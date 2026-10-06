'भारतीयांना दुबईतील मुस्लिम आवडतात...' मिका सिंगच्या वक्तव्यामुळे वाद! म्हणाले 'पाकिस्तानी मुस्लिम'

प्रसिद्ध बॅालिवूड गायक मिका सिंग त्यांच्या गाण्यामुळे त्याचबरोबर बऱ्याचदा वैयक्तिक जीवनामुळे सातत्याने चर्चेत पाहायला मिळतात. आता मिका सिंगने नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे त्यामुळे ते आता चर्चेत आले आहे. गायक मिका सिंगने दिलजीत दोसांझला निशाणा साधला आहे. त्याने बॉलिवूड चित्रपटांच्या, विशेषतः 'बॉर्डर 2' च्या मर्यादित प्रसिद्धीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मात्र, पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिरसोबतच्या ' सरदारजी 3' या चित्रपटाची जोरदार प्रसिद्धी केल्याबद्दलही त्याने दिलजीतवर टीका केली. जेव्हा मिकाला पाकिस्तानबद्दल विचारण्यात आले, तेव्हा त्याने एक महत्त्वपूर्ण विधान केले.
अलीकडील एका संभाषणादरम्यान, या गायकाने भारत-पाकिस्तान संबंधांच्या अशा एका पैलूवर भाष्य केले, जो सोशल मीडियावर अनेकदा चर्चेला तोंड फोडतो. पाकिस्तानमधील आपला अनुभव आठवून, मिकाने तेथील लोकांबद्दल आणि त्यांच्या वागणुकीबद्दल आपले मत व्यक्त केले. ही चर्चा केवळ सीमेपलीकडील लोकांपुरतीच मर्यादित राहिली नाही, तर भारतात राहणाऱ्या मुस्लिमांच्या दृष्टिकोनापर्यंतही विस्तारली. अलीकडेच, टाइम्स नाऊच्या 'बातें दिल से' या पॉडकास्टवर हजेरी लावताना, त्याने एक अशी तुलना केली ज्यामुळे हा संपूर्ण मुद्दा अधिकच रंजक बनला. विशेष म्हणजे, पाकिस्तानात कार्यक्रम सादर केल्याबद्दल मिका स्वतः वादात सापडला होता आणि त्या काळात त्याच्यावर भारतात बंदीही घालण्यात आली होती.
पाकिस्तानी मुद्द्यावर मिका सिंगला भारतामध्ये बंदी घालण्यात आली होती यावर बोलताना मिका सिंग म्हणाला की, जेव्हा मी तिथे गेलो, त्यानंतर उरीची घटना घडली. दुसरे म्हणजे, मला सांगा, सरकार तुम्हाला पाकिस्तानला जाण्यास मनाई करत आहे का? मला सांगा. तुम्ही व्हिसाने जाल, तुम्ही गुपचूप पाकिस्तानला जाणार नाही. मी विकासपुरीला जात नाहीये, मी गाडीत लपून जाईन का? मी पाकिस्तानला जात आहे. मी विमानाने जात आहे. संपूर्ण जग पाहत आहे आणि तुम्ही कार्यक्रम करू नये असे कुठेही लिहिलेले नाही. त्या गोष्टीला प्रोत्साहन देऊ नका. यात फरक आहे.
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पाकिस्तान भेटीचे आपले वैयक्तिक अनुभव सांगताना मिका सिंग म्हणाले की, ते पाकिस्तान किंवा तेथील नागरिकांना वाईट मानत नाहीत. ते म्हणाले, "पाकिस्तान वाईट नाही. पाकिस्तानचे लोक अजिबात वाईट नाहीत. मला माहित नाही की आपल्याला पाकिस्तानी मुस्लिम वाईट का वाटतात, पण दुबईतील मुस्लिम खूप चांगले वाटतात. हे मला अजूनही समजलेले नाही." शिखांच्या धार्मिक स्थळांचा उल्लेख करत, ५० वर्षीय गायकाने सांगितले की, पाकिस्तानमध्ये नानकाना साहिब आणि पंजा साहिबसारखे अत्यंत पवित्र गुरुद्वारे आहेत. त्याने तेथील स्थानिक मुस्लिम समाजाची प्रशंसा केली आणि सांगितले की, त्याने स्वतः अनेक मुस्लिम बांधवांना गुरुद्वारात सेवा करताना आणि स्वच्छतेच्या कामात मदत करताना पाहिले आहे. त्यानंतर गायकाच्या या वादग्रस्त वक्तव्यावर नागरिकांच्या काही तीव्र प्रतिक्रिया समोर येत आहेत.