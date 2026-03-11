'रामदास आठवलेंना बिग बॉसमध्ये पाठवा', उषा नाडकर्णींची मागणी

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
‘बिग बॉस मराठी’चा सहावा सीझन सध्या प्रेक्षकांच्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. घरातील स्पर्धकांमधील वाद, मैत्री, टास्क आणि एलिमिनेशन यामुळे हा शो दिवसेंदिवस अधिक रंजक होताना दिसत आहे. या पर्वातील स्पर्धकांमध्ये सुरू असलेली चुरस आणि घडामोडी यामुळे सोशल मीडियावरही ‘बिग बॉस मराठी 6’बाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा रंगताना दिसते.

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 11, 2026, 07:05 AM IST
‘बिग बॉस मराठी’चा सहावा सीझन सध्या प्रेक्षकांच्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. घरातील स्पर्धकांमधील वाद, मैत्री, टास्क आणि एलिमिनेशन यामुळे हा शो दिवसेंदिवस अधिक रंजक होताना दिसत आहे. या पर्वातील स्पर्धकांमध्ये सुरू असलेली चुरस आणि घडामोडी यामुळे सोशल मीडियावरही ‘बिग बॉस मराठी 6’बाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा रंगताना दिसते.

आठव्या आठवड्यापर्यंत या पर्वातून अनेक स्पर्धक घराबाहेर पडले आहेत. दिव्या शिंदे, राधा मुंबईकर, सोनाली राऊत, करण सोनावणे, आयुष संजीव, रोशन भजनकर, सचिन कुमावत आणि रुचिता जामदार या स्पर्धकांना प्रेक्षकांच्या कमी मतांमुळे एलिमिनेट व्हावं लागलं. तर शोमध्ये रंगत आणण्यासाठी निर्मात्यांनी काही नव्या स्पर्धकांची वाईल्ड कार्ड एन्ट्रीही केली आहे. संकेत पाठक, रेवा कौरासे आणि संस्कृती साळुंके यांनी वाईल्ड कार्डद्वारे बिग बॉसच्या घरात प्रवेश केला असून त्यांच्या येण्याने घरातील समीकरणे बदलताना दिसत आहेत.

दरम्यान, ‘बिग बॉस मराठी’च्या पहिल्या पर्वात सहभागी झालेल्या ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा नाडकर्णी यांनी या शोबाबत एक मजेशीर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी एका मुलाखतीत केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांना बिग बॉसच्या घरात पाठवण्याची कल्पना मांडली आहे.

'रामदास आठवलेंना बिग बॉसमध्ये पाठवा'

उषा नाडकर्णी या मराठी कलाविश्वातील लोकप्रिय आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री म्हणून ओळखल्या जातात. ‘बिग बॉस मराठी’च्या पहिल्या पर्वात त्या सहभागी झाल्या होत्या आणि त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणामुळे त्या विशेष चर्चेत राहिल्या होत्या. अलीकडेच त्यांनी ‘लोकमत फिल्मी’ला दिलेल्या मुलाखतीत विविध विषयांवर मनमोकळेपणाने गप्पा मारल्या. या मुलाखतीदरम्यान त्यांना, 'कुठल्या राजकीय नेत्याने बिग बॉसमध्ये सहभागी व्हायला हवं?' असा प्रश्न विचारण्यात आला.

या प्रश्नावर उत्तर देताना उषा नाडकर्णी म्हणाल्या, 'रामदास आठवलेंना पाठवा. मज्जा येईल. ते तिथे कविता करतील आणि लोकांचं मनोरंजन होईल. नाहीतर इतके लोक त्यांच्या शैलीची नक्कल करतात.'

सागर कारंडेच्या नक्कल प्रकरणाचा उल्लेख

उषा नाडकर्णी यांनी पुढे बोलताना अभिनेता सागर कारंडेचा देखील उल्लेख केला. ‘चला हवा येऊ द्या’ या लोकप्रिय विनोदी कार्यक्रमात सागर कारंडे अनेकदा रामदास आठवले यांची नक्कल करताना दिसतो. त्याची ही नक्कल प्रेक्षकांमध्येही खूप लोकप्रिय झाली आहे.

सागर कारंडेने ‘बिग बॉस मराठी’मध्ये एन्ट्री करतानाही रामदास आठवले यांच्या शैलीत एक प्रहसन सादर केलं होतं. याच संदर्भात बोलताना उषा नाडकर्णी म्हणाल्या, 'सागर कारंडे सांगेल, पण त्यांच्या नक्कल केल्यामुळे काही लोक त्याला मारायला आले होते असंही ऐकलं होतं. सागरने ते बोलता-बोलता झोपतात असं दाखवलं होतं. पण जर रामदास आठवले बिग बॉसमध्ये गेले, तर त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील कवी अख्ख्या महाराष्ट्राला कळेल. त्यांनाही बिग बॉसच्या घरात जाऊन बरं वाटेल.'

उषा नाडकर्णींचा अभिनय प्रवास

दरम्यान, उषा नाडकर्णी यांनी मराठी आणि हिंदी मनोरंजनविश्वात आपल्या अभिनयाने वेगळी छाप पाडली आहे. नाटक, मालिका आणि चित्रपट अशा विविध माध्यमांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे. ‘बिग बॉस मराठी’च्या पहिल्या पर्वातील सहभागामुळे त्या नव्या पिढीतील प्रेक्षकांपर्यंतही पोहोचल्या. याशिवाय त्यांनी हिंदी मालिकेतही काम करून लोकप्रियता मिळवली. ‘पवित्र रिश्ता’ या मालिकेत त्यांनी साकारलेली भूमिका प्रेक्षकांच्या विशेष लक्षात राहिली.

तसेच ‘खुलता कळी खुलेना’, ‘मुक्काम पोस्ट देवाचं घर’ आणि ‘देऊळ’ यांसारख्या मराठी मालिका व चित्रपटांमध्येही त्यांनी महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत. त्यांच्या दमदार अभिनयामुळे त्या मराठी मनोरंजनविश्वातील एक महत्त्वाचं नाव मानल्या जातात.

 

