यांनी म्हटलं की, 'केसच्या सुनावणीदरम्यान स्वतःला वाचवण्यासाठी अनेक खोटे दावे केले. कसाबने सुरुवातीला सांगितले की, त्याला 26/11 हल्ल्यादरम्यान पकडण्यात आले नव्हते तर 6 नोव्हेंबरला जुहू चौपाटीवर पकडण्यात आले होते. त्यानंतर कसाबने आणखी एक खोटा दावा केला होता की, तो मुंबईत फक्त अमिताभ बच्चन यांना पाहण्यासाठी आला होता.'
उज्ज्वल निकम यांनी हे सांगताच अमिताभ बच्चन यांनी त्वरित उत्तर दिलं. 'जर तो माझ्या घराजवळ आला असता तर परत गेलाच नसता. आम्ही त्याला तिथेच गोळ्या घातल्या असत्या.'
उज्ज्वल निकम यांनी पुढे म्हटलं आहे की, 'कसाबने शिक्षा कमी करण्यासाठी अनेक युक्ता वापरल्या. त्याने कोर्टात दावा केला होता की, तो अल्पवयीन आहे आणि त्याला रॉने अटक केली आहे. त्याच्या वयावरुन कायदेशीर अडचणदेखील निर्माण झाली होती. त्यामुळं केस पुढे जाण्यास विलंब झाला. त्यामुळं सुरुवातीला त्याचे वय सिद्ध करणे गरजेचे होते.'
उज्ज्वल निकम ने आगे बताया कि कसाब ने सजा से बचने के लिए कई पैंतरे आजमाए थे. उसने कोर्ट में दावा किया था कि वह नाबालिग है और उसे रॉ ने गिरफ्तार किया है. उसकी उम्र को लेकर कानूनी अड़चन खड़ी हो गई थी. इसलिए केस आगे बढ़ाने से पहले उसकी असली उम्र साबित करना बहुत जरूरी हो गया था.