आईनेच रचला विष देऊन मारण्याचा कट; वडिलांनीही सोडलं, 'शक्तिमान'मधली 'या' धाडसी अभिनेत्रला ओळखलं?

90 च्या दशकातील लोकप्रिय सुपरहिरो मालिका ‘शक्तिमान’ पाहताना धाडसी पत्रकार गीता विश्वास हे पात्र प्रत्येकाच्या लक्षात राहत असे. हे पात्र साकारले होते अभिनेत्री Vaishnavi Macdonald यांनी. पडद्यावर आत्मविश्वासाने दिसणारी ही अभिनेत्री प्रत्यक्ष आयुष्यात मात्र कठीण प्रसंगातून गेली. बालपणी घरात सतत वाद, स्थलांतर, शिक्षण खंडित होणे आणि आर्थिक संकट यामुळे तिचे आयुष्य अस्थिर झाले. वैज्ञानिक होण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या मुलीला परिस्थितीने वेगळ्याच दिशेने नेले. पुढे घडलेल्या काही धक्कादायक घटनांनी तिच्या आयुष्याला कायमचा वळण दिले.
Vaishnavi Macdonald यांनी मुलाखतीत सांगितले की त्यांच्या आई-वडिलांमध्ये सतत भांडणे होत. त्यामुळे कुटुंबाला एकाच ठिकाणी राहणे शक्य होत नव्हते. कधी हॉटेल तर कधी भाड्याच्या खोल्यांमध्ये राहावे लागत होते. शाळेत नियमित जाता येत नसल्याने शिक्षणावर परिणाम झाला. अभ्यासात हुशार असूनही ती पुढे शिकू शकली नाही.
काही काळानंतर कुटुंब हैदराबादमध्ये राहत असताना अचानक वडील घर सोडून गेले. कोणतीही माहिती न देता ते गायब झाल्याने कुटुंब आर्थिक आणि मानसिक अडचणीत सापडले.
पैसे संपल्यामुळे आईने उधार घेऊन वैष्णवी आणि तिच्या लहान बहिणीसोबत मुंबई गाठले. ते एका लॉजमध्ये राहत होते आणि वडिलांचा शोध घेत होते. पण काम आणि पैशांची सोय होत नव्हती.
या निराश अवस्थेत आई मानसिकदृष्ट्या खूप खचली. अनेक वर्षांनंतर तिने मुलींना सांगितले की तिने आत्महत्या करण्याचा आणि दोघींनाही विष देण्याचा विचार केला होता. त्या वेळी वैष्णवी 16 वर्षांची आणि तिची बहीण 12 वर्षांची होती. मुलींना चुकीच्या लोकांच्या तावडीत सापडू नये, या भीतीतून तिच्या मनात हा विचार आला होता.
अत्यंत कठीण प्रसंगी आई त्यांना जवळच्या चर्चमध्ये घेऊन गेली. वैष्णवी सांगते की तिथे तिला वेगळाच आध्यात्मिक अनुभव आला. त्या दिवसानंतर काही वेळातच त्यांच्या लॉजच्या दाराजवळ 100 रुपयांच्या नोटांचा बंडल मिळाला. बिल भरण्यासाठी जितकी रक्कम हवी होती तितकीच ती होती. या घटनेने कुटुंबाला मोठा आधार मिळाला.
सुमारे 2 वर्षांनी वैष्णवीला वडील सापडले. त्यांनी दुसरे लग्न केले होते आणि धर्मही बदलला होता. त्यानंतर तिने त्यांना माफ केले आणि त्यांच्या शेवटच्या काळातही त्यांच्यासोबत राहिली.
चित्रपट क्षेत्रातील वातावरणामुळे Vaishnavi Macdonald अस्वस्थ झाली होती. त्या काळात अभिनेता मुकेश खन्ना यांनी तिला ‘शक्तिमान’ मालिकेची ऑफर दिली. आईला भीती होती की टीव्हीमुळे फिल्म करिअर संपेल, तरीही तिने हा निर्णय घेतला.
1998 मध्ये सुरू झालेल्या मालिकेत तिने साकारलेली 'गीत विश्वास' प्रेक्षकांना खूप आवडली. या भूमिकेमुळे ती 90 च्या दशकातील टीव्हीची ओळख बनली. संघर्षातून उभी राहिलेली ही अभिनेत्री आजही अनेकांसाठी प्रेरणादायी कथा ठरते.