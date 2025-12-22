English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
  • उर्फी जावेद रात्रभर पोलिस ठाण्यात, आयुष्यातला सर्वात वाईट अनुभव! पहाटे पाचपर्यंत काय घडलं?

उर्फी जावेद रात्रभर पोलिस ठाण्यात, 'आयुष्यातला सर्वात वाईट अनुभव!' पहाटे पाचपर्यंत काय घडलं?

Uorfi Javed in the police station till 5 am: टीव्ही अभिनेत्री आणि मॉडेल उर्फी जावेद चर्चेत, इन्स्टाग्राम पोस्टने वाढवली चाहत्यांची चिंता.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 22, 2025, 06:19 PM IST
उर्फी जावेद रात्रभर पोलिस ठाण्यात, 'आयुष्यातला सर्वात वाईट अनुभव!' पहाटे पाचपर्यंत काय घडलं?

हिंदी टीव्ही इंडस्ट्रीतील अभिनेत्री आणि सोशल मीडिया स्टार उर्फी जावेद पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे, आणि या वेळी तिच्या एका सोशल मीडिया पोस्टमुळे तिच्या चाहत्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. उर्फी जावेदला तिच्या अनोख्या फॅशनसाठी, वादग्रस्त विधानांमुळे आणि नेहमीच्या लाइफस्टाइलमुळे ओळखलं जातं, परंतु या वेळी तिच्या पोस्टने एक वेगळाच वाद निर्माण केला आहे.

उर्फीने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक फोटो आणि व्हिडिओ शेअर केले, ज्यात ती आणि तिची बहीण डॉली जावेद पोलीस ठाण्यात बसलेली दिसत आहेत. या फोटोंसोबत तिने 'भयानक रात्रीचा अनुभव' असं उल्लेख करत एक कॅप्शन लिहिलं. त्यामध्ये उर्फीने सांगितलं की, त्या रात्री त्यांच्यासोबत काही असं घडलं ज्यामुळे त्यांना तातडीने पोलिसांची मदत घ्यावी लागली. ती पोस्ट वाचून नेटकरींमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे, आणि प्रत्येकाला उत्सुकता आहे की, त्या रात्री उर्फीसोबत नेमकं काय घडलं.

'त्या रात्रीची घटना आमच्यासाठी अत्यंत धक्कादायक होती'

उर्फीने पोस्टमध्ये सांगितलं की, ती रात्र तिच्या आणि तिच्या बहिणीसाठी अत्यंत धक्कादायक आणि भयानक होती. 'आम्ही सुरक्षित ठेवल्याबद्दल आणि मदतीसाठी धावून आल्याबद्दल मी पोलिसांची खूप आभारी आहे,' असं तिने कॅप्शनमध्ये म्हटलं. ती अजूनही त्या रात्रीची भयानक आठवण सांगताना सांगते, 'तशी रात्री आम्ही काहीही झोपलो नाही. पहाटे पाच वाजता आम्ही पोलीस ठाण्यात होतो आणि मी आयुष्यातील सगळ्यात भयंकर अनुभव घेतला.' उर्फीला पोलिसांच्या मदतीमुळे सुरक्षितता मिळाल्याचं आणि त्या वादग्रस्त रात्रीचा उर्फीच्या मनावर ताण कसा होता, हे तिच्या पोस्टवरून स्पष्ट होतं.

चर्चा आणि अटकळा सुरू

उर्फीच्या या पोस्टनंतर सोशल मीडियावर तिला अनेक चाहत्यांकडून प्रश्न विचारले जात आहेत. त्याचप्रमाणे, तिच्या घडलेल्या घटनेवर सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या अटकळा लागल्या आहेत. काही लोक तिच्या रात्रभर पोलिस ठाण्यात राहण्याबाबत विचार करत आहेत, तर काहींना त्याच्या मागे असलेली घटना काय असावी, असा प्रश्न पडला आहे. "नेमकं काय घडलं? पोलिसांनी तिला का मदत केली? ती रात्र खरोखर किती भयावह होती?" अशा प्रश्नांनी इंटरनेटवर चर्चेला उधाण आलं आहे.

उर्फीचा आगामी प्रोजेक्ट आणि सोशल मीडियावरील सक्रियता

सध्या उर्फी सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहे आणि तिच्या विविध प्रोजेक्ट्समुळे देखील चर्चेत आहे. ती लवकरच 'MTV Splitsvilla' या लोकप्रिय शोमध्ये दिसणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच तिने या शोचा प्रोमो देखील शेअर केला होता, ज्यामुळे तिच्या चाहत्यांची उत्सुकता वाढली आहे. त्याचबरोबर, उर्फी विविध ब्रॅंड्सच्या जाहिरातींमध्येही दिसते आहे, ज्यामुळे तिचा सोशल मीडियावर आणखी प्रभाव वाढला आहे.

उर्फीला नेहमीच तिच्या अतरंगी फॅशन आणि वादग्रस्त विधानांमुळे ट्रोल केलं जातं. मात्र, तिचे अनेक चाहते तिच्या डिफरंट पर्सनॅलिटीसाठी तिचं समर्थन देखील करतात. आता, पोलिस ठाण्यात रात्री घालवलेला तिचा अनुभव आणि त्या रात्रीच्या घटनांमुळे उर्फीला घेऊन सोशल मीडियावर एक नवा चर्चेचा मुद्दा उभा राहिला आहे. तिच्या पोस्टमुळे लोक तिच्याबद्दल आणखी उत्सुक झाले आहेत आणि काही वेळातच या घटनेला कशी वळण मिळते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

तिच्या चाहत्यांना दिलासा

तरी उर्फीने तिच्या चाहत्यांना आश्वस्त केलं आहे की, ती आणि तिची बहिण सुरक्षित आहेत. पोलिसांच्या मदतीमुळे त्यांना कोणतीही शारीरिक किंवा मानसिक हानी झालेली नाही. तरीही, तिच्या पोस्टमुळे उर्फीच्या चाहत्यांमध्ये चिंता आहे आणि ते तिच्या आगामी काळासाठी तिच्या सुरक्षिततेची काळजी व्यक्त करत आहेत. हे सर्व पाहता, उर्फी जावेदच्या पोस्टनं आणि त्या रात्रीच्या अनुभवामुळे एक नवा वाद उभा केला आहे. तिच्या सोशल मीडिया प्रोफाइलवर काय घडतं याकडे लक्ष ठेवणं महत्त्वाचं ठरेल.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
urfi javed newsurfi javed tripti dimriurfi javedTripti dimriEntertainment

