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बिग-बींना पाहण्यासाठी मुंबईत आलेला कसाब? उज्ज्वल निकम यांच्या खुलाशांवर भडकले अमिताभ बच्चन, म्हणाले, 'त्याला तिथेच गोळ्या...'

कौन बनेगा करोडपती कार्यक्रमात यावेळी स्पेशल गेस्ट म्हणून सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी हजेरी लावली होती. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 27, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Sep 27, 2026, 11:25 AM IST
बिग-बींना पाहण्यासाठी मुंबईत आलेला कसाब? उज्ज्वल निकम यांच्या खुलाशांवर भडकले अमिताभ बच्चन, म्हणाले, 'त्याला तिथेच गोळ्या...'
Image Credit: Amitabh Bachchan

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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