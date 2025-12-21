‘वेड’ फेम अभिनेत्रीची खंत: दोन वर्षांपासून काम मिळत नाही, म्हणाली 'आता दुसरा पर्याय शोधायला हवा'

‘वेड’ चित्रपटामुळे घराघरात ओळख मिळवलेल्या अभिनेत्री जिया शंकरने सध्या तिच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यातील अत्यंत कठीण टप्प्याबद्दल उघडपणे भाष्य केलं आहे. अभिनय क्षेत्रात सातत्याने काम करत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या जियाने अनेक मालिका, चित्रपट आणि वेब सीरिजमधून प्रेक्षकांची मने जिंकली. ‘मेरी हानिकारक बीवी’, ‘काटेलाल अँड सन्स’, ‘पिशाचिनी’ यांसारख्या लोकप्रिय मालिकांमधील तिच्या भूमिका विशेष गाजल्या. याशिवाय तिने काही दाक्षिणात्य चित्रपटांमध्येही महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत.
मात्र, यशाच्या या प्रवासानंतरही गेल्या दोन वर्षांपासून जियाला कोणतीही नवी अभिनय संधी मिळालेली नाही, ही बाब तिनं सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या भावनिक पोस्टमधून समोर आली आहे. या पोस्टसोबत तिने काही जुने फोटो शेअर करत, आपल्या अभिनय प्रवासाचा मागोवा घेतला आहे. या आठवणींमुळे स्वतःमध्ये आलेला संयम, सहनशीलता आणि कृतज्ञता तिला प्रकर्षाने जाणवल्याचं तिनं नमूद केलं आहे.
पोस्टमध्ये जियाने लिहिलं आहे की, अभिनयाच्या सुरुवातीपासूनच तिला अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागलं. इतर कलाकारांप्रमाणेच तिच्याही आयुष्यात चढ-उतार आले, मात्र गेली दोन वर्ष तिच्यासाठी सर्वाधिक आव्हानात्मक ठरली. कामाच्या अभावामुळे तिचं मानसिक आरोग्य खालावलं, तसेच शारीरिक थकवाही जाणवू लागला. अनेक प्रोजेक्ट्स प्रत्यक्षात येतील या आशेवर ती वाट पाहत राहिली, पण अपेक्षेप्रमाणे काहीच घडलं नाही.
या काळात तिच्या मनात स्वतःबद्दल शंका निर्माण झाल्याचं जियाने प्रामाणिकपणे मान्य केलं आहे. ‘कदाचित मी या क्षेत्रासाठी योग्य नाही’, ‘माझा प्रवास इथपर्यंतच सीमित आहे का’, किंवा ‘अभिनयाव्यतिरिक्त दुसरा पर्याय शोधायला हवा का’, असे विचार वारंवार मनात येत होते. मात्र, या सगळ्या नकारात्मकतेतूनच तिनं स्वतःला नव्यानं ओळखायला सुरुवात केली, असं ती सांगते.
तरीसुद्धा, अभिनयावरील तिचं प्रेम कधीच कमी झालेलं नाही, हे तिनं ठामपणे व्यक्त केलं आहे. कॅमेऱ्यासमोर उभं राहणं, विविध व्यक्तिरेखा जगणं, आणि इतरांच्या कथा प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवणं याइतकं समाधान तिला कशातही मिळत नसल्याचं जिया सांगते. अभिनयामुळे तिला केवळ आत्मविश्वासच नाही, तर स्वतःची ओळख, आत्मसन्मान आणि आयुष्याकडे पाहण्याचा सकारात्मक दृष्टिकोन मिळाल्याचंही तिनं नमूद केलं आहे.
पोस्टमध्ये जियाने बालपणीच्या आठवणींनाही उजाळा दिला आहे. सहा वर्षांची असताना लाजरी, सतत टीकेला सामोरी जाणारी आणि अनेक त्रास सहन करणारी मुलगी आज स्वतःच्या अस्तित्वावर अभिमान बाळगणारी, आत्मनिर्भर आणि आनंदी असल्याचं तिनं लिहिलं आहे. आयुष्यातील संघर्षांमुळे तिला स्वतःसाठी लढायला, स्वतःवर प्रेम करायला आणि स्वतःचं कौतुक करायला शिकायला मिळालं, असंही ती म्हणते.
जिया पुढे नमूद करते की, तिचा अभिनयाचा प्रवास अजून संपलेला नाही, अशी तिला आशा आहे. मात्र, जरी पुढे काहीच घडलं नाही, तरीही मनापासून आवडणारं काम करण्याची संधी मिळाली, याचं समाधान तिला कायम राहील. 'मी कायमच अभिनयावर प्रेम करणारी एक मुलगी असेन,' असं म्हणत तिनं आपली जिद्द, आत्मविश्वास आणि सकारात्मकतेचा संदेश चाहत्यांना दिला आहे.
जियाच्या या भावनिक पोस्टनंतर अनेक चाहत्यांनी आणि कलाकारांनी सोशल मीडियावर तिच्या पाठिशी उभं राहत तिला पाठिंबा दिला आहे. अनेकांनी तिच्या प्रामाणिकपणाचं कौतुक करत, लवकरच तिला चांगल्या संधी मिळोत, अशा शुभेच्छाही दिल्या आहेत.