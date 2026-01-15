English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
सलमान खानवर देशद्रोहाचा आरोप; भाजप नेत्याच्या वक्तव्याने गदारोळ, म्हणाले 'तो पाकिस्तानच्या....'

Salman Khan: बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान पुन्हा एकदा मोठ्या वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. चित्रपटांपेक्षा तो त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातील वादांमुळे चर्चेत असतो आणि यावेळी तर त्याच्यावरील आरोप खूपच गंभीर आहेत. एका भाजप नेत्याने सलमान खानवर थेट देशद्रोहाचा आरोप करत त्याच्याविरोधात गंभीर वक्तव्य केल्याने राजकीय आणि मनोरंजन विश्वात खळबळ उडाली आहे. जाणून घ्या हा वाद नेमका काय?

प्रिती वेद | Updated: Jan 15, 2026, 02:48 PM IST
Salman Khan: बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान पुन्हा एकदा मोठ्या वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. चित्रपटांपेक्षा वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे तो अनेकदा चर्चेत असतो आणि यावेळी तर आरोप खूपच गंभीर आहेत. एका भाजप नेत्याने सलमान खानवर थेट देशद्रोहाचा आरोप करत त्याच्याविरोधात तीव्र वक्तव्य केल्याने राजकीय आणि मनोरंजन विश्वात खळबळ उडाली आहे. सध्या सोशल मीडियावर सलमान खानविरोधातील या वादाचीच चर्चा सुरू आहे. 

सलमान खानवर भाजप नेत्याचा हल्लाबोल
उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारमधील मंत्री ठाकूर रघुराज सिंह यांनी अलीगढ दौऱ्यादरम्यान सलमान खानवर जोरदार टीका केली. आपल्या भाषणात त्यांनी सलमान खानला देशद्रोही म्हणत अत्यंत वादग्रस्त शब्दांचा वापर केला. त्यांच्या वक्तव्यामुळे अनेकांनी संताप व्यक्त केला असून, काहींनी या विधानांचा तीव्र निषेधही केला आहे.

मंत्री रघुराज सिंह यांचे आरोप
ठाकूर रघुराज सिंह यांनी दावा केला की सलमान खान पाकिस्तान आणि बांगलादेशला पाठिंबा देतो. त्यांच्या मते, सलमान खान भारतात राहून येथे चित्रपटांमधून कमाई करतो, पण परदेशी देशांना समर्थन देतो. याच कारणामुळे त्यांनी सलमान खानवर देशद्रोहाचा आरोप केला आणि त्याच्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली. या वक्तव्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.

चित्रपटांवर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन
इतकंच नाही तर मंत्री रघुराज सिंह यांनी लोकांना सलमान खानचे चित्रपट पाहू नका, असं आवाहन केलं. त्यांनी सलमान खानविषयी आक्षेपार्ह शब्द वापरले असून, हे वक्तव्य अनेकांना धक्का देणारं ठरलं आहे. यामुळे सलमान खानच्या चाहत्यांमध्येही नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

वादग्रस्त वक्तव्यांची जुनी परंपरा
ठाकूर रघुराज सिंह यांची वादग्रस्त विधानांची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही त्यांनी एएमयू, मंदिर-मशीद आणि इतर संवेदनशील विषयांवर अनेकदा आक्रमक वक्तव्य केली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विधानांकडे अनेकजण गंभीरपणे पाहत असले तरी, काहीजण त्यांच्या वक्तव्यावर दुर्लक्ष करत आहेत.

सलमान खानचा आगामी चित्रपट
या सगळ्या वादांच्या पार्श्वभूमीवर सलमान खान आपल्या आगामी चित्रपटामुळेही चर्चेत आहे. तो लवकरच ‘Battle of Galwan’ या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. हा सिनेमा 2020 साली लडाखमधील गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीन यांच्यात झालेल्या संघर्षावर आधारित आहे. हा बहुप्रतिक्षित चित्रपट 17 April 2026 रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे.

एकीकडे राजकीय आरोप आणि सोशल मीडियावर टीका सुरू असताना, दुसरीकडे सलमान खानचा चित्रपटप्रवास मात्र थांबलेला नाही. चाहत्यांमध्ये अजूनही त्याच्या आगामी सिनेमाबद्दल उत्सुकता आहे. मात्र, सध्याचा वाद किती वाढणार आणि त्याचा सलमान खानच्या कारकिर्दीवर काय परिणाम होणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

