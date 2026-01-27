Varun Dhawanचा अतिउत्साह पडला महागात; Metro प्रशासनाने दिला कायदेशीर कारवाईचा इशारा, काय घडलं?

मुंबई: बॉलिवूडचा अभिनेता वरुण धवन सध्या त्याच्या आगामी चित्रपट ‘बॉर्डर 2’ च्या प्रमोशनमुळे चर्चेत आहे. त्याच्या या प्रमोशन मोहिमेतील एका विशिष्ट घटनेमुळे त्याला मोठ्या वादात अडकलं आहे. वरुण धवन, जो नेहमीच आपल्या अतरंगी आणि साहसी शैलीसाठी ओळखला जातो, त्याने मुंबई मेट्रोमध्ये एक असं स्टंट केलं की ज्यामुळे त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
वरुण धवन प्रमोशनच्या एका भाग म्हणून मुंबईतील मेट्रोमध्ये प्रवास करत होता. मेट्रोमध्ये असताना, त्याने डब्यातील हँडल बारवर लटकून पुल-अप्स (Pull-ups) करण्याची धाडसी क्रिया केली. त्याच्या या स्टंटचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर काहीच वेळात व्हायरल झाला आणि त्यावर अनेकांनी प्रतिक्रिया दिल्या.
हे थांबले नाही, तर वरुणने डब्यात इतर तरुणांना देखील या क्रियेमध्ये सामील होण्यासाठी प्रोत्साहित केले. याबद्दल, त्याने इंस्टाग्राम स्टोरीवर हाच व्हिडिओ शेअर केला आणि त्याच्या चाहत्यांसाठी एक सरप्राईज ठेवला. पण या सगळ्या कृत्याने त्याच्या आसपास वाद निर्माण केले.
व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMMOCL) ने या प्रकरणाची तात्काळ दखल घेतली. प्रशासनाने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत वरुण धवनला उद्देशून म्हटलं की, "हा व्हिडिओ तुमच्या ॲक्शन चित्रपटांप्रमाणे एक डिस्क्लेमरसह असायला हवा होता.' तसेच, 'मेट्रोमधील हँडल बार हे प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आहेत, लटकण्यासाठी किंवा व्यायाम करण्यासाठी नाहीत.'
या पोस्टमध्ये प्रशासनाने स्पष्टपणे सांगितले की, मेट्रो रेल्वे (ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स) कायदा, 2002 नुसार अशा प्रकारच्या कृत्यांना गुन्हा मानले जाते. मेट्रोच्या हँडल बारवर लटकणे किंवा अन्य कोणताही स्टंट करण्यामुळे हँडल बार तुटू शकतो, ज्यामुळे सरकारी मालमत्तेचे नुकसान होऊ शकते.
मेट्रो प्रशासनाने यावर कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे. हँडल बारच्या तुटण्यामुळे सरकारी मालमत्तेचे नुकसान होण्याचे कारण बनू शकते आणि या कारणास्तव वरुणवर दंड तसेच कारावास यासारख्या कायदेशीर कारवाई होऊ शकतात. मेट्रो प्रशासनाने त्यांच्या पोस्टमध्ये हेही स्पष्ट केले की, अशा प्रकारची कृत्ये सार्वजनिक सुरक्षा धोक्यात आणू शकतात.
वरुण धवन याआधीही 2017 मध्ये एक वादात अडकला होता. त्यावेळी त्याने ट्रॅफिक सिग्नलवर चालत्या कारमधून बाहेर झुकून चाहत्यांसोबत सेल्फी घेतली होती, जेव्हा त्याला मुंबई पोलिसांच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले होते. त्याचवेळी त्याला ई-चलन पाठवण्यात आले होते, ज्यामुळे तो चर्चेत आला होता.
वरुण धवनच्या या कृत्यावर सोशल मीडियावर जोरदार प्रतिक्रिया उमठत आहेत. काही फॅन्स त्याला सपोर्ट करत आहेत आणि म्हणत आहेत की, तो एक अभिनेता आहे आणि त्याच्या स्टंटमुळे काहीच फरक पडत नाही. तर काहींनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे, कारण मेट्रोमध्ये असे स्टंट्स केल्याने इतर प्रवाशांच्या सुरक्षेला धोका होऊ शकतो.
वरुणच्या या व्हिडिओमुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे अभिनेता होणे सोपे असले तरी, सार्वजनिक ठिकाणी आणि वाहतूक व्यवस्थेत नियमांचे पालन करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.वरुण धवनला मेट्रो प्रशासनाने कायदेशीर इशारा दिला असला तरी, या संपूर्ण घटनेने एक गोष्ट तर स्पष्ट केलीच आहे सार्वजनिक जागांमध्ये स्टंट्स आणि अतरंगी वागणं खूप महागात पडू शकते. वरुणला आता या कायदेशीर संकटातून कसा मार्ग काढावा लागेल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.