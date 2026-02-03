'ज्याच्यावर भरोसा होता, त्याच्याकडून धोका' वडापाव गर्लच्या नवऱ्यावर Cheatingचे आरोप; पाहा विडिओ

दिल्लीच्या रस्त्यावर वडापाव विकत असतानाही ग्राहकांशी हुज्जत करणारी आणि नंतर ‘बिग बॉस ओटीटी 3’च्या घरापर्यंत पोहोचलेली चंद्रिका दीक्षित पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर चर्चेत आली आहे. या वेळी तिच्या चर्चेचे कारण वडापावचा व्यवसाय नाही, तर तिचे खाजगी जीवन आणि पती युगम गेरावरील आरोप आहेत. चंद्रिकाने सांगितले की, तिचा पती युगम गेरावर विवाहबाह्य संबंधांचे खळबळजनक आरोप आहेत. तिने म्हटले,
चंद्रिकाचा दावा आहे की, ज्या युगमने तिच्या संघर्षाच्या काळात खंबीर साथ दिली, त्याच्याच हातून आता विश्वासघात झाला आहे.
चंद्रिकाच्या आरोपांचा विषय जास्त संवेदनशील आहे कारण युगम गेरा १९९१ मध्ये उत्तराखंडमधील रुद्रपूर येथे जन्मलेला आहे. त्यांनी इंजिनिअरिंग पूर्ण केले आहे आणि नंतर दिल्लीत काम करताना त्यांची भेट चंद्रिकाशी झाली. चंद्रिका मूळची इंदूरची असून नोकरीच्या शोधात ती दिल्लीत आली होती. त्या काळात युगम एका खाजगी कंपनीत नोकरी करत होता, तर चंद्रिका हळदीराममध्ये काम करत होती. युगम चंद्रिकापेक्षा वयाने दोन-तीन वर्षांनी लहान असूनही, चंद्रिकाच्या म्हणण्यानुसार त्याने पालकासारखी जबाबदारी तिची सांभाळली.
चंद्रिकाने तिच्या व्हिडिओमध्ये युगमचे काही चॅट्स आणि दुसऱ्या महिलेशी फोटो शेअर केले आहेत. तिने म्हटले, 'मी घराबाहेर पडते, काम करते, मुलाला सांभाळते आणि तुम्ही हे उद्योग करताय? गेल्या दोन महिन्यांपासून मी हे सहन करतेय.' या आरोपांमुळे सोशल मीडियावर दोन्ही बाजूंमध्ये विरोधी आणि समर्थक गट निर्माण झाले आहेत. काहींना तिच्या बाजूची सहानुभूती वाटते, तर काहींना हा प्रसिद्धीसाठीचा स्टंट वाटतो. "वडापावचा धंदा बंद झाला का?' अशा खोचक कमेंट्सही सोशल मीडियावर दिसत आहेत.
चंद्रिका आणि युगम यांना ‘रुद्र’ नावाचा एक लहान मुलगा आहे. एकेकाळी रस्त्यावर सायकलवर वडापाव विकणारे जोडपे मेहनतीने स्वतःचे दुकान उभे केले. चंद्रिकाने ‘बिग बॉस’मध्ये सांगितले की, ती दिवसाला ४०,००० रुपये कमावते, आणि युगमने तिला हे साध्य करण्यात महत्त्वाची मदत केली होती. अगदी ‘बिग बॉस’च्या प्रीमिअरच्या दिवशी युगमने भावनिक पोस्ट केली होती 'मी आणि रुद्र तुला मिस करू, तूच जिंकणार.' ही पोस्ट त्यांच्या सुखी संसाराचे प्रतीक होती, पण आता अचानक विश्वासघाताचे आरोप समोर आल्यामुळे चाहत्यांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे.
चंद्रिकाचे आरोप गंभीर असूनही, युगम गेराने अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यामुळे आता पाहणे महत्त्वाचे आहे की, हे प्रकरण कायदेशीर वळण घेणार आहे की फक्त सोशल मीडियावरच थांबणार, कारण दोन्ही बाजूंच्या तर्कांनी चाहत्यांमध्ये चर्चा आणि वाद निर्माण केले आहेत.
सोशल मीडियावर, चाहत्यांनी दोन्ही गटांमध्ये मत व्यक्त केले आहे काहींना चंद्रिकाच्या बाजूची सहानुभूती वाटते, तर काहींना हे फक्त प्रसिद्धीसाठीचे पब्लिसिटी स्टंट वाटत आहे. चंद्रिका दीक्षित आणि युगम गेराची कथा हे सपाट संघर्ष आणि अचानक वाद यांचं मिश्रण आहे. रस्त्यावरून टीव्ही शोपर्यंतचा प्रवास आणि मग या आरोपांमुळे निर्माण झालेली नकारात्मक चर्चा हे स्पष्ट करते की, संपूर्ण सत्य आणि कायदेशीर निष्कर्ष येईपर्यंत सोशल मीडियावर चर्चा सुरू राहणार आहे.