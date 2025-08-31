'पोरीने आताच संसार...', 'मला वडील नाहीत, माझे...'; प्रिया मराठेच्या निधनानंतर उषा नाडकर्णीसह विजू माने झाले भावूक

Priya Marathe Passes Away: अभिनेत्री प्रिया मराठे हिची कर्करोगाची झुंज आज पहाटे अपयशी ठरली. आज पहाटे मुंबईतील मीरारोड इथल्या राहत्या घरात तिने अखेरचा श्वास घेतला. या बातमीनंतर मराठी विश्वात शोककळा पसरली आहे. तिच्यासोबत काम करणाऱ्या अनेक कलाकारांना अजून या बातमीवर विश्वास बसत नाही आहे. प्रिया मराठेने ‘या सुखांनो या’, ‘चार दिवस सासूचे’, ‘तू तिथं मी’, ‘ऑलमोस्ट सुफळ संपूर्ण’, ‘येऊ कशी कशी मी नांदायला’ यांसारख्या गाजलेल्या मालिकांमध्ये प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहे. पण पवित्र रिश्ता या मालिकेतून ती घराघरात पोहोचली. या सिरीयलमध्ये तिच्यासोबत काम करणाऱ्या सह कलाकार उषा नाडकर्णी यांना बातमी कळताच त्यांनी हंबरडा फोडला.
प्रिया मराठेच्या निधनाची बातमी समजताच ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा नाडकर्णी यांनी हंबरडा फोडलाय. उषा नाडकर्णी म्हणाल्या, मला खरंच फार वाईट वाटलं. मी अंकिताला भेटले तेव्हा आम्ही ठरवलं होतं की, तिला भेटायला जायचं. पण अंकिता मला म्हणाली, शंतनू म्हणतो येऊ नका. तिला भेटायची परिस्थिती नाही. म्हणजे त्यावेळी केस वगैरे गळत असतील. तरी देखील मी म्हटलं होतं. आपण तरीही तिला भेटायला जाऊया. पण वाटलं नव्हतं. ती इतक्या लवकर आमच्यातून जाईल. असं व्हायला नको होतं. देव का असं करतो, मला काही कळत नाही. त्या पोरीने आताच संसार उभा केला होता. देव तिच्या आत्म्याला शांती देवो.. तिचं जायचं वय नव्हतं.
मराठी लेखक आणि दिग्दर्शक विजू माने यांनी देखील सोशल मीडियावर प्रिया मराठेबद्दल भावूक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यांनी लिहिलंय की, "मला वडील नाहीत, माझे वडील बनाल का?" हा तिने विचारलेला प्रश्न अजूनही कानात आहे. सssssssर अशी मोठ्यान्ने हाक मारून अक्षरशः लहान मुलीसारखी बिलगायची. माझ्या बायकोहून जास्त वयाच्या ह्या पोरीला मी मनापासून 'लेक' मानलं होतं. बांदोडकर काॅलेजात एक माॅब प्ले केला होता. अ फेअरी टेल...प्रियाचं रंगभूमीवरलं पहिलं काम. तिला अगदी बोटाला धरून एकांकिकेत आणलं. राजकन्या होती त्यात ती. तेच बोट धरून माझ्या आयुष्यात वावरली. माझ्या मुलीला मी सांगायचो, तुझ्याआधी मला एक मुलगी आहे बरं का... तिच्या आयुष्यातले खूप चढ उतार पाहिले. शंतनुसारखा गोड मुलगा तिला मिळाला. खूप बरं वाटलं होतं. गोष्ट अशी संपायला नको होती प्रिया. बाबा मिस यू...बाबा लव्ह यू.