फोटोच्या वेळी अनपेक्षित स्पर्श; मौनी रॉयला भेटले धक्कादायक अनुभव

लोकप्रिय अभिनेत्री मौनी रॉयला हरियाणातील करनाल येथे झालेल्या एका इव्हेंटमध्ये धक्कादायक अनुभवाला सामोरे जावे लागले. अभिनेत्रीने या घटनेचा तपशील सोशल मीडियावर पोस्ट करून चाहत्यांसोबत शेअर केला आहे. तिच्या पोस्टनुसार, "काल करनालमध्ये एक इव्हेंट आयोजित करण्यात आले होते. तिथे काही लोकांच्या असभ्य वागण्यामुळे मी प्रचंड निराश झालेली आहे. विशेषतः दोन अंकल, ज्यांचं वय आजोबा होण्याचं आहे, त्यांनी स्टेजवर येताच माझ्यावर असभ्य वर्तन केलं."
मौनीनं सांगितलं की, 'फोटो काढण्याच्या बहाण्याने काही पुरुषांनी माझ्या कंबरेवर हात ठेवला. मी त्यांना स्पष्टपणे सांगितलं की सर, कृपया हात काढा, पण त्यांना ते आवडलं नाही." तिच्या मते, "स्टेजवर तर आणखी वाईट घटना घडली. दोन अंकल माझ्यासमोर उभे राहिले आणि माझ्यावर घाणेरडे कमेंट्स तसेच इशारे करत होते. माझं नाव घेऊन हाक मारत होते आणि माझ्या अंगावर गुलाब फेकायला सुरुवात केली. मी आधी डान्स परफॉर्मन्समध्येच सोडून जाण्याचा विचार केला, पण नंतर परत आले आणि परफॉर्मन्स पूर्ण केला. मात्र या सर्व प्रसंगात कोणीही त्यांना थांबवले नाही.'
मौनीनं सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत म्हटलं की, 'स्टेज उंचावर होता आणि अंकल लो अँगलने व्हिडीओ करत होते. जर कोणी त्यांना थांबवले तर ते शिव्या देत होते. मी या घटनेमुळे अपमानित आणि सदम्यात आहे. अधिकाऱ्यांनी या असहनीय वागण्यावर तातडीने कारवाई करावी.'
या घटनेने सोशल मीडियावर चाहत्यांमध्ये संताप निर्माण केला आहे. अनेकांनी मौनीच्या पोस्टवर प्रतिक्रिया देत या प्रकाराला निषेध व्यक्त केला आहे. काही युझर्सनी तर संबंधित प्रशासनाकडे तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. मौनी रॉयच्या या अनुभवामुळे सेलिब्रिटींच्या इव्हेंटमध्ये सुरक्षेच्या उपाययोजनांवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. चाहत्यांचे म्हणणे आहे की, 'अभिनेत्रींसाठी फॅन्सचा उत्साह असला तरीही त्यांच्या सुरक्षिततेवर अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे.'
यापूर्वी देखील काही इव्हेंट्समध्ये सेलिब्रिटींच्या सुरक्षिततेविषयी तक्रारी समोर आल्या होत्या. मौनी रॉयने या प्रसंगातून स्पष्ट केले की, सेटिंग्स आणि आयोजकांमध्ये सुरक्षेची योग्य व्यवस्था नसेल, तर कलाकारांचा अनुभव अपमानास्पद होऊ शकतो.