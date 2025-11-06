समुद्राच्या कडेला झोपडीत राहणाऱ्या वनिता खरातने सांगितला धक्कादायक अनुभव, म्हणाली 'एकदा...'

महाराष्ट्रीयन मनोरंजनविश्वातील चमकती अभिनेत्री वनिता खरात तिच्या अभिनयाच्या जिद्दीने आणि बहुआयामी प्रतिभेने प्रेक्षकांच्या मनावर आपली छाप सोडली आहे. महाराष्ट्राची हास्यजत्रा शोची लाडकी कलाकार म्हणून प्रेक्षकांच्या हृदयात खास जागा मिळवणारी वनिता बॉलिवूडसुद्धा पोहोचली असून, शहीद कपूरसोबत ‘कबीर सिंग’ या चित्रपटात झळकली. मात्र, या यशस्वी प्रवासामागे तिच्या बालपणातील संघर्ष आणि कठीण परिस्थिती होती, ज्याने तिला आजच्या स्थायी यशासाठी सज्ज केले.
नुकत्याच MHJ पॉडकास्टमध्ये वनिताने आपल्या बालपणाविषयी खुलासा केला. वनिताने सांगितले, 'माझं घर समुद्राच्या कडेला नव्हे तर समुद्रात आहे, असे मी म्हणेन. माझं 10 बाय 10चं घर अजूनही वरळी कोळीवाड्यात आहे. आमच्या बाथरुमचा पाइप डायरेक्ट समुद्रात जात असे. भरतीच्या वेळी बाथरुममधून पाणी बाहेर येत असे, वाळू येत असे, कपाटातील पुस्तकं आणि वस्तू भिजायच्या. ते पाणी आम्ही स्वतः काढायचो.' वनिताने आपल्या आठवणींना पुढे सांगत म्हटले, '26 जुलैच्या वेळी आमच्या घरात गुडघ्याएवढं पाणी यायचं. पाऊस कधी थांबेल याची आम्ही वाट पाहायचो. आमचं घर म्हणजे झोपडी होती. मला आठवतं, शाळेत जाण्यासाठी तयार होत असताना जेवायला बसलो होतो, तेव्हा अचानक लाट आली आणि घराची भिंत तुटली. आम्ही खूप घाबरलो होतो. नंतर मग आम्ही घर बांधलं.'
वनिताने आपल्या कुटुंबीयांबद्दलही भावना व्यक्त केल्या, 'माझी आई घरकाम करत असे आणि बाबा ड्रायव्हर होते. तरीही मी बालपण खूप एन्जॉय केलं. छप्पर गळायचं, घरात बादल्या पातेल्या ठेवायच्या, उरलेली जागा झोपायला वापरायची. नंतर आम्ही घर वन प्लस वन केलं. त्यामुळे मी कुठेही अॅडजस्ट होऊ शकते. त्या घरात आम्ही दहा जण राहत होतो, पण ती मज्जा काही वेगळी होती.' वनिताच्या या खुलास्यात बालपणातील संघर्ष, नैसर्गिक आपत्तींचा सामना आणि मजा, हे सर्व स्पष्ट दिसते. तिच्या अनुभवांमधून प्रेक्षकांना जीवनातील अडचणींवर मात करण्याची प्रेरणा मिळते. लहानपणीच्या कठीण परिस्थितीमुळेच आज वनिता स्फूर्तिदायी, आत्मविश्वासपूर्ण आणि मेहनती कलाकार म्हणून ओळखली जाते.
तिच्या या मुलाखतीमुळे प्रेक्षकांना वनिताच्या बालपणातील संघर्षांशी जोडण्याची संधी मिळाली असून, तिच्या यशामागील मेहनत आणि धैर्य स्पष्ट झाले. तिच्या कथेतून असेही दिसते की, कठीण परिस्थितीतही सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवणे, एकमेकांसोबत सहकार्य करणे आणि आयुष्यातील छोटे क्षण एन्जॉय करणे किती महत्त्वाचे आहे. वनिताचे बालपणातील अनुभव, संघर्ष आणि साहस आजच्या युवा पिढीसाठी स्फूर्तिदायक उदाहरण ठरतात. त्याचबरोबर, तिच्या करिअरची कथा दाखवते की, कठीण परिस्थितीला सामोरे जाताना संयम, धैर्य आणि मेहनत आपल्याला किती पुढे घेऊन जाऊ शकते.
FAQ
वनिता खरातने बालपणात कोणत्या आव्हानांना तोंड दिलं?
वनिताने सांगितले की, ती समुद्राच्या काठावर झोपडीत राहत होती, जेथे घराची भिंत लाटेतून तुटायची, बाथरुममधले पाणी बाहेर येत असे आणि घरातील साहित्य भिजायचे. या परिस्थितीत तिने आणि तिच्या कुटुंबाने स्वतः परिस्थिती हाताळली.
बालपणातील अनुभवांनी वनिताच्या व्यक्तिमत्त्वावर काय परिणाम केला?
बालपणातील कठीण परिस्थितींमुळे वनिता आत्मविश्वासी, मेहनती आणि अॅडजस्ट होण्यास सक्षम झाली. ती आज इंडस्ट्रीत स्फूर्तिदायी आणि सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवणारी कलाकार म्हणून ओळखली जाते.
वनिताच्या बालपणातून प्रेक्षकांना काय शिकायला मिळते?
वनिताच्या कथेतून दिसते की, कठीण परिस्थितीतही संयम, धैर्य आणि एकमेकांबरोबर सहकार्य करून आयुष्यातील लहान क्षणांचा आनंद घेणे महत्त्वाचे आहे. हे अनुभव आजच्या युवा पिढीसाठी प्रेरणादायी आहेत.