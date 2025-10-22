English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सुनबाई अपघात प्रकरणात अडकल्या आणि मग महेश कोठारेंवर थेट निशाणा! किशोरी पेडणेकरांचा आरोप

शिवसेना नेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी दिग्दर्शक महेश कोठारेंवर गंभीर आरोप केले आहेत. कोठारे यांनी अपघात प्रकरणात अडकलेल्या स्वतःच्या सुनेला वाचवण्यासाठी मुक्ताफळं उधळल्याचा आरोप पेडणेकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केला.

Intern | Updated: Oct 22, 2025, 06:14 PM IST
मराठी सिनेसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते, दिग्दर्शक आणि निर्माते महेश कोठारे यांच्या अलीकडील वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे. कोठारे यांनी काही दिवसांपूर्वीच “यंदाच्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत कमळ फुलेल” असं विधान करत भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं उघडपणे कौतुक केलं होतं. या विधानानंतर अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं, कारण महेश कोठारे हे नेहमी राजकीय वादांपासून दूर राहणारे कलाकार म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या या विधानावर शिवसेना (ठाकरे गट) नेते संजय राऊत यांनी नुकतीच टीका केली होती. मात्र आता, याच विषयाला पुढे नेत शिवसेना नेत्या आणि मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी महेश कोठारेंवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी असा दावा केला आहे की, कोठारे यांनी स्वतःच्या सुनेला वाचवण्यासाठी भाजपचं कौतुक करून ‘राजकीय आश्रय’ मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

किशोरी पेडणेकर यांचा थेट आरोप

किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या 'त्यांच्या सुनबाई एका अपघात प्रकरणात अडकल्या आहेत. आता अशा वेळी सुनेचा बचाव करण्यासाठीच त्यांनी भाजप आणि मोदीजींचं कौतुक केलं असावं. मग अशी मुक्ताफळं उधळल्याशिवाय कसं वाचवायचं? जी एक नवी संस्कृती तयार होतेय, ती महाराष्ट्रासाठी चिंताजनक आहे. मी कोणत्याही जातीचा अपमान करणार नाही, पण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात शौर्य होतं, तसंच क्रौर्यही होतं आज तेच पुन्हा दिसतंय.' त्यानंतर किशोरी पेडणेकर यांनी कलाकारांच्या वागणुकीवरही टीका करताना म्हटलं 'जेव्हा या कलाकारांवर वेळ येते, तेव्हा त्यांना बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे किंवा राज ठाकरे आठवतात. पण जेव्हा स्वतःच्या फायद्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा सत्ताधाऱ्यांकडे झुकतात. आता त्यांच्या सुनबाई अडकल्या आहेत, आणि सुटका हवी असेल तर तिकडेच जावं असं त्यांना वाटतंय. हे वर्तन सुज्ञ नागरिकांसाठी खेदजनक आहे.'

काय आहे उर्मिला कोठारे अपघात प्रकरण?

28 डिसेंबर 2024 रोजी अभिनेत्री उर्मिला कोठारे हिच्या गाडीचा रात्रीच्या सुमारास भीषण अपघात झाला होता. उर्मिला त्या वेळी शूटिंग आटोपून घरी परतत होती. कांदिवली परिसरात पोईसर मेट्रो स्टेशनजवळ तिच्या कारने रस्त्यावर काम करणाऱ्या दोन मजुरांना जोरदार धडक दिली. या अपघातात सम्राट दास आणि सुजन रोहिदास हे दोन मजूर जखमी झाले, त्यापैकी सम्राट दास याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. अपघातानंतर उर्मिला कोठारे आणि तिचा चालक गजानन पाल यांना स्थानिकांच्या मदतीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. घटनेनंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला आणि निष्काळजीपणे वाहन चालवून मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचा गुन्हा चालक गजानन पालविरोधात दाखल केला. त्याला अटकही करण्यात आली. या प्रकरणाचा तपास अद्याप सुरू आहे. अपघाताचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर मोठी खळबळ उडाली होती. या दुर्घटनेत उर्मिलावर थेट आरोप नसले तरी, कोठारे कुटुंबावर ‘प्रभाव वापरण्याचा’ प्रयत्न झाल्याची चर्चा त्या वेळीही झाली होती.

कोठारे कुटुंबाची अद्याप प्रतिक्रिया नाही

महेश कोठारे यांनी किशोरी पेडणेकरांच्या आरोपांवर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. उर्मिला कोठारेही या प्रकरणावर मौन बाळगून आहेत. मात्र, सोशल मीडियावर या वादावरून प्रेक्षक आणि चाहत्यांमध्ये जोरदार चर्चा रंगली आहे. राजकीय निरीक्षकांच्या मते, एका ज्येष्ठ आणि प्रतिष्ठित कलाकाराने थेट राजकीय पक्षाचं उघड कौतुक करणं ही अभूतपूर्व घटना आहे, आणि आता त्यावर आरोपांच्या छायेतून वाद आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

महेश कोठारे यांच्या वक्तव्याने सुरू झालेला हा वाद आता राजकीय आणि वैयक्तिक दोन्ही पातळ्यांवर पोहोचला आहे. एकीकडे कोठारे यांचे समर्थक त्यांना “भाजपविषयी मत व्यक्त करण्याचं स्वातंत्र्य” असल्याचं सांगत आहेत, तर दुसरीकडे किशोरी पेडणेकर आणि शिवसेना नेत्यांचा आरोप आहे की, 'हे वक्तव्य सुनेच्या प्रकरणावर पडदा टाकण्यासाठी होतं.'

