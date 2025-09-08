English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'देवाची प्रत्यक्ष भेट'... उपेंद्र लिमयेने शेअर केला खास अनुभव अन् फोटो...

मराठी अभिनेता उपेंद्र लिमये याची पोस्ट सध्या चर्चेचा विषय आहे. त्याचं कारणही अगदी तसंच खास आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 8, 2025, 11:19 PM IST
सिनेसृष्टीतील दिग्गज कलावंताना जसे की, अमिताभ बच्चन, रजनिकांत यासारख्या अनेकांना भेटण्याचा मोह असतो. असाच मोह अभिनेता उपेंद्र लिमयेचा होता. अभिनेता नुकताच दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीच्या थलावयाला म्हणजे सुपरस्टार रजनीकांत यांना भेटला. त्यांच्यासोबतचा एक खास फोटो देखील त्याने शेअर केला आहे. 

रजनीकांतने शेअर केलेल्या या पोस्टवर उपेंद्रने म्हटं आहे की, देवाची भेट झाली. खरंच अनेक कलाकारांसाठी हा क्षण अनमोल असतो. तसाच तो उपेंद्रसाठी देखील होता. 

उपेंद्रने शेअर केलेला खास अनुभव 

उपेंद्र लिमये त्यांच्या व्हॅनिटी व्हॅन बाहेर होता. तेव्हा त्याला आलेला अनुभव सांगितला आहे. उपेंद्र सांगतो की,  दुसऱ्या क्षणाला माझ्यासमोर साक्षात रजनी सर होते. लोकप्रियतेच्या सर्वोच्च शिखरावर असलेल्या आभाळागत व्यक्तिमत्त्व असणाऱ्या या सुपरस्टारचे पाय मातीत घट्ट रोवलेले आहेत. याची जाणीव त्यांच्या प्रत्येक कृतीतून जाणवत होती. त्यांना मनोभावे नमस्कार करून मी म्हणालो, 'मला ठाऊक आहे, तुम्हाला मराठी येतं. त्यामुळे मला तुमच्याशी मराठीतच बोलू द्या. त्यावर ते मनापासून हसले आणि म्हणाले, 'माझं ते मराठी बेळगावकडचं बरं का'. मराठीपणाची साक्ष देतानादेखील बोलण्यात नम्रता होती. कोणताही अभिनवेश नाही की उसनं अवसान नाही. त्यांनी माझं तेलुगूमधील काम बघितल्याचं सांगितलं. एवढेच बोलून ते थांबले नाहीत. तर काम छान झालंय, असं सांगून पसंतीचं दान त्यांनी माझ्या पदरात टाकलं.

