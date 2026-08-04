/गजनी फेम अभिनेत्याचं ब्लड कॅंसरने निधन, हिंदी, तेलुगू आणि तमिळ चित्रपटसृष्टीवर शोककळा!

हिंदी, तेलुगू, तमिळ आणि इतर भारतीय चित्रपटसृष्टीत खलनायकाच्या दमदार भूमिकांसाठी ओळखले जाणारे ज्येष्ठ अभिनेते प्रदीप रावत यांचे निधन झाल्याची दु:खद बातमी समोर आली आहे. त्यांच्या निधनामुळे चित्रपटसृष्टीत शोककळा पसरली असून चाहते आणि सहकलाकारांनी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. प्रदीप रावत यांनी आपल्या दीर्घ कारकिर्दीत अनेक गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये संस्मरणीय भूमिका साकारून प्रेक्षकांच्या मनात वेगळे स्थान निर्माण केले होते.
प्रदीप रावत यांनी हिंदीसह तेलुगू, तमिळ, कन्नड, मल्याळम आणि भोजपुरी चित्रपटांमध्ये काम केले. त्यांच्या प्रभावी व्यक्तिमत्त्वामुळे आणि दमदार अभिनयामुळे ते प्रामुख्याने खलनायकाच्या भूमिकांसाठी प्रसिद्ध झाले. सरफरोश, गजनी, सैये यांसारख्या चित्रपटांमधील त्यांच्या भूमिका विशेष गाजल्या. तसेच दूरदर्शनवरील महाभारत मालिकेत त्यांनी अश्वत्थामा ही भूमिका साकारूनही प्रेक्षकांची दाद मिळवली होती.
प्रदीप रावत यांनी एका भाषेपुरते स्वतःला मर्यादित ठेवले नाही. हिंदी चित्रपटांसोबतच दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतही त्यांनी यशस्वी कारकीर्द घडवली. त्यांच्या अभिनयातील गांभीर्य, प्रभावी संवादफेक आणि पडद्यावरील उपस्थितीमुळे ते दिग्दर्शकांची पहिली पसंती ठरले. विविध भाषांतील प्रेक्षकांनी त्यांना समान प्रेम दिले.
त्यांच्या निधनाची बातमी समोर आल्यानंतर चित्रपटसृष्टीतील कलाकार, दिग्दर्शक आणि चाहत्यांनी सोशल मीडियावर श्रद्धांजली वाहिली. अनेकांनी त्यांच्या अभिनयाचे कौतुक करत भारतीय चित्रपटसृष्टीने एक अनुभवी कलाकार गमावल्याची भावना व्यक्त केली. त्यांच्या योगदानाची आठवण अनेक वर्षे कायम राहील, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
प्रदीप रावत यांनी 1980 च्या दशकात अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. चार दशकांहून अधिक काळ त्यांनी विविध प्रकारच्या भूमिका साकारल्या. खलनायकाबरोबरच सहाय्यक आणि व्यक्तिरेखात्मक भूमिकांमधूनही त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप सोडली. त्यांचा अभिनय नवोदित कलाकारांसाठी प्रेरणादायी मानला जातो.
प्रदीप रावत यांनी साकारलेल्या अनेक भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या स्मरणात आहेत. विशेषतः गंभीर आणि प्रभावी खलनायक म्हणून त्यांनी स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. त्यांच्या निधनामुळे भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एका महत्त्वाच्या कलाकाराच्या युगाचा अंत झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
प्रदीप रावत यांच्या निधनामुळे भारतीय चित्रपटसृष्टीने अनुभवी आणि बहुआयामी कलाकार गमावला आहे. विविध भाषांतील चित्रपटांमध्ये त्यांनी केलेले योगदान कायम स्मरणात राहील. त्यांच्या अभिनयाचा वारसा पुढील पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरेल आणि भारतीय चित्रपटसृष्टीत त्यांचे नाव कायम आदराने घेतले जाईल.