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'काही देऊ नका पण बोला तरी...' ज्येष्ठ अभिनेत्री लीला गांधींनी कलाकारांसमोर व्यक्त केली खंत, पहा Video

मराठी सिनेमासृष्टीतील सुवर्णकाळामधील महत्त्वाच्या अभिनेत्रींपैकी एक मध्ये लीला गांधी यांचे नाव येते. सध्या त्यांचा एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर चर्चेत आहे यामध्ये त्या त्यांची खंत व्यक्त करताना दिसत आहेत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 14, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:25 PM IST
'काही देऊ नका पण बोला तरी...' ज्येष्ठ अभिनेत्री लीला गांधींनी कलाकारांसमोर व्यक्त केली खंत, पहा Video
Image Credit: लीला गांधी यांचा सोशल मिडियावर व्हायरल झालेला व्हिडिओ (फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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