‘हे त्याच रोजचंच आहे…’ युटूबर UK07 Rider अनुराग डोबालच्या भावाचं गंभीर वक्तव्य; पत्नीला मारहाण केल्याचा आरोप

UK07 rider brother accused youtuber anurag dobhal : सोशल मीडियावर प्रचंड लोकप्रिय असलेला युट्यूबर अनुराग डोबालच्या (Anurag Dobhal) अर्थात UK07 Rider हा सध्या मोठ्या वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. काही दिवसांपूर्वी अनुरागने आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर एक भावनिक व्हिडीओ शेअर केला होता. या व्हिडीओमध्ये तो अत्यंत व्यथित अवस्थेत दिसत होता आणि त्याने आपल्या कुटुंबावर गंभीर आरोप केले होते. अनुरागने सांगितले की त्याच्यावर मानसिक छळ केला जात आहे. तसेच, जर त्याच्यासोबत काही अनर्थ झाला तर त्यासाठी त्याचे आई-वडील, भाऊ आणि बहीण जबाबदार असतील, असेही त्याने त्या व्हिडीओमध्ये म्हटले होते. अनुरागचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झाला आणि त्यानंतर या प्रकरणावर मोठी चर्चा सुरू झाली. यावर आता त्याचा भाऊ कलामने आता प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याने आता मोठे खुलासा केला आहे.
अनेक चाहत्यांनी त्याला समर्थन दिले, तर काही जणांनी या प्रकरणाची सत्यता जाणून घेण्याची मागणी केली. दरम्यान, आता या वादात अनुरागचा भाऊ कलाम डोबाल (Kalam Dobhal) देखील समोर आला आहे. त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत अनुरागच्या सर्व आरोपांना खोटे ठरवले असून त्याच्यावर उलट गंभीर आरोप केले आहेत.
कलाम डोबालने आपल्या इंस्टाग्रामवरील K-Old World या चॅनेलवर काही पोस्ट आणि स्क्रीनशॉट शेअर केले आहेत. त्याच्या मते, अनुराग जे काही करत आहे ते फक्त सोशल मीडियावर व्ह्यूज आणि सहानुभूती मिळवण्यासाठी आहे. कलामने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले की, “मी जे बोलतोय त्याचे सर्व पुरावे माझ्या ब्रॉडकास्ट चॅनेलवर आधीच दिले आहेत. लोकांनी शांत राहावे आणि कोणत्याही निष्कर्षावर घाईने पोहोचू नये. अनुरागने सोशल मीडियावर एकतर्फी गोष्ट सांगितली आहे, पण त्यामागचं पूर्ण सत्य सांगितलेलं नाही.”
कलामने अनुरागवर आणखी एक धक्कादायक आरोप केला आहे. त्याने शेअर केलेल्या काही स्क्रीनशॉट्समध्ये अनुरागने स्वतःच्या पत्नीवर हात उचलल्याचा उल्लेख असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या स्क्रीनशॉट्समुळे सोशल मीडियावर मोठी खळबळ उडाली आहे. कलामच्या मते, अनुराग अनेकदा आपल्या पत्नीशी वाद घालत असे आणि काही प्रसंगी त्याने मारहाणही केली. या दाव्यांमुळे प्रकरण आणखी गंभीर बनले आहे.
कलामने आपल्या पोस्टमध्ये असेही म्हटले की अनुराग सोशल मीडियावर लक्ष वेधण्यासाठी अशा प्रकारचे व्हिडीओ पोस्ट करत असतो. त्याने लिहिले, “हे त्याच्यासाठी नवीन नाही. तो वारंवार अशा गोष्टी करून लोकांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करतो. त्याला इंस्टाग्रामवरील व्ह्यूज आणि चर्चेत राहणे खूप आवडते.” त्याने पुढे असा दावा केला की अनुरागने कुटुंबाविरुद्ध खोटा कायदेशीर खटला देखील दाखल केला होता. मात्र तो खटला न्यायालयात टिकला नाही आणि तो हरल्यानंतरच त्याने हा वादग्रस्त व्हिडीओ पोस्ट केला.
कलामने आणखी एक मोठा दावा करत सांगितले की अनुरागच्या वागणुकीमुळेच त्याची पत्नी रितिका त्याला सोडून गेली. त्याच्या मते, घरातील सततचे वाद आणि वागण्यामुळेच नातेसंबंध बिघडले.
या प्रकरणानंतर सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. काही लोक अनुराग डोभालला समर्थन देत आहेत आणि त्याच्या भावाच्या आरोपांवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. तर दुसरीकडे काहीजण कलामच्या बाजूने उभे राहून अनुरागवर टीका करत आहेत.
दरम्यान, या संपूर्ण वादावर अनुराग डोबालकडून पुढे काय प्रतिक्रिया येते, तसेच या प्रकरणात पुढे काय घडते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सोशल मीडियावर हा वाद सध्या चर्चेचा प्रमुख विषय ठरला आहे.