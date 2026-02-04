English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
उपासना सिंह आणि ज्येष्ठ अभिनेत्याचा जोरदार वाद: अभिनेत्रीने केला आरोप

अभिनेत्री उपासना सिंह यांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात ज्येष्ठ अभिनेता दीपक काजिरवर मारहाण आणि गैरवर्तनाचा आरोप केला आहे. दोघांमध्ये वाद इतका वाढला की कार्यक्रमात कलाकारांमध्ये झटापट झाली. दीपक काजिर यांनी या आरोपांवर नकार दिला असून, भांडणाचे कारण आणि कायदेशीर कारवाई अद्याप स्पष्ट नाही.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 4, 2026, 03:06 PM IST
अभिनेत्री उपासना सिंह आणि ज्येष्ठ अभिनेता दीपक काजिर यांच्यातील वादग्रस्त घटना प्रजासत्ताक दिनाच्या एका कार्यक्रमादरम्यान घडली. या कार्यक्रमात उपासना सिंह माईकवर भाषण देत होत्या आणि त्यांच्यासोबत ज्येष्ठ अभिनेत्री पूनम ढिल्लनही उपस्थित होत्या. कार्यक्रमाच्या दरम्यान, दीपक काजिर यांनी अचानक मोठ्या आवाजात हस्तक्षेप करून म्हटले की, 'मॅडम, एक मिनिट.' यावर रागावलेल्या उपासना यांनी उत्तर दिले की, "मी आता बोलत आहे," तर त्यानंतर दीपक काजिर यांनी जोराने म्हणाले, 'नाही, तुम्ही बोलणार नाही.'

ही परिस्थिती तणावपूर्ण झाली आणि दोघांमध्ये जोरदार वाद सुरू झाला. माईक घेण्याच्या झटापटीत उपस्थित लोकांनी दोघांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. उपासना यांनी त्यावेळी कॅमेऱ्याकडे बघत आरोप केला की दीपक काजिर यांनी विकास वर्माला मारहाण केली आणि महिलांसोबत गैरवर्तन केले. या आरोपांवर दीपक काजिर यांनी ती नाकारली.

उपासना सिंह यांनी कार्यक्रमात असेही म्हटले की, त्या CINTAA (सीनियर इंडियन टेलीव्हिजन आर्टिस्ट असोसिएशन) च्या जनरल सेक्रेटरी आहेत, तर दीपक काजिर यांनी सांगितले की ते सीनियर व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत. या दोन्ही पदांमुळे वाद अजूनच वाढला आणि उपस्थितांमध्ये तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली.

सध्या या वादाचे नेमके कारण स्पष्ट नाही आणि या घटनेवर कायदेशीर कारवाई सुरू आहे की नाही हे अद्याप समोर आलेले नाही. दीपक काजिर सध्या कलर्सवरील लोकप्रिय मालिकेत 'सहर होने को है' दिसत आहेत. तसेच त्यांनी ‘कसौटी जिंदगी की’, ‘परदेस’, ‘कहानी घर घर की’, ‘तेनाली रामा’ या मालिकांमध्येही अभिनय केला आहे. टीव्ही व्यतिरिक्त त्यांनी ‘परदेस’, ‘साथिया’, ‘चमेली’, ‘एक खिलाडी एक हसीना’, ‘सलाम-ए-इश्क’ या चित्रपटांमध्येही महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या आहेत.

या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे. या व्हिडिओत उपासना सिंहची प्रतिक्रिया, दीपक काजिरची निषेधात्मक भूमिका आणि उपस्थितांची शांतता राखण्याची झटापट स्पष्टपणे दिसत आहे. या वादामुळे टीव्ही इंडस्ट्रीत एकदा पुन्हा कलाकारांमधील वादांची चर्चा सुरु झाली आहे.

 

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

