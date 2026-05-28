खरात प्रकरणावरील चित्रपटाचा First Look पाहिला का? 'ही' अभिनेत्री चाकणकरांच्या रोलमध्ये

Marathi Film On Ashok Kharat This Actress To Play Role of Rupali Chakankar: नाशिकमधून अशोक खरातला अटक करण्यात आल्यानंतर त्याने केलेली फसवणूक आणि इतर अनेक गुन्हे एक एक करत समोर आले आहेत. खरात प्रकरणामुळे रुपाली चाकणकरही अडचणीत आल्यात.
Marathi Film On Ashok Kharat This Actress To Play Role of Rupali Chakankar: संपूर्ण राज्याला हादरवून टाकणाऱ्या नाशिकमधील भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणाची देशभर चर्चा झाली. आपल्याला अंकशास्त्राचं, ज्योतिष शास्राचं ज्ञान असल्याचं भासवून या भोंदून शेकडो महिलांवर लैंगिक अत्याचार केले. या भोंदूच्या लैंगिक अत्याचारांचा भांडाफोड त्याच्याच ऑफिसमधील सीसीटीव्हीमधून झाला आणि राज्यभरात एकच खळबळ उडाली. खरातला या प्रकरणात नाशिकमधून अटक करण्यात आल्यानंतर आर्थिक फसवणुकीच्या अनेक सुरस कथा समोर आल्या असून या प्रकरणामध्ये सध्या न्यायालयीन सुनावणी सुरु आहे. असं असतानाच आता या प्रकरणावर आता चित्रपट बनवण्याची तयारी सुरु असल्याची माहिती येत आहे. हा चित्रपट मराठीत असणार आहे. विशेष म्हणजे या चित्रपटामध्ये राज्याच्या महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्या रुपाली चाणकरांची भूमिका मराठी अभिनेत्री साकारणार आहे.
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्या रुपाली चाकणकरांना अशोक खरातसोबत जवळचे संबंध असल्याने राज्याच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. तसेच त्यांना पक्षाचं महिला अध्यक्षपदही सोडावं लागलं. या साऱ्या दरम्यान बऱ्याच पडद्यामागील घडामोडीही घडल्या. असं असतानाच वादात सापडलेल्या चाकणकरांची भूमिका अभिनेत्री आणि शिवसेनेच्या नेत्या दीपाली सय्यद साकारणार आहेत. दीपाली सय्यद यांनी स्वत: या चित्रपटामध्ये काम करणार असल्याचं सांगितलं आहे. मात्र त्यांनी स्वत: आपण रुपाली चाणकरांची भूमिका साकारणार असल्याचं उघडपणे जाहीर केलेलं नाही. मात्र या बातम्या व्हायरल झाल्यानंतर रुपाली चाकणकरांची भूमिका करु नका सांगत राजकीय दबाव आणला जातोय, असा दावा केला आहे.
"काही महिला नेत्यांनी मला फोन करुन रुपाली चाकणकरांची भूमिका साकारु नको. यामुळे तुमचं राजकीय करिअर उद्ध्वस्त होऊ शकतं, थोडं थांबा आणि विचार करा, असं मला अनेकांनी सांगितलं. माझ्यावर राजकीय दबाव आणण्यास सुरुवात झाली आहे," असं दीपाली सय्यद यांनी म्हटलं आहे. दीपाली सय्यद यांनी आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन या चित्रपटाचा टीझरही शेअर केला आहे.
खरात प्रकरणात रुपाली चाकणकर यांचे अनेक फोटो समोर आले. या फोटोंमध्ये त्या खरातसोबत दिसत होत्या. त्या खरातला गुरु मानायच्या. त्यामुळेच खरातचे पाय धुताना, त्याच्यासाठी छत्री धरुन उभ्या असलेल्या रुपाली चाकणकरांचे फोटो चांगलेच व्हायरल झाले. त्यामुळे या चित्रपटात रुपाली चाकणकरांची भूमिका कोण साकारणार आणि चित्रपटाच्या कथानकामध्ये या पात्राला किती मोठी भूमिका असणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
चित्रपटाचं शूटिंगही सुरु झालेलं नाही. केवळ या चित्रपटाची घोषणा झाली आहे. मात्र रुपाली चाकणकरांची भूमिका दीपाली सय्यद साकारणार असल्याची चर्चा असल्याने या चित्रपटाबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे. अधिकृत कास्टिंग आणि रिलीज डेट लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.