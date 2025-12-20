'यापुढे मराठी मार खाणार नाही' दिग्दर्शक क्षितिज पटवर्धनचं 'धुरंदर'ला 'उत्तर'; म्हणाला, 'व्हिक्टिम कार्ड...'

लेखक क्षितिज पटवर्धन याने दिग्दर्शकात पदार्पण केलं आहे. 'उत्तर' या सिनेमाची सध्या सगळीकडेच चर्चा आहे. या सिनेमात अभिनय बेर्डे आणि रेणुका शहाणे मुख्य भूमिकेत आहेत. 12 डिसेंबर रोजी प्रदर्शित झालेल्या या सिनेमाने दुसऱ्या आठवड्यातही स्वतःची पकड घट्ट धरुन ठेवली आहे. एकाबाजूला 'धुरंदर' अन् दुसरीकडे 'अवतार' असं असताना व्हिक्टीम कार्ड न खेळत क्षितीजने घेतलेला स्टँड अत्यंत महत्त्वाचा आहे. याबाबत क्षितिज पटवर्धनने ठसकेबाज पोस्ट केली आहे.
यापुढे मराठी मार खाणार नाही! या मथळ्याखाली क्षितिज पटवर्धनने ही पोस्ट लिहिली आहे. ही पोस्ट मोठी असली तरीही अत्यंत महत्त्वाची आहे. या पोस्टमध्ये क्षितीजने बॉलिवूड आणि हॉलिवूड सिनेमाचा उल्लेख केला आहे.
चार पाच वर्षातून एकदा येणारा बॉक्स ऑफिस मॉन्स्टर 'धुरंधर' आणि चार पाच वर्षातून एकदा येणार ग्लोबल फेनॉमेना 'अवतार' यांच्या सोबत माझा पहिला सिनेमा 'उत्तर' प्रदर्शित झाला. 'धुरंधर' ने रणवीर च्या कॉंट्रोव्हर्सी नंतर सगळा नॅरेटिव्ह अक्षय खन्नावर फिरवला आणि मुळातच पॉवरफुल असलेल्या या सिनेमाने अजून जोर पकडला. बावीस बावीस शोज होते. अशावेळी पहिला सिनेमा घेऊन आलेला दिग्दर्शक म्हणून मी सगळ्यात आधी ठरवलं कि व्हिक्टीम कार्ड खेळायचं नाही! शोज मिळत नाही अशी आजिबात तक्रार करायची नाही, मराठी विरुद्ध हिंदी असं काहीही नॅरेटिव्ह आणायचं नाही. उलट जिथे शोज मिळतील ते कसे चालतील याकडे लक्ष द्यायचं. १२ ला सिनेमा रिलीज झाला ज्याला शहरांमधून उत्तम प्रतिसाद मिळाला, पण तेव्हाच वाटलं की सिनेमा १९ ला रिलीज होतोय असं ट्रीट करूया आणि आणखी लोकांपर्यंत पोचवुया. मग कोल्हापूर, पुणे, आज मुंबई, वेगवेगळी कॉलेजेस, स्पर्धा, समारंभ इथे उपस्थिती लावली, सिनेमाबद्दल सांगितलं आणि त्याबद्दलची जागरूकता वाढवली. परीक्षणं अप्रतिम आली, वीकडेज ला सुद्धा शहरी सेंटर्स मध्ये चांगली ऑक्युपन्सी होती. एशियन फेस्टिव्हल ला सिलेक्शन झालं. बुक माय शो वर अप्रतिम रेटिंग आलं. दोन तुफानी सिनेमांसोबतच्या संघर्षाला सकारात्मक पद्धतीने तोंड दिलं आणि पुढेही देऊ. यात मराठी माध्यमं खूप उत्तम सपोर्ट करतायत. आमच्याकल्पनांची दखल घेतायत. आज दुसरा विकेंड आहे आणि ६ ठिकाणी शोज वाढले आहेत. अवतार चे रिव्ह्यूज मिक्स्ड आहेत आणि धुरंधर लहान मुलांसोबत बघता येत नाही. अशा वेळी 'मराठी फॅमिली फिल्म' म्हणून 'उत्तर' चं पोझिशनिंग केलं, ज्याला वाढता प्रतिसाद मिळताना दिसतोय! अशी वेळ या आधी आणि या पुढे अनेक मराठी सिनेमावंर येणार आहे, तेव्हा स्वतःच्या कन्टेन्ट वर विश्वास ठेवून, व्हिक्टीम कार्ड न खेळता, हुशारीने, आणि एक एक दिवस लढूनच सिनेमा पोचवावा लागणार आहे. एवढचं वाटलं कि या सगळ्यात एक मेसेज जाणं गरजेचं होतं कि कितीही मोठा हिंदी आणि इंग्लिश सिनेमा येऊ दे, मराठी सिनेमा मार खाणार नाही! द फाईट इज ऑन!!
बॉलिवूडचा सिनेमा 'धुरंदर' ची सगळीकडेच चर्चा आहे. हा सिनेमा बॉक्स ऑफिसवरही धुमाकूळ घालत आहे. अशावेळी मराठी सिनेमा 'उत्तर' हा प्रदर्शित झाला. एका बाजूला 'धुरंदर' अन् दुसरीकडे हॉलिवूडचा 'अवतार'. असं असताना 12 डिसेंबर रोजी क्षितिज पटवर्धनचा 'उत्तर' हा सिनेमा प्रदर्शित होतो.
डिसेंबर २०२५ मधील ताज्या आकडेवारीनुसार, धुरंधर आणि उत्तर या चित्रपटांचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन खालीलप्रमाणे आहे:
धुरंधर या चित्रपटाने भारतात आतापर्यंत ₹483 ते ₹491 कोटी (Nett) पर्यंत कमाई केली आहे. जगभरातील (Worldwide) एकूण कलेक्शन ₹710 कोटींच्या पुढे गेले असून काही अहवालांनुसार ते ₹751 कोटींपर्यंत पोहोचले आहे. रणवीर सिंह स्टारर हा चित्रपट 2025 मधील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या चित्रपटांपैकी एक ठरला आहे
क्षितिज पटवर्धन दिग्दर्शित हा मराठी चित्रपट 'धुरंधर' आणि 'अवतार ३' सारख्या मोठ्या चित्रपटांच्या स्पर्धेत २० डिसेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित झाला आहे. हा चित्रपट नुकताच प्रदर्शित झाला असल्याने त्याचे अधिकृत अंतिम बॉक्स ऑफिस आकडे अद्याप उपलब्ध नाहीत, परंतु या स्पर्धेतही चित्रपटाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याचे वृत्त आहे. तुलनेसाठी, याच काळात प्रदर्शित झालेल्या हॉलिवूड चित्रपट अवतार: फायर अँड ॲश (Avatar: Fire and Ash) ने भारतात पहिल्या दिवशी सुमारे ₹२०.०५ कोटींची कमाई केली आहे.