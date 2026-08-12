'मला विश्वास...', EX पतीच्या दुसऱ्या लग्नाचे फोटो समोर येताच उर्मिलाची क्रिप्टिक पोस्ट

बॉलिवूड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. उर्मिलाने इन्स्टाग्रामवर केलेली एक पोस्ट सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. तिने पोस्टमध्ये प्रेम आणि विश्वास यासंदर्भात एक क्रिप्टिक पोस्ट लिहिली आहे. ही पोस्ट तिचा माजी पती मोहसिन अख्तरसाठी असल्याचं सांगण्यात येतंय.
उर्मिला मातोंडकरचा पूर्व पती मोहसिनने त्याच्या दुसऱ्या लग्नाच्या रिसेप्शनचे फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोत मोहोसिन आणि त्याची पत्नी निधा भट्ट दिसत आहेत. यावेळी मोहोसिनने पत्नी निधा भट्टसाठी एक मेसेजही लिहिला आहे. त्याने म्हटलं आहे की, निधा फक्त पत्नीच नव्हे तर माझं घर आणि सुखही आहे. मोहसिनच्या या पोस्टनंतर उर्मिला मातोंडकरनेही इन्स्टाग्रामवर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेअर केली आहे.
मोहसिनच्या पोस्टनंतर उर्मिला मातोंडकरने तिच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. तिने म्हटलं आहे की, मला महागड्या वस्तू अधिक पसंत आहेत, जसं की प्रेम, विश्वास आणि वेळ. उर्मिलाच्या या पोस्टवर अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. मात्र ही पोस्ट तिने मोहसीनसाठीच केलीये का? हे मात्र तिने स्पष्ट केले नाहीये. मात्र या पोस्टमधून मोहसीनच्या दुसऱ्या लग्नाच्या फोटोंवर थेट निशाणा साधला असल्याची चर्चा आहे.
दरम्यान, मोहसिनने इन्स्टाग्रामवर लग्नाचे फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोत त्याने गुलाबी रंगाची शेरवानी परिधान केली आहे. तर, त्याची पत्नी निधा भट्ट हिने पिच रंगाचा लेहंगा परिधान केला आहे. या फोटो शेअर करताना त्याने भावूक पोस्टदेखील लिहली आहे. त्याने म्हटलं आहे की, तू केवळ माझी पत्नीच नाहीस, तर माझे घर, माझा आधार आणि माझ्या प्रत्येक दिवसाचा सर्वात आवडता भाग बनली आहेस. तुला माझ्या आयुष्यात आणल्याबद्दल मी अल्लाहचा आभारी आहे आणि मी वचन देतो की आपल्या प्रवासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर मी तुझी काळजी घेईन, तुझ्या पाठीशी उभा राहीन आणि तुझ्यावर प्रेम करीन. त्याने पुढे लिहिले, "ही आपल्या कायमच्या नात्याची सुरुवात आहे, आणि आपण मिळून जे सुंदर आयुष्य घडवणार आहोत त्याची ही नांदी आहे. मला हो बोलल्याबद्दल धन्यवाद. मी तुझा सदैव आभारी राहीन."
मोहसिनने या वर्षी जून महिन्यात त्याच्या दुसऱ्या लग्नाची घोषणा केली होती. मोहसिन अख्तरने आणि अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर यांचे पहिले लग्न झाले होते. दोघांचा धर्मही वेगळा होता आणि दोघांत 10 वर्षांचे अंतर होते. त्यामुळं त्यांचे लग्न खूप चर्चिले गेले होते. मोहसीन हा मुळ काश्मीरचा रहिवासी असून मॉडेल आणि व्यवसायिक आहे. 2014मध्ये मनीष मल्होत्राच्या एका कार्यक्रमात दोघांची ओळख झाली होती. 4 फेब्रुवारी 2016 रोजी त्यांनी लग्न केले. मात्र 2024 पासून दोघांमध्ये सगळ काही अलबेल नसल्याचे समोर येत होते. अखेर सप्टेंबर 2024 मध्ये दोघांनीही घटस्फोट घेतला.