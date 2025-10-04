उमेशने लग्नाच्या 14व्या वाढदिवशी दिलं खास सरप्राइज; प्रिया बापट घाबरली!

Umesh - Priya Wedding Anniversary Surprise : मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय आणि क्युट कपल प्रिय बापट आणि उमेश कामत यांच्या लग्नाला नुकतीच 14 वर्षे पूर्ण झालीत. दोघेही चाहत्यांच्या आवडीचे लव्हेबल कपल म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या हटके लव्ह स्टोरीची चर्चा अनेक वर्षांपासून सिनेसृष्टीमध्ये असते. आठ वर्षांच्या डेटिंगनंतर उमेश आणि प्रियाने 2011 मध्ये लग्न केले, आणि आज त्यांच्या लग्नाला 14 वर्ष पूर्ण झाले आहेत. या खास दिवशी उमेशनं प्रियाला एक रोमँटिक सरप्राइज दिला. हा सरप्राइज पाहून प्रिया थोडीशी घाबरली, पण काही क्षणांतच उमेशकडे पाहून मोठ्याने हसली. प्रियाने तिच्या स्पेशल मुमेंटचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. व्हिडीओमध्ये दिसतं की, प्रिया आरशात स्वतःला तयार करत असते, त्याचवेळी मागून उमेश येतो आणि हातात फुलांचा गुलदस्ता घेऊन प्रियाच्या पुढ्यात गुडघ्यावर बसतो. सरप्राइज पाहून प्रिया सुरुवातीला थोडी घाबरते, पण नंतर दोघे एकमेकांकडे पाहून हसतात, गुलदस्त्याची देवाणघेवाण करतात आणि प्रेमाने मिठीत गुंततात. प्रियाने या व्हिडीओसोबत लिहिलं, 'जेव्हा मला वाटतं की तो फारसं व्यक्त होत नाही… तेव्हाच तो असं गोड सरप्राइज देतो. माझा जगातील आवडता माणूस. दसऱ्याच्या दिवशी आजपासून 14 वर्षांपूर्वी आम्ही सात फेरे घेतले.'
सोन्यासोबतच्या ऑन-स्क्रीन आणि ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्रीमुळे हे जोडपं चाहत्यांच्या आवडीचं ठरलं आहे. त्यांनी फक्त वैयक्तिक जीवनातच नव्हे, तर चित्रपटांच्या माध्यमातूनही प्रेक्षकांना त्यांच्या प्रेमाची झलक दाखवली आहे. प्रिय बापट आणि उमेश कामत यांचा नुकताच रिलीज झालेला चित्रपट ‘बिन लग्नाची गोष्ट’ या सिनेमाच्या निमित्ताने दोघे १२ वर्षांनंतर मोठ्या पडद्यावर पुन्हा एकत्र दिसले. या सिनेमामुळे त्यांच्या ऑन-स्क्रीन आणि ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्रीला प्रेक्षकांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. या 14व्या लग्नाच्या वाढदिवसाला उमेशच्या रोमँटिक सरप्राइजमुळे आणि त्यांच्या प्रेमळ आठवणींमुळे चाहत्यांचे हृदयही तृप्त झाले आहे. त्यांच्या बिनशर्त प्रेमाने अनेकांना प्रेरणा दिली आहे आणि त्यांच्या फॅन्ससाठी हा दिवस अजून खास ठरला आहे.
FAQ
प्रिय बापट आणि उमेश कामत यांचा लग्नाचा वाढदिवस कधी आहे?
प्रिय बापट आणि उमेश कामत यांनी 2011 मध्ये लग्न केले आणि नुकतीच त्यांना 14 वर्षे पूर्ण झालीत.
उमेशने प्रियाला कोणता सरप्राइज दिला?
14व्या वाढदिवसाला उमेशने प्रियाला हातात फुलांचा गुलदस्ता घेऊन रोमँटिक सरप्राइज दिला, ज्यामुळे प्रिया थोडीशी घाबरली पण नंतर हसली.
प्रियने या खास क्षणाचा अनुभव कसा शेअर केला?
प्रियाने सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर केला आणि लिहिलं, 'जेव्हा मला वाटतं की तो फारसं व्यक्त होत नाही… तेव्हाच तो असं गोड सरप्राइज देतो. माझा जगातील आवडता माणूस. दसऱ्याच्या दिवशी आजपासून 14 वर्षांपूर्वी आम्ही सात फेरे घेतले.'