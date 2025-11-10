English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

आई माणिक वर्मांसाठी वंदना गुप्तेंची भावनिक पोस्ट 'तुझ्याशिवाय दिवसच नाही...'

Vandana Gupt Emotional Post : आईच्या स्मृतींनी भारावल्या वंदना गुप्ते; माणिक वर्मांसाठीची पोस्ट चर्चेत  

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 10, 2025, 01:24 PM IST
आई माणिक वर्मांसाठी वंदना गुप्तेंची भावनिक पोस्ट 'तुझ्याशिवाय दिवसच नाही...'

मराठी संगीतसृष्टीला आपल्या सुरांच्या जादूने मंत्रमुग्ध करणाऱ्या दिग्गज गायिका माणिक वर्मा यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त आज सर्वत्र त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली जात आहे. त्यांच्या मधुर आवाजाने, पारंपरिक गायनशैलीने आणि सोज्वळ व्यक्तिमत्त्वाने त्यांनी मराठी संगीतविश्वावर कायमस्वरूपी छाप सोडली.

Add Zee News as a Preferred Source

गायकीतून रसिकांना वेड लावणारी माणिक वर्मा

माणिक वर्मा या नावातच मराठी संगीतप्रेमींसाठी एक वेगळीच ओढ आहे. त्यांच्या गायकीत शास्त्रीयतेची शिस्त आणि भावनांचा ओलावा एकत्र नांदत असे. त्यांनी शास्त्रीय, भावगीत, नाट्यसंगीत, भक्तिगीत, लावणी अशा सर्व क्षेत्रात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. गेल्या अनेक दशकांपासून त्यांचा आवाज मराठी घराघरांत घुमतो आहे आणि नवीन पिढीही त्यांच्या गायकीकडे आदराने पाहते. आज त्या हयात नसल्या तरी त्यांच्या स्वरांचा ठेवा आजही तितकाच ताजा आणि जिवंत आहे. त्यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त देशभरातील संगीतप्रेमी त्यांना स्वरांजली वाहत आहेत.

वंदना गुप्तेंची आईला भावूक आठवण

या पार्श्वभूमीवर माणिक वर्मांच्या कन्या आणि प्रसिद्ध अभिनेत्री वंदना गुप्ते यांनी आज सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट शेअर केली. या पोस्टने अनेकांच्या डोळ्यांत अश्रू आणले आहेत. माणिक वर्मांचा एक जुना फोटो शेअर करत वंदना गुप्ते लिहितात 'आज 10 नोव्हेंबर... 30 वर्षांपूर्वी दिवाळीच्या पहाटे तू गेलीस, तेव्हा रेडिओवर तुझंच ‘लाविते मी निरंजन’ हे गाणं वाजत होतं. अजून एकही दिवस जात नाही तुझ्या आठवणीशिवाय... तुझं संगीत, तुझी शालीनता, तुझा सोज्वळ माणिक स्वर आजही लोकांच्या मनात आणि कानात तितकाच आनंद देऊन जातो.'

तिनं पुढे लिहिलं 'हे तुझं जन्मशताब्दी वर्ष आहे, आम्ही मुली आमच्या परीनं साजरं करायचा प्रयत्न करतोय. तू आणि पप्पा जोडीनं त्याचा आनंद घेत असालच... तुमच्या आशीर्वादांनी सगळे कार्यक्रम अतिशय सुरेलपणे पार पडत आहेत. लोकांचं तुझ्याविषयीचं प्रेम आणि आदर किती अपार आहे हे पावलोपावली दिसतं.' शेवटी तिनं लिहिलं 'तुझ्यासारखं जगण्याचा प्रयत्न करत राहू. तुझे आशीर्वाद आमच्यासोबत आहेतच. तुझ्यासारखी फक्त तूच... पुढचा जन्म तुझ्याच पोटी व्हावा असं मनापासून वाटतं. तुझीच वंदना.'

चाहत्यांच्या प्रतिक्रिया आणि भावनिक प्रतिसाद

वंदना गुप्तेंची ही पोस्ट समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांनी भावनिक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अनेकांनी लिहिलं की, 'आई आणि मुलीचं नातं इतकं सुंदर शब्दांत व्यक्त होऊ शकतं, याचं उदाहरण म्हणजे ही पोस्ट.' तर काहींनी माणिक वर्मांच्या गायकीची आठवण काढत त्यांच्या गाण्यांचे व्हिडिओ शेअर केले.

वारसा जपणाऱ्या कन्या

माणिक वर्मांच्या तीन कन्या वंदना गुप्ते, भारती आचरेकर आणि राणी वर्मा या तिघीही आपल्या क्षेत्रात कार्यरत असून, त्या आपल्या आईचा कलावारसा जपण्याचं कार्य करत आहेत. त्यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त तिघी बहिणी मिळून विविध कार्यक्रम आणि संगीतप्रकल्पांच्या माध्यमातून माणिक वर्मांच्या आयुष्याचा आणि योगदानाचा उत्सव साजरा करत आहेत. संगीतप्रेमींनी या उपक्रमांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला असून, अनेक ठिकाणी माणिक वर्मांच्या गाण्यांची मैफिल आणि विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

कायम स्वरात राहणारी माणिक वर्मा

माणिक वर्मांच्या स्वरातली माधुर्यता आणि शालीनता हीच त्यांची खरी ओळख राहिली. त्यांचा आवाज केवळ ऐकण्याचा नाही, तर अनुभवण्याचा होता. त्यांचे 'लाविते मी निरंजन', 'गंध फुलांचा गं', 'वेडं माझं मन' यांसारखी अनेक अजरामर गाणी आजही लोकांच्या ओठांवर आहेत. त्यांच्या पुण्यतिथीच्या निमित्ताने संगीतविश्वात पुन्हा एकदा त्यांचा गंध दरवळला आहे. आणि त्यांच्या कन्यांनी आईच्या स्मृतींना वाहिलेली ही भावूक पोस्ट त्या वारशाला अधिकच अर्थपूर्ण बनवते.

'तुझ्यासारखी फक्त तूच...'

वंदना गुप्तेंच्या या ओळी केवळ एका मुलीचं प्रेम व्यक्त करणाऱ्या नाहीत, तर मराठी संगीतविश्वात अमिट ठसा उमटवणाऱ्या एका कलाकाराला दिलेली खरी स्वरांजली आहेत. माणिक वर्मा या आता आपल्या देहाने आपल्यात नसल्या, तरी त्यांच्या स्वरांनी आणि त्यांच्या संस्कारांनी त्यांच्या कन्यांच्या आणि रसिकांच्या मनात आपलं स्थान कायम जपलं आहे.

FAQ

माणिक वर्मा कोण होत्या?

माणिक वर्मा या मराठी संगीतसृष्टीतील दिग्गज गायिका होत्या. त्यांनी शास्त्रीय संगीत, भावगीत, नाट्यसंगीत, भक्तिगीत आणि लावणी अशा विविध शैलींमध्ये अप्रतिम गायन करून श्रोत्यांच्या मनावर अमिट ठसा उमटवला.

वंदना गुप्तेंनी आई माणिक वर्मांसाठी काय लिहिलं?

पुण्यतिथीनिमित्त वंदना गुप्तेंनी सोशल मीडियावर एक भावूक पोस्ट शेअर केली. त्यांनी लिहिलं, 'अजून एकही दिवस जात नाही तुझ्या आठवणीशिवाय... तुझं संगीत आणि शालीनता आजही लोकांच्या मनात जिवंत आहे.'

माणिक वर्मांच्या कन्या कोण आहेत आणि त्या काय करतात?

माणिक वर्मांच्या तीन कन्या आहेत  वंदना गुप्ते, भारती आचरेकर आणि राणी वर्मा. तिघीही कला आणि अभिनय क्षेत्रात कार्यरत असून आपल्या आईचा कलावारसा जपण्यासाठी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांद्वारे योगदान देतात.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
vandana gupte#bollywoodcelebrity #bollywoodstars #entertainment #entertainmentnews #marathi actress #trending emotional

इतर बातम्या

144 किमी प्रती तास वेगाने धावणाऱ्या कारमध्ये करत होते S*x.....

विश्व