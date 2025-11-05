English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
‘बॉर्डर 2’ मधून वरुण धवनचा दमदार लूक समोर; हातात बंदूक आणि नजरेत ज्वाला!

Broder 2 : बॉलिवूड स्टार वरुण धवन ‘बॉर्डर 2’मध्ये नवा फौजी अवतार साकारणार आहे. त्याचा पहिला लूक नुकताच समोर आला असून चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.  

Intern | Updated: Nov 5, 2025, 01:53 PM IST
1997 साली प्रदर्शित झालेल्या जे. पी. दत्ता दिग्दर्शित ‘बॉर्डर’ या सिनेमाने भारतीय सिनेमाच्या इतिहासात अविस्मरणीय ठसा उमटवला. देशभक्ती, शौर्य, त्याग आणि भावनिक नात्यांचा संगम असलेल्या या चित्रपटाने लाखो भारतीयांच्या डोळ्यात पाणी आणले होते. ‘संदेसे आते हैं’ सारख्या गाण्यांमधून देशसेवेचा आत्मा अनुभवायला मिळाला होता. त्यामुळेच जेव्हा ‘बॉर्डर 2’ची घोषणा झाली, तेव्हापासूनच प्रेक्षकांमध्ये नॉस्टॅल्जिया आणि उत्सुकतेची लाट पसरली आहे. या बहुचर्चित सिक्वेलमध्ये नव्या पिढीचा प्रतिनिधी अभिनेता वरुण धवन मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. वरुणने नुकताच आपल्या इन्स्टाग्रामवरून ‘बॉर्डर 2’मधील फर्स्ट लूक शेअर केला असून, हा लूक काही तासांतच सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. पोस्टरमध्ये वरुण सैनिकाच्या वेशात दिसतो. हातात बंदूक, चेहऱ्यावर तीव्र भाव, आणि युद्धभूमीवर उभा असलेला त्याचा लूक देशभक्तीचा जोश वाढवतो. पार्श्वभूमीवर धुराचे ढग आणि रणभूमीचे वातावरण दिसत आहे.

वरुण धवन या चित्रपटात 'फौजी होशियार सिंग दहिया” ही भूमिका साकारत आहे. “देश का फौजी होशियार सिंग दहिया' असं कॅप्शन देत वरुणने हा लूक शेअर केला आहे. त्याच्या या पोस्टवर चाहत्यांनी कमेंट्सचा वर्षाव केला असून, 'देशभक्तीचा जोश पुन्हा जागा झाला!', 'हा सिनेमा नक्की ब्लॉकबस्टर ठरणार!' अशा प्रतिक्रिया मिळत आहेत. ‘बॉर्डर 2’मध्ये वरुणसोबत सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा, मोना सिंग आणि मेधा राणा यांच्या प्रमुख भूमिका असतील. सनी देओल पुन्हा एकदा देशभक्तीच्या भूमिकेत दिसणार असल्याने प्रेक्षकांमध्ये खास उत्सुकता आहे. चित्रपटाचं दिग्दर्शन प्रसिद्ध दिग्दर्शक अनुराग सिंग करत आहेत, ज्यांनी याआधी Kesari आणि Punjab 1984 सारखे उत्कृष्ट चित्रपट दिले आहेत.

या वेळी कथा आणि युद्धभूमी अधिक वास्तववादी आणि भावनिक पद्धतीने सादर केली जाणार असल्याची चर्चा आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, नव्या सिनेमॅटिक व्हिज्युअल्स आणि जबरदस्त संगीतामुळे हा सिनेमा प्रेक्षकांसाठी अविस्मरणीय ठरण्याची शक्यता आहे. ‘बॉर्डर 2’ 23 जानेवारी 2023 रोजी सर्वत्र प्रदर्शित होणार आहे. म्हणजेच प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर हा सिनेमा देशभक्तीच्या भावनांना नवा आयाम देणार आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VarunDhawan (@varundvn)

FAQ
‘बॉर्डर 2’ सिनेमा कधी प्रदर्शित होणार आहे?
‘बॉर्डर 2’ हा सिनेमा 23 जानेवारी 2026 रोजी सर्वत्र प्रदर्शित होणार आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर हा सिनेमा प्रदर्शित होत असल्याने देशभक्तीचा माहोल अधिक रंगणार आहे.
‘बॉर्डर 2’मध्ये कोणते कलाकार झळकणार आहेत?
या चित्रपटात वरुण धवन, सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा, मोना सिंग आणि मेधा राणा या कलाकारांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.
‘बॉर्डर 2’चं दिग्दर्शन कोण करत आहे?
‘बॉर्डर 2’ या चित्रपटाचं दिग्दर्शन अनुराग सिंग करत आहेत. त्यांनी याआधी Kesari आणि Punjab 1984 सारखे सुपरहिट आणि भावनिक चित्रपट दिले आहेत.

