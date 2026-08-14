'काही देऊ नका पण बोला तरी...' ज्येष्ठ अभिनेत्री लीला गांधींनी कलाकारांसमोर व्यक्त केली खंत, पहा Video

Veteran actress Leela Gandhi Viral video : मराठी सिनेमासृष्टीत असे अनेक कलाकार होऊन गेले ज्यांनी अनेक दशके सिनेमाप्रेमींच्या ह्रदयावर राज्य केले आहे. अनेकांना आपण लक्षात ठेवतो तर काही कलाकार हे आज पडद्यापासून दूर आहेत. अनेक दिग्गज कलाकारांची प्रकृती खराब असल्याचे वृत पाहायला मिळते. अशाच एक मराठी सिनेमासृष्टीत गाजवणारी त्याच्या अभिनयाने अनेक वर्ष राज्य करणारी ज्येष्ठ अभिनेत्री, लावणी कलाकार आणि नृत्यदिग्दर्शिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लीला गांधी यांचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. मराठी सिनेमासृष्टीतील सुवर्णकाळामधील महत्त्वाच्या अभिनेत्रींपैकी एक मध्ये लीला गांधी यांचे नाव येते.
सोशल मिडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे यामध्ये ज्येष्ठ अभिनेत्री लीला गांधी यांनी खंत त्याचबरोबर त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. अभिनेत्री लीला गांधी या अनेक वर्षानंतर कॅमेरासमोर आल्या आणि त्या जेव्हा स्टेजवर आल्या त्यावेळी त्यांनी सांगितले की, ज्येष्ठ कलाकारांना आजकाल कोणी फोन करत नाही, अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या. अभिनेता पुष्कर श्रोत्रीने आगामी सिनेमाच्या प्रमोशनासाठी मराठी कलाकारांची पावसाळी सहलीचे आयोजन करण्यात आले होते. या पावसाळी सहलीला ज्येष्ठ अभिनेत्री लीला गांधी यादेखील उपस्थित होत्या यावेळचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर चर्चेचा विषय आहे.
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व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये लीला गांधी म्हणाल्या की, तुम्हाल मला आठवणीने बोलावले आणि माझा जो सत्कार केला याबद्दल मी तुमचे आभार मानते. पुढे त्या असेही म्हणाल्या की, आम्हा जुन्या कलाकारांना बोलावणे हे तुमचे कर्तव्य आहे, त्यांनी समोर बसलेल्यांना प्रश्नही केला की बोलावायला पाहिजे की नाही? यावर त्यांनी उत्तर दिले की फोन देखील करत नाहीत. अभिनेत्री लीला गांधी या म्हणाल्या की, फक्त विचारपूस करण्यासाठी फोन करत जा की कसे आहात तुम्ही काही देऊ नका पण बोल तरी.
ज्येष्ठ अभिनेत्री लीला गांधी यांच्या सिनेमाबद्दल सांगायचे झाले तर त्यांनी 1969 मध्ये त्याचबरोबर 1978 च्या काळामध्ये अनेक प्रसिद्ध सिनेमांमध्ये काम केले आहे. त्याच्या सिनेमांमध्ये 1969 मध्ये प्रदर्शित झालेला मानाचा मुजरा तर 1978 मध्ये आलेला सर्वसाक्षी यांसारखे प्रसिद्ध सिनेमे त्यांनी केले आहेत. त्याचबरोबर 1981 मध्ये त्यांचा मानाचं कुंकु हा सिनेमा आला होता तर 1968 मध्ये त्या आर्शिवाद सिनेमामध्ये झळकल्या होत्या.