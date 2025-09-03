दिग्गज अभिनेत्री नीना कुलकर्णींयांचा सत्तरीत पदार्पणाचा सोहळा!

या वाढदिवसानिमित्त नीना कुलकर्णींयांनी आयुष्याची सत्तरी गाठली आहे. वयाची सत्तरी ओलांडल्यानंतरही त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील मोहकता, चेहऱ्यावरचं तेज आणि अभिनयाची ऊर्जा तितकीच कायम आहे.
कुटुंबीय, नातेवाईक आणि जिवलग मित्रमैत्रिणींनी त्यांचा वाढदिवस खास पद्धतीने साजरा केला. दिव्यांनी त्यांचे औक्षण करण्यात आले, तर आनंद आणि भावुकतेच्या क्षणांत नीना कुलकर्णी भारावून गेल्या. या खास सेलिब्रेशनचे फोटो स्वतः नीना कुलकर्णींनी चाहत्यांसोबत सोशल मीडियावर शेअर केले असून, त्यावर चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.
नीना कुलकर्णींनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात रंगभूमीवरून केली. नाटकातून अभिनयाच्या क्षेत्रात पहिले पाऊल टाकताच त्यांच्या प्रतिभेने मराठी प्रेक्षकांना भुरळ घातली. त्यानंतर त्यांनी मराठी सिनेसृष्टीत पाऊल ठेवले आणि 'सवत माझी लाडकी', 'हाच सुनबाईचा भाऊ', 'वेड लावी जीवा', 'फोटोप्रेम', 'दागिना', 'संगीत मानपमान', 'गोदावरी', 'बायोस्कोप', 'घायाळ' यांसारख्या गाजलेल्या चित्रपटांतून त्यांनी आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवला.
मराठी चित्रपटांसोबतच नीना कुलकर्णींनी हिंदी सिनेसृष्टीतही आपली छाप पाडली आहे. 'मिर्च मसाला', 'दायरा', 'बादल', 'ढाई अक्षर प्रेम के', 'नायक', 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी', 'मेरे यार की शादी है', 'हंगामा', 'दम' या सुपरहिट हिंदी चित्रपटांमधील त्यांच्या भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहेत.
अभिनयाव्यतिरिक्त दूरदर्शनवरील मालिका आणि नाटकांमधूनही त्या सतत सक्रिय राहिल्या आहेत. गेल्या कित्येक दशकांपासून प्रेक्षकांना सतत नवनव्या भूमिकांमधून मनोरंजन करणाऱ्या नीना कुलकर्णी या खऱ्या अर्थाने ‘सर्वगुणसंपन्न अभिनेत्री’ म्हणून ओळखल्या जातात.
सत्तराव्या वर्षीही त्यांची उर्जा, समर्पण आणि कलेवरील प्रेम तितकंच जोमात आहे. त्यामुळेच नीना कुलकर्णी आजही तरुण पिढीतील कलाकारांसाठी प्रेरणास्थान ठरत आहेत.
