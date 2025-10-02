येरवडा कारागृहात उमटला नवरात्रीचा जल्लोष, अभिनेत्री उर्मिला कोठारेनं महिला कैद्यांसोबत केला उत्सव साजरा

मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री उर्मिला कोठारे (Urmila Kothare) ही तिच्या अभिनयासोबतच नृत्यकौशल्य आणि सामाजिक कामातही सक्रीय असल्याचं अनेकदा दिसून आलं आहे. सोशल मीडियावर सातत्याने चाहत्यांशी जोडलेली असलेली उर्मिला नुकतीच पुण्यातील येरवडा कारागृहाला भेट देऊन विशेष उपक्रमात सहभागी झाली. या भेटीदरम्यान तिनं महिला कैद्यांसोबत नवरात्र उत्सव साजरा केला. उर्मिलानं पारंपरिक निळ्या रंगाच्या साडीमध्ये सजून उपस्थिती लावली होती. तिनं सोशल मीडियावर काही फोटो शेअर करत या अनुभवाबद्दल भावना व्यक्त केल्या आहेत. आपल्या पोस्टमध्ये तिनं लिहिलं आहे 'आज नवरात्र उत्सव येरवडा जेलच्या महिला कैद्यांसोबत साजरा करण्याचा योग आला. त्यांच्या हसण्यात शब्दांपेक्षा जास्त भावना होत्या… आणि तीच खरी उत्सवाची ओळख. माहेर प्रतिष्ठानचे मनापासून आभार; त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच हा अनुभव जगता आला.' या उपक्रमादरम्यान उर्मिलानं कैद्यांसोबत संवाद साधला, त्यांच्यासोबत उत्सवाचे क्षण वाटले. कैद्यांच्या चेहऱ्यावर उमटलेलं हास्य, त्यांची आनंदी प्रतिक्रिया पाहून उर्मिला स्वतःही भावूक झाली. तिनं सांगितलं की, हा अनुभव तिला खऱ्या अर्थाने उत्सवाची खरी ओळख करून देणारा ठरला. येरवडा कारागृहात विविध सेवाभावी संस्थांच्या माध्यमातून महिला कैद्यांसाठी धार्मिक, सामाजिक, मनोरंजनात्मक आणि समुपदेशपर असे उपक्रम सातत्याने आयोजित केले जातात. या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून उर्मिलानं या कैद्यांच्या आयुष्यातील एका दिवसाला खास रंग भरले. उर्मिला कोठारे ही मराठी मनोरंजनसृष्टीतील एक महत्त्वाची नाव आहे. तिनं तिच्या मेहनतीच्या जोरावर इंडस्ट्रीत स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. ती दिग्दर्शक महेश कोठारे यांची सून असून, २०११ मध्ये महेश कोठारेंचा मुलगा आणि अभिनेता आदिनाथ कोठारेसोबत तिनं विवाह केला. या दांपत्याला एक मुलगी असून, उर्मिला अनेकदा लेकीबरोबरचे फोटो आणि व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर करताना दिसते. या खास भेटीमुळे उर्मिला कोठारे केवळ अभिनेत्री नाही, तर समाजाशी जोडलेली आणि सकारात्मकतेचा संदेश देणारी व्यक्तीमत्व असल्याचं पुन्हा एकदा सिद्ध झालं.
FAQ
उर्मिला कोठारे येरवडा कारागृहात का गेली होती?
उर्मिला कोठारेनं नवरात्र उत्सवाच्या निमित्तानं येरवडा कारागृहाला भेट देत महिला कैद्यांसोबत सण साजरा केला.
या कार्यक्रमात उर्मिलानं काय केलं?
तिनं महिला कैद्यांसोबत वेळ घालवला, त्यांच्यासोबत आनंदाचे क्षण शेअर केले आणि या अनुभवाचे फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केले.
या भेटीमागे कोणत्या संस्थेचा सहभाग होता?
हा उपक्रम ‘माहेर प्रतिष्ठान’ या सेवाभावी संस्थेच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आला होता.