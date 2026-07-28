/देव आनंद यांचे सुपुत्र सुनील आनंद यांचे वयाच्या 70व्या वर्षी निधन; ज्या रुग्णालयात वडिलाने घेतला अखेरचा श्वास तिथेच मृत्यू

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते देव आनंद यांचे सुपुत्र, अभिनेते आणि निर्माते सुनील आनंद यांचे वयाच्या ७०व्या वर्षी निधन झाले. त्यांच्या कुटुंबीयांनी अधिकृत निवेदनाद्वारे ही दुःखद बातमी जाहीर केली असून, चित्रपटसृष्टीत शोककळा पसरली आहे. कुटुंबीयांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, "अत्यंत दुःखद मनःस्थितीत आम्ही सुनील आनंद यांच्या निधनाची माहिती देत आहोत. या कठीण काळात आम्हाला मिळालेल्या प्रेम, प्रार्थना आणि पाठिंब्याबद्दल आम्ही सर्वांचे मनःपूर्वक आभारी आहोत. या दुःखातून सावरण्यासाठी कृपया आमच्या कुटुंबाच्या गोपनीयतेचा आदर करावा."
हे निवेदन त्यांची भाची जीना नारंग यांनी प्रसिद्ध केले आहे. मात्र, सुनील आनंद यांच्या निधनाचे नेमके कारण किंवा अंत्यसंस्काराबाबतची माहिती अद्याप कुटुंबीयांनी जाहीर केलेली नाही.
सुनील आनंद यांनी १९८४ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'आनंद और आनंद' या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन स्वतः देव आनंद यांनी केले होते. त्यानंतर त्यांनी 'कार थीफ' आणि 'मैं तेरे लिए' यांसारख्या चित्रपटांत भूमिका साकारल्या. मात्र, अभिनय क्षेत्रात त्यांना अपेक्षित यश मिळाले नाही. यानंतर त्यांनी कॅमेऱ्यासमोरील कामापेक्षा पडद्यामागील जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या आणि आनंद कुटुंबाच्या प्रतिष्ठित नवकेतन फिल्म्स या बॅनरची धुरा सांभाळली. या संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी अनेक वर्षे चित्रपट निर्मिती आणि व्यवस्थापनाची जबाबदारी पार पाडली.
चित्रपटसृष्टीतील कारकीर्द मर्यादित राहिली असली तरी सुनील आनंद यांनी आपल्या वडिलांचा सिनेमाई वारसा जपण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. नवकेतन फिल्म्सच्या माध्यमातून त्यांनी देव आनंद यांच्या कार्याचा ठसा कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला.
त्यांच्या निधनानंतर चित्रपटसृष्टीसह देव आनंद यांच्या चाहत्यांमध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे. सोशल मीडियावर अनेकांनी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करत कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या आहेत. दरम्यान, या कठीण काळात कुटुंबीयांनी सर्वांना त्यांच्या गोपनीयतेचा आदर करण्याचे आवाहन केले आहे.