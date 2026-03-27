OTT वर येतेय थरारक वधाची कथा! घरबसल्या पाहता येणार नीना गुप्ता यांची थरकाप उडवणारी क्राइम स्टोरी

New OTT Releases: ‘संजय मिश्रा’ आणि ‘नीना गुप्ता’ यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला थ्रिलर चित्रपट पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. कोणताही गाजावाजा न करता आता ही फिल्म OTT वर प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेण्याच्या तयारीत आहे. 2022 मधील पहिल्या भागाला मिळालेल्या प्रतिसादामुळे या सिक्वेलकडूनही अपेक्षा वाढल्या होत्या. गुन्हा, सूड आणि नात्यांच्या गुंतागुंतीवर आधारित ही कथा वेगळ्या अंदाजात मांडण्यात आली आहे. आता घरबसल्या ही फिल्म पाहण्याची संधी मिळणार असल्याने प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढताना दिसते.
‘वध 2’ची कथा 1994 पासून सुरू होते. मंजू देवी नावाच्या महिलेवर डबल मर्डरचा आरोप ठेवून तिला 28 वर्षांची शिक्षा सुनावली जाते. अनेक वर्षांनी कथा पुढे सरकते आणि ती अजूनही तुरुंगात असल्याचे दिसते. इथेच जेल गार्ड ‘शंभूनाथ मिश्रा’ (संजय मिश्रा) तिच्याबद्दल खास भावना ठेवताना दिसतो. त्यांचे नाते साधे नसून त्यात भावनिक गुंतागुंत आहे.
जेलमध्ये ‘केशव’ नावाचा एक प्रभावशाली कैदी असतो, जो इतर कैद्यांवर दबाव टाकत असतो. एके दिवशी त्याची नजर एका महिला कैद्यावर जाते आणि त्यानंतर परिस्थिती अचानक बदलते. काही वेळातच केशव गायब होतो. त्याच्या गायब होण्यामागचं रहस्य आणि पुढे घडणाऱ्या अनपेक्षिक आणि थक्क करणाऱ्या घटना प्रेक्षकांना खिळवून ठेवतात.
ही फिल्म आता 3 एप्रिलपासून Netflix वर स्ट्रीम होणार आहे. थिएटरमध्ये न पाहता आलेल्या प्रेक्षकांसाठी ही चांगली संधी ठरणार आहे. घरबसल्या आरामात ही थ्रिलर अनुभवता येणार आहे.
‘वध 2’चे दिग्दर्शन ‘जसपाल सिंह संधू’ यांनी केले असून त्यांनीच कथा लिहिली आहे. ‘संजय मिश्रा’ आणि ‘नीना गुप्ता’ यांच्यासोबत इतर कलाकारांनीही महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत. प्रत्येक पात्र कथेला वेगळं वळण देताना दिसतं.
रिपोर्टनुसार, या चित्रपटाचा बजेट सुमारे 10 कोटी होता. मात्र बॉक्स ऑफिसवर तो केवळ 3.77 ते 3.83 कोटींची कमाई करू शकला. ‘बॉर्डर 2’ आणि ‘मर्दानी 3’सारख्या मोठ्या चित्रपटांमुळे त्याला स्पर्धा मिळाली आणि त्याचा परिणाम कलेक्शनवर झाला.
थिएटरमध्ये अपेक्षित यश न मिळालेल्या ‘वध 2’ला OTT वर नवी संधी मिळत आहे. आता प्रेक्षकांचा प्रतिसाद कसा मिळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.