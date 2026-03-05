English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
  • 16 व्या वर्षी लग्न, 17 वर्षाची असताना झाली आई, 18 व्या वर्षी घेतला घटस्फोट; खलनायिकेच्या भूमिकेसाठी प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे तरी कोण?

Guess Who: सिनेसृष्टीत अशा अनेक अभिनेत्री आहेत ज्या नेहमी त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत असतात. त्याशिवाय त्यांना वैयक्तिक आयुष्यात बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लगतो. अशाच एका अभिनेत्रीबद्दल जाणून घ्या जिने वयाच्या 18 वर्षी घटस्फोट घेतला.

प्रिती वेद | Updated: Mar 5, 2026, 11:31 AM IST
16 व्या वर्षी लग्न, 17 वर्षाची असताना झाली आई, 18 व्या वर्षी घेतला घटस्फोट; खलनायिकेच्या भूमिकेसाठी प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे तरी कोण?
(photo Credit- Social Media)

Television Actress: ‘कसौटी जिंदगी की’ या लोकप्रिय मालिकेत कोमोलिका ही नकारात्मक भूमिका साकारून प्रसिद्ध झालेली अभिनेत्री ‘उर्वशी ढोलकिया’ पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. पडद्यावर तिचा खलनायकी अंदाज प्रेक्षकांना खूप आवडला, पण खऱ्या आयुष्यात तिने अनेक कठीण प्रसंगांचा सामना केला. अत्यंत कमी वयात लग्न, त्यानंतर लवकरच झालेला घटस्फोट आणि जुळ्या मुलांची जबाबदारी अशा अनेक गोष्टींनी तिचं आयुष्य बदललं. अलीकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत ‘उर्वशी ढोलकिया’ने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयी मोकळेपणाने बोलत अनेक आठवणी शेअर केल्या. विशेषतः सिंगल मदर म्हणून केलेल्या संघर्षाबद्दल तिने प्रामाणिकपणे सांगितलं.

लहान वयात आयुष्यात आले मोठे बदल

‘उर्वशी ढोलकिया’ने वयाच्या अवघ्या 16 व्या वर्षी लग्न केलं होतं. त्यानंतर 17 व्या वर्षी तिने जुळ्या मुलांना जन्म दिला. मात्र तिचं वैवाहिक आयुष्य फार काळ टिकू शकलं नाही. वयाच्या 18 व्या वर्षीच तिचा घटस्फोट झाला आणि त्यानंतर आयुष्याची संपूर्ण जबाबदारी तिच्या खांद्यावर आली. इतक्या कमी वयात आई होणं आणि एकटीने मुलांचा सांभाळ करणं तिच्यासाठी मोठं आव्हान ठरलं.

सिंगल मदर म्हणून निभावलेली जबाबदारी

घटस्फोटानंतर ‘उर्वशी ढोलकिया’ने तिच्या जुळ्या मुलांचं संगोपन एकटीने केलं. अभिनयाच्या व्यस्त वेळापत्रकामुळे तिला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. शूटिंग, काम आणि घर या सगळ्याचा समतोल राखताना तिच्यासाठी प्रत्येक दिवस संघर्षाचा होता. तरीही तिने हार मानली नाही आणि मुलांच्या भविष्यासाठी सातत्याने मेहनत घेत राहिली.

मुलांना बोर्डिंग स्कूलमध्ये पाठवण्याचा कठीण निर्णय

‘हॉटरफ्लाय’ला दिलेल्या मुलाखतीत ‘उर्वशी ढोलकिया’ म्हणाली, “मी सिंगल मदर आहे आणि जुळ्या मुलांचं संगोपन मी एकटीनेच केलंय. नाईलाजाने मला त्यांना बोर्डिंग स्कूलमध्ये पाठवावं लागलं होतं”. या निर्णयामागे तिच्या आईचा मोठा वाटा असल्याचं तिने सांगितलं.

ती पुढे म्हणाली, “हे सर्व खूप कठीण होतं. मला त्यांना बोर्डिंग स्कूलमध्ये पाठवावं लागलं होतं. परंतु हा माझा नाही तर आईचा निर्णय होता. आईनेच मला सांगितलं होतं की, मुलांना तुझ्याकडे सोडून बेशिस्तीचं आयुष्य देण्यापेक्षा त्यांना बोर्डिंग स्कूलमध्ये शिस्तीचं आयुष्य जगण्याची शिकवण मिळावी.”

मुलांपासून दूर राहण्याची वेदना

मुलांना बोर्डिंग स्कूलमध्ये पाठवताना तिला खूप वाईट वाटत होतं. कामाच्या व्यापामुळे ती घरी कमी वेळ असायची आणि त्यामुळे मुलांना योग्य वेळ देणं कठीण होतं. “मी मुलांना वेळ देऊ शकत नव्हते. त्यामुळे त्यांना शिस्त लागणार नाही, असं आईचं मत होतं. आजी-आजोबा कधीपर्यंत त्यांच्याकडे लक्ष देणार, कारण त्यांचंही वय झालं होतं,” असं तिने सांगितलं.

माझ्या आईचा 'तो' निर्णय योग्य होता

काळ जसजसा पुढे गेला तसतसा त्या निर्णयाचा चांगला परिणाम दिसू लागला. ‘उर्वशी ढोलकिया’ने सांगितलं की, “माझ्या आईने घेतलेला तो निर्णय उत्तम होता. कारण माझ्या दोन्ही मुलांना आता खूप चांगली शिस्त लागली आहे. माझा एक मुलगा जेवण बनवतो आणि दुसरा माझ्यासाठी चहा बनवतो.”

हे ही वाचा: वर्षा उसगांवकर यांची दिग्दर्शकाकडून फसवणूक, 47 लाखांची फसवणूक; सिनेमा नाही तर...

आज तिची मुलं घरातील अनेक कामंही स्वतःहून करतात. संघर्षाच्या काळात घेतलेले निर्णय आज योग्य ठरल्याचं समाधान तिला मिळालं आहे. दरम्यान, इतक्या कठीण अनुभवांनंतरही ‘उर्वशी ढोलकिया’ने दुसरं लग्न न करता मुलांसोबतच आयुष्य जगण्याचा मार्ग निवडला.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

