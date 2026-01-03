PMPML बसमधील विनापरवाना शूट, महिला कंडक्टरवर आक्षेपार्ह चित्रण; अथर्वा सुदामेवर सात दिवसांत कारवाई

पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपीएमएल) ने प्रसिद्ध इंस्टाग्राम इन्फ्लुएन्सर अथर्व सुदामे याला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. सुदामेवर पीएमपीएमएल बसमध्ये परवानगीशिवाय रील शूट करुन ती सोशल मीडियावर पोस्ट करण्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. पीएमपीएमएलच्या नियमांनुसार, त्यांच्या बसमधून कोणताही व्हिडिओ, रील किंवा इतर मीडिया सामग्री शूट करण्यासाठी परिवहन प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य आहे. मात्र अथर्वने याचा उल्लंघन करत, पीएमपीएमएलच्या बसमध्ये रील शूट केली आणि ती इन्स्टाग्रामवर शेअर केली.
नोटिशीत स्पष्ट करण्यात आले आहे की, सुदामेच्या व्हिडिओमध्ये पीएमपीएमएलच्या अधिकृत गणवेश, ई-तिकिटिंग मशीन, आणि अधिकृत बॅज यांचा अनधिकृत आणि बेकायदेशीर वापर करण्यात आलेला आहे. यावरून पीएमपीएमएलने कडव्या शब्दात निदर्शन केले की, अथर्वने बसमध्ये शूटिंग करताना त्यांच्या बेकायदेशीर वर्तनामुळे महामंडळाच्या प्रतिमेला मोठी हानी झाली आहे. विशेषत: या रीलमध्ये महिला कंडक्टरांना आक्षेपार्ह आणि अपमानजनक पद्धतीने दाखवले गेले आहे. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांची मानसिक आरोग्य, प्रतिष्ठा आणि आदर धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
पीएमपीएमएलचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, अशा प्रकारच्या आशयामुळे महिला कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर आणि सार्वजनिक प्रतिमेवर नकारात्मक परिणाम होतो. महिलांसाठी सुरक्षित आणि आदरणीय कार्यपरिस्थिती निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे. अशा कंटेंटमुळे त्यांना केवळ सार्वजनिक ठिकाणी काम करत असतानाच नाही तर त्यांच्या वैयक्तिक जीवनातही समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो.
पीएमपीएमएलने आपल्या नोटीशीत म्हटले आहे की, सुदामेच्या रीलच्या प्रसारणामुळे महामंडळाच्या सार्वजनिक प्रतिमेला आणि विश्वासार्हतेला मोठा धक्का बसला आहे. यामुळे पीएमपीएमएलच्या अंतर्गत नियम, धोरणे आणि नैतिक मानकांचे उल्लंघन झाले आहे, जे संपूर्ण संस्था आणि तिच्या कार्यप्रणालीवर प्रतिकूल प्रभाव टाकू शकते. सार्वजनिक वाहतूक सेवा पुरवणाऱ्या संस्थेच्या कार्यशैलीला हे खूप मोठं धक्कं आहे.
पीएमपीएमएलने सुदामेला तत्काळ त्या रीलला इन्स्टाग्रामवरून हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, पीएमपीएमएलचे अधिकार असलेल्या कोणत्याही बसेस किंवा त्यांच्याशी संबंधित ऑपरेशन्सशी संबंधित कोणताही व्हिडिओ, छायाचित्र, रील किंवा सोशल मीडिया कंटेट काढण्यापूर्वी त्यांना पूर्व लेखी परवानगी घेण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी दिलेल्या नोटीसनुसार, सुदामेने पीएमपीएमएलच्या मुख्यालयात हजर होऊन सात दिवसांच्या आत लेखी स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश घेतले आहेत.
पीएमपीएमएलने सुदामेवर इशारा दिला आहे की, या नोटीशीचे पालन न केल्यास किंवा संबंधित रील काढून टाकली न गेल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल. प्रशासनाने सूचित केले आहे की, जर सुदामेने नोटीशीत दिलेल्या आदेशांचा अवहेलना केली तर त्याच्या विरोधात कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. यामुळे सुदामेने आपल्या वर्तनात सुधारणा न केल्यास गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
ही पहिलीच वेळ नाही आहे की अथर्व सुदामे सोशल मीडियावर वादात अडकलाय. यापूर्वी, गणेशोत्सवच्या पार्श्वभूमीवर त्याने एक रील पोस्ट केली होती, ज्यामुळे त्याला सोशल मीडियावर टीकेला सामोरे जावे लागले होते. त्या वादामुळे त्याला माफी मागावी लागली होती आणि व्हिडिओ डीलीट करावा लागला होता. त्यामुळे अथर्व सुदामेच्या सोशल मीडियावरील वर्तन नेहमीच चर्चेचा विषय बनला आहे, आणि आता या नवीन प्रकरणामुळे तो पुन्हा एकदा विवादाच्या केंद्रस्थानी आहे.
या प्रकरणामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील कर्मचारी आणि त्यांच्या कार्यस्थळी आदर राखण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. पीएमपीएमएलने या प्रकरणामुळे एक महत्त्वाचे धडे दिले आहेत की, सार्वजनिक सेवा पुरवणाऱ्या संस्थांशी संबंधित कोणत्याही प्रकारचा अनधिकृत आणि बेकायदेशीर वापर करणे, विशेषतः सोशल मीडियावर, त्या संस्थेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवू शकतो. यामुळे इतर लोकांचा विश्वासही कमी होऊ शकतो.
अथर्व सुदामेच्या या प्रकरणाने सोशल मीडियाच्या प्रभावाचा आणि सार्वजनिक सेवा संस्थांच्या प्रतिष्ठेच्या संरक्षणाची महत्त्वाची शिकवण दिली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना आणि सोशल मीडियावर काही पोस्ट करताना, कोणत्याही व्यक्तीला अधिकृत परवानगी घेणे आणि प्रतिष्ठेचा आदर राखणे आवश्यक आहे.