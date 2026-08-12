Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /मनोरंजन
  • /मला विश्वास..., EX पतीच्या दुसऱ्या लग्नाचे फोटो समोर येताच उर्मिलाची क्रिप्टिक पोस्ट

'मला विश्वास...', EX पतीच्या दुसऱ्या लग्नाचे फोटो समोर येताच उर्मिलाची क्रिप्टिक पोस्ट

अभिनेत्री उर्मिला हिने एक मोहसीन अख्तरच्या दुसऱ्या लग्नाच्या पोस्टनंतर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेअर केली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 12, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 01:24 PM IST
'मला विश्वास...', EX पतीच्या दुसऱ्या लग्नाचे फोटो समोर येताच उर्मिलाची क्रिप्टिक पोस्ट
Image Credit: Urmila Matondkar cryptic post (Photo: Social Media)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
''लापता', 'पळून गेले' अशी भाषा...', अमित शाह संतापले; संसदेत बोलण्यावरुन विरोधकांना ऑफर, 'रात्री उशिरापर्यंत...'
2
3
4
5