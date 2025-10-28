मालवणी भाषेला जागतिक दर्जा मिळवून देणारे लेखक गंगाराम गवाणकर यांचे निधन

मालवणी बोलीभाषेला मुख्य प्रवाहात आणणारे तसेच जागतिक दर्जा मिळवून देणारे 'वस्त्रहरण' चे लेखक गंगाराम गवाणकर यांचं निधन झालं आहे. 86 वर्षांच्या गंगाराम गवाणकरांचे सोमवारी रात्री प्रदीर्घ आजाराने निधन झाले. वयोनुसार आजाराशी झुंजणाऱ्या गवाणकर यांच्यावर दहिसर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरु असताना त्यांची प्राणज्योत मालवली.
गंगाराम गवाणकर यांनी मालवणी भाषेत लिखाण केले. पण 'वस्त्रहरण' या एकाच नाटकाने गंगाराम गवाणकर यांना मराठी नाट्यसृष्टीच्या इतिहासात अजरामर केले. मालवणी भाषेतील हे पहिले नाटक मुख्य प्रवाहात आले आणि या नाटकाने इतिहास रचला.
28 ऑक्टोबर 2025 रोजी सकाळी 9.30 वाजता बोरिवली येथे त्यांचे पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर दहीसर येथील अंबावाडी दौलतनगर स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार होणार आहेत.
‘वस्त्रहरण’ या मालवणी बोलीभाषेतील नाटकाचे पाच हजारांहून अधिक प्रयोग झाले. तर ‘वात्रट मेले’ या त्यांच्या नाटकाचेही दोन हजारांहून अधिक प्रयोग झाले होते. गंगाराम गवाणकर यांनी घर चालवण्यासाठी एमटीएनएलमध्ये नोकरीसुद्धा केली. नोकरी करता करता त्यांनी आपल्या नाट्यलेखनाची आवड जोपासली. 1971 मध्ये त्यांनी रंगभूमीवरील कारकिर्दीला सुरुवात केली. सुरुवातीला त्यांनी बॅकस्टेजवर काम केलं. त्यानंतर हळूहळू ते नाट्यलेखक म्हणून नावारुपाला आले.
‘वरपरीक्षा’, ‘दोघी’, ‘वर भेटू नका’, ‘वेडी माणसे’ यांसारखी नाटके त्यांनी लिहिली आहेत. ‘दोघी’ हे नाटक त्यांनी काळाच्या पुढचा विचार करून लिहिलं होतं. तर विनोदी शैलीत फटकारणारं नाट्यलेखन ही त्यांची खासियत होती. ‘वन रुम किचन’ हेसुद्धा त्यांच्या नेहमीच्या शैलीपेक्षा वेगळं नाटक होतं. परंतु ‘वस्त्रहरण’ ही त्यांची अखेरपर्यंतची ओळख ठरली. हे नाटक लिहिण्याचा अनुभव, त्या निमित्ताने आलेल्या आठवणी आणि आपल्या आयुष्याची वाटचाल या सर्वांची मांडणी त्यांनी ‘व्हाया वस्त्रहरण’ या पुस्तकात केली.
गंगाराम गवाणकर यांची पार्श्वभूमी काय आहे?
गंगाराम गवाणकर यांचा जन्म 1 जून 1969 रोजी कोकणातील राजापूर तालुक्यातील माडबन गावी झाला. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण माडबन येथे आणि महाविद्यालयीन शिक्षण मुंबईतील सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट येथे झाले. वयाच्या पाचव्या वर्षी त्यांचे वडील मुंबईला गेले आणि 12 वर्षांनंतर त्यांची भेट झाली. त्यांनी मालवणी भाषेत 20 हून अधिक नाटके लिहिली, ज्यामुळे मालवणीला रंगभूमीवर वेगळी ओळख मिळाली. 2015 मध्ये ते 96व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाचे अध्यक्ष होते.
निधन कधी आणि कशामुळे झाले?
गंगाराम गवाणकर यांचे सोमवार, 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी रात्री मुंबईतील खासगी रुग्णालयात प्रदीर्घ आजाराने निधन झाले. ते 86 वर्षांचे होते. वयोमानाप्रमाणे आलेल्या आजारांशी झुंज देताना त्यांची प्राणज्योत मंदावली.
त्यांची प्रसिद्ध रचना कोणती आहे?
वस्त्रहरण: 1962 मध्ये लिहिलेले हे नाटक मालवणी भाषेतील सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक आहे. 5000 हून अधिक प्रयोग झाले असून, ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही गाजले. नाटकातील हास्य आणि सामाजिक टिप्पणी यामुळे ते कालातीत ठरले.
इतर प्रमुख रचना: 'वटाट मेळे', 'दोघी', 'वनरूम किचन', 'जिगर' (चित्रपट पटकथा). त्यांनी एकूण वीस नाटके लिहिली, जी महाराष्ट्रभरात गाजली.