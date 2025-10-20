English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
शिवराज यादव | Updated: Oct 20, 2025, 09:07 PM IST
Asrani Death: ज्येष्ठ अभिनेते असरानी यांचं निधन, 84 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Asrani Passed Away: ज्येष्ठ अभिनेते असरानी यांचं वयाच्या ८४ व्या वर्षी निधन झालं आहे. त्यांचा पुतण्या अशोक असरानी यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ आणि बहुमुखी अभिनेते गोवर्धन असरानी यांचं दीर्घ आजाराने निधन झालं आहे. सोमवारी संध्याकाळी 4 वाजता त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. आपल्या विनोदी भूमिकांसाठी ओळखले जाणारे असरानी यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीत खूप मोठं योगदान दिलं आहे. 'शोले'पासून ते 'धमाल'पर्यंत अनेक पात्रं त्यांनी आपल्या अभिनयाने अजरामर केली. प्रेक्षकांच्या मनात त्यांनी आपलं एक वेगळं स्थान निर्माण केलं होतं. त्यांच्या जाण्याने हिंदी चित्रपटसृष्टी एका उमद्या अभिनेत्याला मुकली आहे. 

असरानी यांनी आपल्या दीर्घ कारकीर्दीक अनेक भूमिका साकारल्या. पाच दशकांहून अधिक काळातील आपल्या करिअरमध्ये त्यांनी 350 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलं. त्यांचं सर्वात महत्त्वाचं योगदान विनोदी आणि सहाय्यक अभिनेत्याचे होतं, अनेक चित्रपटांना त्यांनी आपल्या भूमिकांनी जिवंत केलं होतं. 

1970 च्या दशकात ते प्रसिद्धीच्या शिखरावर होते. 'मेरे अपने', 'कोशिश', 'बावर्ची', 'परिचय', 'अभिमान', 'चुपके चुपके', 'छोटी सी बात', 'रफू चक्कर' यांसारख्या सुपरहिट चित्रपटांमध्ये त्यांनी भूमिका साकारल्या. पण त्यांनी सर्वाधिक प्रसिद्धी शोले चित्रपटातून मिळाली. त्यांनी साकारलेला जेलर आजही लोकांच्या लक्षात आहेत. 'हम अंग्रेजो के जमाने के जेलर है' असं सागत कैद्यांना धाकात ठेवणारा आणि त्याचवेळी उचातत्या करत चेहऱ्यावर हास्य आणणारा जेलर प्रेक्षकांना प्रचंड आवडला होता. आपल्या कॉमिक टायमिंगने त्यांनी चित्रपटसृष्टीतील स्थान निश्चित केलं होतं. 

अभिनयाव्यतिरिक्त, असरानी यांनी चित्रपट निर्मितीच्या इतर पैलूंमध्येही उल्लेखनीय कामगिरी केली. त्यांनी काही चित्रपटांमध्ये मुख्य नायक म्हणून यशस्वीरित्या काम केलं. विशेषतः 1977 मध्ये आलेल्या 'चला मुरारी हिरो बनने' या हिंदी चित्रपटात त्यांनी मुख्य भूमिका साकारली. हा चित्रपट त्यांनी लिहिला आणि दिग्दर्शित केला होता. त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत 'सलाम मेमसाब' (1979) आणि इतर अनेक चित्रपटांमधून दिग्दर्शनातही हातभार लावला. त्यांनी गुजराती चित्रपटसृष्टीतही काम केलं. तिथे त्यांनी मुख्य भूमिका साकारल्या आणि 1970-1980 च्या दशकात लक्षणीय यश मिळाले. अनेक सर्जनशील भूमिकांचा शोध घेण्याची ही तयारी केवळ एका अभिनेत्याच्या पलीकडे जाऊन चित्रपट कलेप्रती त्यांची वचनबद्धता अधोरेखित करते.

84 वर्षीय अभिनेते 'धमाल'सारख्या अलीकडच्या काही विनोदी चित्रपटांमध्येही काम करण्यासाठी ओळखले जात होते. या चित्रपटात अभिनेता आशिष चौधरीच्या वडिलांची त्यांची भूमिका कल्ट ठरली. पण रमेश सिप्पी यांच्या अॅक्शन-ड्रामा 'शोले' मध्ये जेलरची भूमिका ही त्यांना कायम लक्षात ठेवणारी ठरली. 

FAQ

1) अभिनेता असरानी यांचा मृत्यू कधी आणि कुठे झाला?
उत्तर: प्रसिद्ध अभिनेते आणि विनोदी कलाकार असरानी (पूर्ण नाव: गोवर्धन असरानी) यांचा मृत्यू २० ऑक्टोबर २०२५ रोजी मुंबईत झाला. ते ८४ वर्षांचे होते. ते दीपावलीच्या शुभेच्छा इन्स्टाग्रामवर पोस्ट करून काही तासांनंतरच निधन पावले.

2) असरानी यांचा मृत्यू कशामुळे झाला?
उत्तर: असरानी यांचा मृत्यू दीर्घ आजाराने झाला. ते गेल्या पाच दिवसांपासून रुग्णालयात दाखल होते. त्यांच्या निधनाची अधिकृत कारणे अद्याप जाहीर झालेली नाहीत, पण ते वय आणि आजारामुळे असल्याचे सांगितले जात आहे.  

3) असरानी यांचे कुटुंब कसं आहे?
उत्तर: असरानी यांचा विवाह अभिनेत्री मंजू असरानी यांच्याशी झाला होता. त्यांना दोन मुली आहेत. त्यांच्या निधनाची वेळ दीपावलीशी जोडलेली असल्याने कुटुंब आणि चाहत्यांसाठी हा मोठा धक्का आहे.  

