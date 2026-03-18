‘वाटलं नव्हतं मी जगेन…’; अपघातानंतर युट्यूबर अनुराग डोभालची भावनिक पोस्ट

यूट्यूबर अनुराग डोभाल सध्या त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित प्रकरणांमुळे जोरदार चर्चेत आहे. नुकत्याच आपल्या यूट्यूब व्हिडिओमध्ये त्यानं कुटुंबावर गंभीर आरोप केले होते. त्याने आपल्या व्हिडिओत असेही सांगितले की, त्याला दिलेला तणाव इतका जास्त होता की, तो 'टोकाचं पाऊल उचलण्याचा विचार' करत होता.
या प्रकरणानंतर, अनुराग डोभाल याचा कार अपघात दिल्ली-मेरठ एक्स्प्रेसवेवर झाला. अपघातात त्याला गंभीर दुखापत झाली. त्याच्या दोन नितंबाच्या हाडात मोड पडली होती आणि फुफ्फुसांनाही हानी पोहोचली होती. अपघातानंतर त्याला तातडीने आयसीयूमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. प्रारंभी उपचारानंतर त्याची प्रकृती स्थिर झाल्याने त्याला रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. मात्र देहारादून घरी नेत असताना त्याची प्रकृती पुन्हा बिघडली आणि तातडीने त्याला रुग्णालयात पुनः दाखल करावे लागले. या काळात त्याच्या तब्येतीबाबत चाहत्यांमध्ये चिंता वाढली होती.
रुग्णालयातून अनुराग डोभालने आपल्या सोशल मिडिया अकाऊंटवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. पोस्टसोबत त्यांनी एक फोटोही शेअर केला आहे, ज्यात त्यांना बेहद वेदनास्थितीत रुग्णालयाच्या बेडवर उपचार घेताना दिसते. पोस्टमध्ये त्यांनी आपले भावनिक शब्दांतून आरोग्याबाबत अपडेट दिला आहे. अनुरागने पोस्टमध्ये लिहिले 'कधी वाटलं नव्हतं की मी जगेन. मी जो मार्ग निवडला होता, तिथून पुन्हा माघारी येणं अशक्य होतं. हे सर्व माझ्यासाठी चमत्कारापेक्षा कमी नाही. आज मी अनाथ आहे. मला माहित नाही माझ्यासोबत पुढे काय होईल. पण मला आज नवीन जीवन मिळाले आहे. नक्कीच देवाने माझ्यासाठी काहीतरी विचार केला असेल.'
त्याचबरोबर त्यांनी चाहत्यांचे आभार व्यक्त करत लिहिले 'खूप लोकांना माझ्या प्रकृतीविषयी काळजी वाटत आहे. मी आता आयसीयूच्या बाहेर आहे, सध्या सुरक्षित आहे. जे लोक माझ्यासोबत आहेत आणि ज्यांनी माझ्यासाठी प्रार्थना केली, त्यांचे खूप आभार. तुमच्या प्रार्थनेमुळेच माझा पुन्हा जन्म झाला असावा. बाकी सगळ्या गोष्टी मी देवावर सोपवले आहेत.'
सध्या अनुरागचा मॅनेजर नियमितपणे चाहत्यांना प्रकृतीबाबत अपडेट देत आहे. मॅनेजरच्या माहितीनुसार, उपचारांमुळे अनुरागची तब्येत हळूहळू सुधारत आहे, आणि तो हळूहळू सामान्य हालचाली करू लागला आहे.
अपघातात गाडी पूर्णपणे तुटली, ज्यामुळे अनुरागला तातडीची शस्त्रक्रिया करावी लागली.
त्याच्या नितंबातील हाड मोडले आणि फुफ्फुसावर दाब पडल्यामुळे श्वासोच्छ्वासावर परिणाम झाला.
सुरुवातीच्या दिवसांत त्याची प्रकृती अत्यंत गंभीर होती, म्हणून आयसीयूमध्ये ठेवणे गरजेचे होते. अपघातानंतर अनुरागने आपल्या सोशल मिडिया अकाऊंटवर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये भावनिक शब्दांत आपल्या चाहत्यांसमोर धैर्य आणि आभार व्यक्त केले आहेत. या पोस्टमुळे चाहत्यांमध्ये हळूहळू आशा निर्माण झाली आहे आणि अनेकांनी त्याच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना केली आहेत. सध्या ही घटना सोशल मिडियावर व्हायरल झाली असून, चाहत्यांमध्ये अनुरागच्या लवकर बरे होण्याची प्रार्थना जोर धरत आहे. यूट्यूबरच्या या अपघातानंतर अनेक सेलिब्रिटी आणि चाहत्यांनी सोशल मिडियावर त्याला पाठिंबा दिला आहे.