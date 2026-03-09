वैवाहिक आयुष्याबद्दल उषा नाडकर्णी यांचा खुलासा ; ‘आम्ही वेगळे झालो होतो, पण नाडकर्णी परिवार…’

मराठी नाटक, सिनेमा आणि मालिकांमध्ये अनेक दशकांपासून आपल्या अभिनयाने आणि कमाल व्यक्तिमत्त्वाने प्रेक्षकांची मनं जिंकणाऱ्या ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा नाडकर्णी या सध्या 80 व्या वर्षीही सक्रिय आहेत. अभिनय, नोकरी आणि घरगुती जीवनाचा समतोल साधत त्यांनी अनेक वर्ष काम केले आहे. बॉलिवूड आणि मराठी चित्रसृष्टीत त्यांच्या योगदानाबद्दल त्यांना सगळे प्रेमाने ‘आऊ’ म्हणून ओळखतात. स्पष्टवक्तेपणा, प्रामाणिक शैली आणि खुलेपणा यामुळे आऊ नेहमीच चर्चेत राहिल्या आहेत.
पडद्यावर खास्त सासूच्या भूमिकेत दिसत असल्या तरी प्रत्यक्षात त्या खूप प्रेमळ आणि मृदू स्वभावाच्या आहेत. त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात अनेक चढउतार आले आहेत. त्यांना एक मुलगा असून, त्याच्याबाबत त्या अनेकदा बोलल्या आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांच्या नवऱ्यापासून वेगळे राहण्याची चर्चा होती. मात्र, त्यांनी कधीही त्यांच्या नवऱ्याविषयी किंवा कुटुंबाबाबत खुलासा केलेला नव्हता, त्यामुळे चाहत्यांमध्ये या बाबत उत्सुकता कायम होती.
नुकत्याच राजश्री मराठीशी बोलताना उषा नाडकर्णी यांनी पहिल्यांदाच वैवाहिक आयुष्याबाबत खुलासा केला. त्या म्हणाल्या, 'आम्ही चार भावंड, आई-पप्पा होते. माझं लग्न झालं, बहीणचं झालं. धाकटा भाऊ पच्च्याहत्तरमध्ये गेला. माझं लग्न झालं, मी वेगळी गेली. मग काही कारणांनी आम्ही वेगळे होतो. मी एकटी राहत होते.'
आऊंनी पुढे सांगितले, 'नवऱ्याचं आणि माझं असं झालं होतं, पण नाडकर्णी परिवारात माझं कोणाशीही भांडण नाही. सगळ्यांच्या पार्ट्या, जेवणं मी माझ्या छोट्याश्या घरात केलेल्या आहेत. मी केलेलं जेवण सगळ्यांना आवडायचं.' त्यांनी स्पष्ट केले की, 'पण जर ते बोलत नाहीत, तर मी कोणाकडेही जाणार नाही. मला काही गरज नाही. माझा देव आणि मी. माझ्या घरची माणसं आहेत .माझा भाऊ, मुलगा, बहिण.'
सध्या उषा नाडकर्णी एकट्या राहतात. मुलगा आणि सून त्यांच्यापासून दूर राहतात, तरी त्यांच्याशी त्यांचं घट्ट नातं आहे. आऊंनी अनेकदा मुलाखतीत सांगितले आहे की, एकटेपणाची भीती वाटते, पण ती सामोरं जाण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांनी हेही सांगितले की, रात्री झोपताना स्वामींचं नाव घेतात आणि त्यातून मानसिक शांतता मिळते.
अभिनेत्रीने वैयक्तिक आयुष्याबाबत केलेल्या या खुलाश्यानं चाहत्यांना त्यांच्या संघर्षाची आणि भावनिक जीवनाची खरी ओळख मिळाली आहे. अभिनय क्षेत्रात त्यांनी केलेल्या योगदानाबरोबरच त्यांच्या वैयक्तिक जीवनातील धैर्य आणि संयमही त्यांच्या चाहत्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.
याप्रमाणे उषा नाडकर्णीच्या जीवनातील सिनेमातील अभिनय, कुटुंबाशी असलेले घट्ट नाते, आणि एकटेपणाचा सामना करण्याची त्यांची प्रामाणिक कथा प्रेक्षकांसमोर आली आहे, जी त्यांच्या चाहत्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चेचा विषय बनली आहे.