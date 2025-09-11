लग्न न करता गायिका झाली आई, AIIMS मध्ये दिला बाळाला जन्म, कशी असते ही प्रोसेस

Unmarried Singer Gave Baby Boy Birth : प्रसिद्ध भोजपुरी गायिका देवी अविवाहित आहे, परंतु तिने नुकतेच एका मुलाला जन्म दिला आहे. तिची प्रसूती ऋषिकेश एम्समध्ये झाली आणि त्यानंतर गायिकेने तिचा मुलासोबतचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला. असे सांगितले जात आहे की देवी यांनी गर्भधारणेसाठी आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला आणि गर्भधारणेसाठी आवश्यक असलेल्या शुक्राणूंसाठी जर्मनीतील शुक्राणू बँकेची मदत घेतली. अशा प्रकारे तिने गर्भधारणा केली आणि आता तिने एका निरोगी बाळाला जन्म दिला आहे. आता सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली आहे की, अविवाहित मुलगी आई कशी होऊ शकते आणि देशात यासाठी काय प्रक्रिया आहे? आयव्हीएफ तज्ञांकडून या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.
डॉक्टरांनी सांगितले की, अविवाहित महिला देखील इन विट्रो फर्टिलायझेशन (आयव्हीएफ) द्वारे मुलाला जन्म देऊ शकतात. भारतात, सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान (नियमन) कायदा 2021 अंतर्गत, अविवाहित, घटस्फोटित आणि विधवा महिला देखील आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून आई होऊ शकतात. यासाठी, त्या शुक्राणू बँकेतून दात्याचे शुक्राणू घेऊ शकतात. आयव्हीएफ तंत्रज्ञानात, महिलांच्या अंडाशयातील अंडी आणि पुरुषांच्या शुक्राणूंपासून प्रयोगशाळेत गर्भ तयार केले जातात. नंतर ते स्त्रीच्या गर्भाशयात योग्यरित्या ठेवले जाते. या प्रक्रियेद्वारे महिला गर्भधारणा करतात आणि नंतर गर्भ विकसित होतो. अशा प्रकारे अविवाहित महिला माता बनतात.
डॉक्टरांनी सांगितले की, आयव्हीएफ ही एक यशस्वी आणि सुरक्षित प्रक्रिया आहे, ज्याद्वारे वंध्यत्वाशी झुंजणाऱ्या जोडप्यांना आणि अविवाहित महिलांना मुले होण्याचा आनंद मिळू शकतो. आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाचे यश महिलांच्या वयावर देखील अवलंबून असते. जर एखादी महिला २० ते ३० वर्षांच्या वयात आयव्हीएफचा अवलंब करत असेल तर त्याचा यशाचा दर जास्त असेल. ३५ ते ४० वर्षांच्या वयानंतर आयव्हीएफचा यशाचा दर कमी होतो. ४० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिला गर्भधारणेसाठी दात्याच्या अंड्यांचा पर्याय देखील निवडू शकतात. यामध्ये, त्या दुसऱ्या महिलेच्या अंड्यांच्या मदतीने गर्भवती होऊ शकतात. जर योग्य वयात आयव्हीएफ उपचार केले गेले तर अविवाहित महिला देखील कोणत्याही समस्येशिवाय मुलाला जन्म देऊ शकतात आणि मुले होण्याचा आनंद मिळवू शकतात. भारतात नवीन एआरटी कायदा लागू झाल्यापासून अशा प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे.